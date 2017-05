Eishockey-WM: Russland schießt sich für DEB-Team warm

Köln - Die russische Eishockey-Nationalmannschaft ist bereit für das Duell mit Gastgeber Deutschland. Der Rekordweltmeister siegte gegen Italien deutlich.

Rekordweltmeister Russland hat sich bei der Eishockey-WM für das Duell mit der deutschen Nationalmannschaft warm geschossen, muss aber weiter auf Superstar Alexander Owetschkin warten. Vor dem Gruppenspiel am Montag (16.15 Uhr/Sport1) gegen Deutschland deklassierte der 27-malige Champion in Köln Aufsteiger Italien mit 10:1 (2:0, 3:1, 5:0). Ihre erste Partie hatten die Russen am Freitag gegen den neunmaligen Titelträger Schweden mit 2:1 nach Penaltyschießen gewonnen.

Sergei Andronow (10./59.), Jewgeni Dadonow (19.), Nikita Kutscherow (25.) und Wladislaw Namestnikow (36./46.) von den Tampa Bay Lighting, Artemi Panarin (37./51.) von den Chicago Blackhawks, Sergei Plotnikow (44.) sowie Sergei Mosjakin (46.) erzielten die Treffer für die Russen. Für den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer der Italiener hatte Tommaso Traversa (24.) gesorgt.



Italien weiter ohne Punkte

Mit fünf Punkten übernahm Russland in der Gruppe A die Tabellenführung. Schlusslicht Italien, das am Samstag mit 2:3 nach Verlängerung gegen die Slowakei unterlegen war, steht nach der zweiten Pleite weiter ohne Punkte da.



Gegen die deutsche Mannschaft muss die Sbornaja noch ohne Owetschkin auskommen. Der 31-Jährige verhinderte mit einem 4:2-Sieg in der Nacht zu Sonntag noch das Viertelfinal-Aus seiner Washington Capitals gegen Stanley-Cup-Sieger Pittsburgh Penguins um Nationalspieler Tom Kühnhackl.



Kanada siegt äußerst überzeugend

Titelverteidiger Kanada feierte in der Pariser Gruppe B mit 7:2 (3:0, 3:1, 1:1) gegen Aufsteiger Slowenien den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Zum Auftakt am Freitag hatte das ausschließlich aus NHL-Akteuren zusammengestellte Team den sechsmaligen Weltmeister Tschechien mit 4:1 abgefertigt.



Überragender Mann auf dem Eis war Nate MacKinnon (15./25./26.) von Colorado Avalanche mit drei Toren. Die übrigen Treffer markierten Tyson Barrie (5.), Brayden Point (17.), Mitch Marner (38.) und Jeff Skinner (48.). Für Slowenien trafen Jan Mursak (36.) und Jan Urbas (58.). Kanada strebt die insgesamt 27. Goldmedaille und den dritten WM-Titel in Folge an.



Frankreich muss um Viertelfinal-Teilnahme zittern

Co-Ausrichter Frankreich hat nach dem sportlichen Fehlstart auch mit schwachen Zuschauerzahlen zu kämpfen. Die 2:3-Niederlage im Auftaktspiel am Samstag gegen Norwegen sahen in der längst nicht ausverkauften Pariser AccorHotels Arena lediglich 7893 Besucher. Für die erste Weltmeisterschaft der Puckjäger in Frankreich seit 66 Jahren ist der für 100 Millionen Euro umgebaute ehemalige Palais Omnisports auf 14.500 Besucher ausgelegt.



Gegen Norwegen verpasste es das französische Team, einen sportlichen Anreiz für steigende Zahlen in den kommenden Tagen zu setzen. Durch die Niederlage müssen Le Bleus wie erwartet um eine mögliche Viertelfinal-Teilnahme zittern. Am Sonntag (16.15 Uhr) trifft Frankreich im zweiten Gruppenspiel auf Vizeweltmeister Finnland.



SID