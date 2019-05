Eishockey-WM im Live-Ticker: Deutschland gegen Frankreich

Im dritten Gruppenspiel der Eishockey-WM in der Slowakei trifft die deutsche Auswahl auf Frankreich. Das DEB-Team geht als Favorit in die Partie.

Deutschland - Frankreich -:- (-:-, -:-, -:-), Di. 14. Mai, Start: 20.15 Uhr

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des dritten Gruppenspiels der deutschen Nationalmannschaft bei der Eishockey-WM 2019 in der Slowakei +++

Kosice - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist mit zwei Siegen gegen Großbritannien und Dänemark in die Eishockey-WM 2019 in der Slowakei gestartet. In der Gruppe A stehen sie auf dem zweiten Tabellenplatz hinter Finnland, die ein besseres Torverhältnis haben. Am dritten Spieltag kommt es nun zum Duell mit den Franzosen. Frankreich konnte noch kein Spiele gewinnen. Gegen Dänemark verloren sie erst im Penaltyschießen.

Die Deutschen, die in der Tabelle noch vor den Top-Teams aus den USA und Kanada stehen, gehen als Favoriten in das Spiel. Mit einem Sieg würden sie einen weiteren Schritt Richtung Viertelfinale machen.

