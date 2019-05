Eishockey-WM 2019: Spielplan - alle Termine und Ergebnisse

Die Eishockey-WM 2019 läuft: Hier im Spielplan finden Sie alle Informationen über den Modus, die Termine und die Ergebnisse des Turniers.

München - Die insgesamt 85. Eishockey-Weltmeisterschaft startet am 10. Mai 2019 und endet mit dem Finale am 26. Mai. Die von Toni Söderholm trainierte deutsche Nationalmannschaft bekommt es in der Vorrunde mit Eishockey-Nationen wie Kanada, USA und Finnland zu tun. Alle Spiele werden in den beiden slowakischen Städten Bratislava und Kosice ausgetragen. Für diese WM hat die Internationale Eishockey Föderation (IIHF) eine Regeländerung für das Finale vorgenommen (siehe Modus unten).

Eishockey-WM 2019: Alle Mannschaften der Gruppe A

In Klammern werden die Weltranglistenplatzierungen angezeigt.

Kanada (1)

USA (4)

Finnland (5)

Deutschland (8)

Slowakei (10)

Dänemark (12)

Frankreich (13)

Großbritannien (22)

Eishockey-WM 2019: Spielplan der Gruppe A

Alle Spiele der Gruppe A werden in Kosice ausgetragen. Das erste Spiel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft geht gegen Großbritannien, anschließend folgen die Partien gegen Dänemark, Frankreich und Gastgeber. Nach den Duellen mit den Favoriten aus Kanada und den USA wartet zum Abschluss Finnland.

Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis Fr., 10. Mai 2019 16.15 Uhr Finnland - Kanada 3:1 Fr., 10. Mai 2019 20.15 Uhr USA - Slowakei 1:4 Sa., 11. Mai 2019 12.15 Uhr Dänemark - Frankreich 5:4 n.P. Sa., 11. Mai 2019 16.15 Uhr Deutschland - Großbritannien 3:1 Sa., 11. Mai 2019 20.15 Uhr Slowakei - Finnland 2:4 So., 12. Mai 2019 12.15 Uhr USA - Frankreich 7:1 So., 12. Mai 2019 16.15 Uhr Dänemark - Deutschland 1:2 So., 12. Mai 2019 20.15 Uhr Großbritannien - Kanada 0:8 Mo., 13. Mai 2019 16.15 Uhr USA - Finnland 3:2 n.V. Mo., 13. Mai 2019 20.15 Uhr Slowakei - Kanada 5:6 Di., 14. Mai 2019 16.15 Uhr Großbritannien - Dänemark 0:9 Di., 14. Mai 2019 20.15 Uhr Deutschland - Frankreich 4:1 Mi., 15. Mai 2019 16.15 Uhr USA - Großbritannien 6:3 Mi., 15. Mai 2019 20.15 Uhr Deutschland - Slowakei 3:2 Do., 16. Mai 2019 16.15 Uhr Kanada - Frankreich 5:2 Do., 16. Mai 2019 20.15 Uhr Finnland - Dänemark 3:1 Fr., 17. Mai 2019 16.15 Uhr Frankreich - Slowakei 3:6 Fr., 17. Mai 2019 20.15 Uhr Finnland - Großbritannien 5:0 Sa., 18. Mai 2019 12.15 Uhr Dänemark - USA 1:7 Sa., 18. Mai 2019 16.15 Uhr Kanada - Deutschland 8:1 Sa., 18. Mai 2019 20.15 Uhr Großbritannien - Slowakei 1:7 So., 19. Mai 2019 16.15 Uhr Deutschland - USA 1:3 So., 19. Mai 2019 20.15 Uhr Frankreich - Finnland 0:3 Mo., 20. Mai 2019 16.15 Uhr Frankreich - Großbritannien -:- Mo., 20. Mai 2019 20.15 Uhr Kanada - Dänemark -:- Di., 21. Mai 2019 12.15 Uhr Finnland - Deutschland -:- Di., 21. Mai 2019 16.15 Uhr Slowakei - Dänemark -:- Di., 21. Mai 2019 20.15 Uhr Kanada - USA -:-

Eishockey-WM 2019: Alle Mannschaften der Gruppe B

In Klammern werden die Weltranglistenplatzierungen angezeigt.

Schweden (2)

Russland (3)

Tschechien (6)

Schweiz (7)

Norwegen (9)

Lettland (11)

Österreich (17)

Italien (19)

Eishockey-WM 2019: Spielplan der Gruppe B

Alle Spiele der Gruppe A werden in Kosice Bratislava.

Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis Fr., 10. Mai 2019 16.15 Uhr Russland - Norwegen 5:2 Fr., 10. Mai 2019 20.15 Uhr Tschechien - Schweden 5:2 Sa., 11. Mai 2019 12.15 Uhr Schweiz - Italien 9:0 Sa., 11. Mai 2019 16.15 Uhr Lettland - Österreich 5:2 Sa., 11. Mai 2019 20.15 Uhr Norwegen - Tschechien 2:7 So., 12. Mai 2019 12.15 Uhr Russland - Österreich 5:0 So., 12. Mai 2019 16.15 Uhr Italien - Schweden 0:8 So., 12. Mai 2019 20.15 Uhr Lettland - Schweiz 1:3 Mo., 13. Mai 2019 16.15 Uhr Russland - Tschechien 3:0 Mo., 13. Mai 2019 20.15 Uhr Norwegen - Schweden 1:9 Di., 14. Mai 2019 16.15 Uhr Italien - Lettland 0:3 Di., 14. Mai 2019 20.15 Uhr Schweiz - Österreich 4:0 Mi., 15. Mai 2019 16.15 Uhr Schweiz - Norwegen 4:1 Mi., 15. Mai 2019 20.15 Uhr Russland - Italien 10:0 Do., 16. Mai 2019 16.15 Uhr Schweden - Österreich 9:1 Do., 16. Mai 2019 20.15 Uhr Tschechien - Lettland 6:3 Fr., 17. Mai 2019 16.15 Uhr Österreich - Norwegen 3:5 Fr., 17. Mai 2019 20.15 Uhr Tschechien - Italien 8:0 Sa., 18. Mai 2019 12.15 Uhr Lettland - Russland 1:3 Sa., 18. Mai 2019 16.15 Uhr Italien - Norwegen 1:7 Sa., 18. Mai 2019 20.15 Uhr Schweden - Schweiz 4:3 So., 19. Mai 2019 16.15 Uhr Österreich - Tschechien 0:8 So., 19. Mai 2019 20.15 Uhr Schweiz - Russland 0:3 Mo., 20. Mai 2019 16.15 Uhr Schweden - Lettland -:- Mo., 20. Mai 2019 20.15 Uhr Österreich - Italien -:- Di., 21. Mai 2019 12.15 Uhr Tschechien - Schweiz -:- Di., 21. Mai 2019 16.15 Uhr Norwegen - Lettland -:- Di., 21. Mai 2019 20.15 Uhr Schweden - Russland -:-

Eishockey-WM 2019: Spielplan für das Viertelfinale

Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis Do., 23. Mai 2019 - Erster Gruppe A - Vierter Gruppe B -:- Do., 23. Mai 2019 - Zweiter Gruppe B - Dritter Gruppe A -:- Do., 23. Mai 2019 - Erster Gruppe B - Vierter Gruppe A -:- Do., 23. Mai 2019 - Zweiter Gruppe A - Dritter Gruppe B -:-

Eishockey-WM 2019: Spielplan für das Halbfinale

Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis Sa., 25. Mai 2019 - Sieger VF 1 - Sieger VF 2 -:- Sa., 25. Mai 2019 - Sieger VF 3 - Sieger VF 4 -:-

Eishockey-WM 2019: Spiel um Platz drei

Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis So., 26. Mai 2019 15.45 Uhr Verlierer HF 1 - Verlierer HF 2 -:-

Eishockey-WM 2019: Das Finale

Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis So., 26. Mai 2019 20.15 Uhr Sieger HF 1 - Sieger HF 2 -:-

Eishockey WM 2019: So funktioniert der Modus

Der Modus der Eishockey-WM 2019 ist schnell erklärt: Insgesamt 16 Nationalteams werden auf zwei Achter-Gruppen (Gruppe A und B) aufgeteilt. Innerhalb der beiden Gruppen spielen die acht Teams jeweils gegeneinander. Die vier besten Mannschaften sind automatisch für das Viertelfinale qualifiziert - von da an geht es im K.o-Modus weiter.

Im Viertelfinale spielen dann die Gruppenersten gegen die Gruppenvierten und die Zweiten gegen die Dritten.

Für jeden Sieg gibt es drei Punkte, bei Verlängerung (fünf Minuten) oder Penaltyschießen bekommt der Sieger zwei Punkte und der Verlierer einen Punkt. Ab dem Viertelfinale dauert die Verlängerung zehn Minuten, im Finale sogar 20 Minuten. Zur Erinnerung: in der Verlängerung gewinnt das Team, das zuerst ein Tor erzielen kann („sudden death“). Laut einer Regeländerung der Internationalen Eishockey Föderation (IIHF) gibt es im Finale kein Penaltyschießen mehr - stattdessen kommt es im Falle eines Gleichstands nach regulärer Spielzeit zur 20-minütigen Verlängerung mit nur jeweils drei Spielern pro Team. Sollte es danach noch immer Unentschieden stehen, folgen so viele Verlängerungen bis ein Tor fällt.

Wir erklären Ihnen außerdem, wo und wie Sie alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft live im TV oder per Live-Stream verfolgen können.

