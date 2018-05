Live-Ticker: Deutschland startet gegen den Gastgeber in die Eishockey-WM

Start frei für die Eishockey-WM 2018, Deutschland trifft zum Auftakt auf Gastgeber Dänemark. Holt das DEB-Team gleich die ersten Punkte? Das erfahren Sie hier im Live-Ticker.

Deutschland - Dänemark -:- (-:-, -:-, -:-)

Deutschland: --- Dänemark: --- Tore: --- Spielort: Jyske Bank Boxen, Herning (Dänemark)

>>> Ticker aktualisieren <<<

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Auftakt der Eishockey-WM zwischen Deutschland und Dänemark! Gleich zum Start in die Vorrunde geht es für das DEB-Team gegen die Gastgeber um wichtige Zähler, denn in der Gruppe B warten mit den USA, Kanada oder Finnland starke Gegner, gegen die ein Punktgewinn schwierig wird. Wie schlägt sich der Olympia-Zweite gegen den Gastgeber aus Skandinavien? Hier in unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts!

Deutschland gegen Dänemark bei der Eishockey-WM 2018: Vorbericht

68 Tage nach dem sensationellen Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang steht für die deutsche Nationalmannschaft der Start in die Eishockey-WM 2018 an. Die Euphorie der Spiele in Südkorea ist noch immer spürbar, die Vorfreude auf die Weltmeisterschaft groß. Dennoch ist klar: Für das DEB-Team, das mit einem komplett anderen Gesicht bei der WM antritt (Eishockey-WM 2018: Das ist der Kader von Team Deutschland), geht es in erster Linie um das Erreichen der K.o.-Runde.

Um sich für das Viertelfinale zu qualifizieren, muss Deutschland die Gruppe B in der Vorrunde mindestens als Vierter beenden. Neben Dänemark trifft die Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm noch auf Kanada, Finnland, die USA, Norwegen, Lettland und Südkorea (Eishockey-WM 2018 in Dänemark: Das ist der Spielplan). Dafür wird jeder Punkt benötigt und so sollte schon gegen die Dänen etwas Zählbares eingefahren werden.

Schon bei der Eishockey-WM 2017 trafen Deutschland und Dänemark aufeinander. Vor 18.629 Zuschauern verlor das DEB-Team in Köln mit 2:3 nach Verlängerung - und das, obwohl man durch Tore von Patrick Reimer und Brooks Macek nach zehn Minuten mit 2:0 geführt hatte. Das soll diesmal aus deutscher Sicht nicht passieren.

fw, ank