Eishockey-WM: Schweden nach Sieg gegen Finnland im Finale

Im skandinavischen Bruderduell setz sich Schweden letztlich deutlich mit 4:1 gegen Finnland durch und steht damit im Finale der Eishockey-Weltmeisterschaft 2017.

Köln - Mitfavorit Schweden steht im Endspiel der Eishockey-WM und spielt gegen Titelverteidiger Kanada um seinen zehnten Weltmeistertitel. Die Tre Kronor setzte sich am Samstag im Halbfinale in Köln gegen den skandinavischen Rivalen und Vizeweltmeister Finnland mit 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) durch. Die Finnen warten somit weiter auf ihr erstes WM-Gold seit 2011.

Im 65. WM-Duell beider Mannschaften erzielten Alexander Edler (2.), John Klingberg (25.), Jungstar William Nylander (35.) und Joakim Nordstörm (54.) die schwedischen Treffer. Für Nylander war es bereits das siebte Tor im laufenden Wettbewerb, der 21-Jährige führt die Torjägerliste an. Finnland kam zwischenzeitlich durch Joonas Kemppainen (5.) zum Anschlusstreffer.



Am Sonntag (20.45 Uhr/Sport1) geht es für Schweden zum ersten Mal seit 2004 in einem WM-Finale gegen die Kanadier, die Rekordweltmeister Russland in der Vorschlussrunde mit 4:2 geschlagen hatten. Die Sbornaja und Finnland spielen vorher (16.15 Uhr) um Bronze.



SID