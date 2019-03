Dirk Nowitzki: Hört er doch nicht auf? Kryptischer Tweet der Dallas Mavericks verwirrt die Fans

Dirk Nowitzki überholte im Spiel gegen die New Orleans Pelicans die NBA-Legende Wilt Chamberlain in der ewigen Punkte-Bestenliste.

Dirk Nowitzki hat in der NBA einen weiteren Meilenstein erreicht. Nun rätseln seine Fans aber über einen Tweet der Dallas Mavericks. Hängt die Basketball-Legende etwa noch ein Jahr dran?

Dallas - Der deutsche Basketball-Profi Dirk Nowitzki hat in der NBA den nächsten Meilenstein erreicht. Der 40-Jährige, mittlerweile in seiner 21. Saison bei den Dallas Mavericks, überholte in der ewigen Punkte-Bestenliste den legendären Wilt Chamberlain und belegt nun den sechsten Platz.

Vor ihm liegen nur noch fünf weitere NBA-Größen: Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, LeBron James und Michael Jordan. „Jedes Malm wenn du einen dieser legendären Spieler dort oben überholst, ist es unglaublich. Wilt war in seiner Ära der dominanteste Spieler, den die Liga jemals gesehen hatte. Niemand außer ihm erzielte 100 Punkte“, sagte Nowitzki nach dem Match gegen die New Orleans Pelicans, das die Mavs mit 125:129 nach Verlängerung verloren. Doch die Niederlage war an diesem Abend zweitrangig.

Dirk Nowitzki: „Es fühlt sich oft unwirklich an, dort oben zu stehen“

„Es fühlt sich oft unwirklich an, gemeinsam mit diesen Namen dort oben zu stehen“, so der gebürtige Würzburger. Vier Punkte hatte der Big Men noch benötigt, um Chamberlain in der Rangliste hinter sich zu lassen. Nach nur 3:25 Minuten war es dann auch schon so weit. „Ein Moment, den wir nie vergessen werden“, teilten die Dallas Mavericks auf Twitter mit und ergänzten: „Glückwunsch Dirk“. Mit seinem zweiten verwandelten Wurf zog Nowitzki an dem vielleicht dominantesten Spieler in der Geschichte der Basketball-Profiliga vorbei.

Dirk Nowitzki: Kryptischer Tweet der Dallas Mavericks sorgt für Spekulationen

Dallas hatte sich gut auf den großen Tag vorbereitet. Vor der Partie war bereits klar, dass Nowitzki es schaffen würde. Daher prangte seit Montag der Schriftzug „41.21.1“ über dem Twitter-Account der Texaner. Doch genau darüber rätseln derzeit viele Fans des „German Wunderkinds“. Was die ersten beiden Zahlen bedeuten, ist offensichtlich: Die 41 ist die Rückennummer Nowitzkis, die 21 steht für die 21. Saison, die er für die Franchise absolviert. Doch was hat die 1 zu bedeuten?

Einige Anhänger hoffen bereits auf eine weitere Saison des Routiniers im Trikot der Dallas Mavericks. Schließlich hielt er sich bislang noch bedeckt, was seine Zukunft betrifft. Erst nach Ende der Spielzeit kündigte Nowitzki eine finale Entscheidung an.

Vermutlich bedeutet die „1“ einfach nur, dass der Deutsche in 21 Jahren in der US-amerikanischen Basketball-Profiliga bei nur einem Team gespielt hat (NBA-Rekord) oder soll an die Meisterschaft im Jahr 2011 erinnern.

Dirk Nowitzki: Platz fünf in der NBA-Scorerliste wohl unerreichbar

Sollte Nowitzki entgegen aller Erwartungen doch noch eine Saison dranhängen, dürfte es dennoch schwer werden, in der ewigen NBA-Scorerliste weitere Plätze gut zu machen. 31.424 Punkte hat 2,13 Meter große Power Forward, der inzwischen vermehrt auf der Center-Position zum Einsatz kommt, nun auf dem Konto. Zum fünftplatzierten Michael Jordan (32.292) fehlen mehr als 800 Zähler. Das wird wohl nichts mehr. Bei seinem Schnitt müsste der „große Blonde“ noch mindestens zwei Jahre weitermachen, doch seine Karriere könnte schon in vier Wochen vorbei sein.

Nowitzki redete in der Pressekonferenz viel über den Respekt, den er erfährt, die Schwierigkeiten zu Saisonbeginn und sein Vermächtnis. Was er davon hält, dass die Mavericks durch die Pleite gegen die Pelicans aus dem Playoff-Rennen sind, wollte niemand wissen. Es war ohnehin nur eine Frage der Zeit.

Großes Lob für Dirk Nowitzki: „Er ist die Franchise“

Und so stand mal wieder Nowitzki im Mittelpunkt und erhielt Lob von allen Seiten. „Er ist die Franchise“, betonte Klubboss Mark Cuban. Auch Shawn Marion, 2011 an Nowitzkis Seite NBA-Champion, war in die Halle gekommen und freute sich für seinen alten Kollegen. „Wilt war ein Monster. Aber Dirk ist wieder die Nummer sechs.“

„Es ist eine historische Leistung“, kommentiere Mavericks-Coach Rick Carlisle die Vorstellung Nowitzkis. „Nicht viele Menschen außerhalb der Organisation kennen die Opfer, die (Dirk) erbracht hat, um auf dem Parkett zu stehen und dies erreichen zu können. Es ist ein weiterer Beleg für seine Herangehensweise in seiner gesamten Karriere“.

Den Assist zu Nowitzkis historischem Wurf gab übrigens Dallas-Nachwuchsstar Luka Doncic. „Er verdient alles Gute, das ihm widerfährt“, sagte der 20-jährige Slowene, der mit 29 Punkten, 13 Rebounds und zehn Assists das fünfte Triple-Double seiner Rookie-Saison verbuchte.

Ende 2015 hatte Nowitzki auf dieser Position Shaquille O'Neal abgelöst, dann aber den heute viertplatzierten LeBron James (32.439) passieren lassen müssen. Nun holte er sich den zweimaligen Meister Chamberlain, der am 2. März 1962 im Trikot der Philadelphia Warriors mit seinem legendären 100-Punkte-Spiel NBA-Geschichte geschrieben hatte. „Wie athletisch er war, wie groß er war“, sagte Nowitzki über Chamberlain: „Er hat nur 13, 14 Jahre gespielt und steht immer noch da oben.“

Die 20.276 Fans im American Airlines Center feierten ihren Liebling ausgiebig. „The Man, the Myth, the Legend“ (der Mann, der Mythos, die Legende), hieß es im Video der Mavericks. Was wird wohl erst kommen, wenn er sich verabschiedet?

Dirk Nowitzki auf Platz sechs der Punkte-Bestenliste der NBA

Platz Spieler Zeitraum Punkte 1. Kareem Abdul-Jabbar 1969-1989 38.387 2. Karl Malone 1985-2004 36.928 3. Kobe Bryant 1996-2016 33.643 4. LeBron James seit 2003 32.439 5. Michael Jordan 1984-2003 32.292 6. Dirk Nowitzki seit 1999 31.424 7. Wilt Chamberlain 1959-1973 31.419 8. Shaquille O‘Neal 1992-2011 28.596 9. Moses Malone 1976-1994 27.409 10. Elvin Hayes 1968-1984 27.313

Dirk Nowitzki: Seine Sprünge in der NBA-Scorerliste im Überblick

Dirk Nowitzki ist an Wilt Chamberlain vorbeigezogen und in der ewigen NBA-Scorerliste wieder an Nummer sechs. Seine Sprünge innerhalb der Top 10 im Überblick.

Platz Vorbei an Datum Punkte 10. Oscar Robertson 8. April 2014 26.714 9. Hakeem Olajuwon 11. November 2014 26.953 8. Elvin Hayes 26. Dezember 2014 27.322 7. Moses Malone 5. Januar 2015 27.412 6. Shaquille O'Neal 23. Dezember 2015 28.599 6. Wilt Chamberlain 18. März 2019 31.424

Dirk Nowitzki: 21 Jahre bei nur einer Franchise - NBA-Rekord

Dirk Nowitzki ist nicht der einzige Akteur, der seine komplette NBA-Karriere bei nur einer Franchise verbracht hat. Allerdings hat kein anderer länger bei nur einem Team gespielt als der ehemalige deutsche Basketball-Nationalspieler. Hier ist die Top 10 der Rangliste.

Saisons Spieler Team Zeitraum 21 Dirk Nowitzki Dallas Mavericks seit 1999 20 Kobe Bryant Los Angeles Lakers 1996-2016 19 John Stockton Utah Jazz 1984-2003 19 Tim Duncan San Antonio Spurs 1997-2016 18 Reggie Miller Indiana Pacers 1987-2005 16 Udonis Haslem Miami Heat seit 2003 16 Manu Ginobili San Antonio Spurs 2002-2018 16 John Havlicek Boston Celtics 1962-1978 15 Dolph Schayes Syracuse Nationals/Philadelphia 76ers 1949-1964 15 Hal Greer Syracuse Nationals/Philadelphia 76ers 1958-1973

