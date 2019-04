Ehemaliger Box-Weltmeister Felix Sturm auf Fitness-Messe festgenommen

Der ehemalige Box-Weltmeister Felix Sturm ist einem Medienbericht zufolge in Köln festgenommen worden. Die Polizei verhaftete ihn auf der Fitness-Messe „FIBO“.

Köln - Ex-Box-Weltmeister Felix Sturm ist am Freitag in Köln verhaftet worden. Das berichtet die Bild am Sonntag. Demnach war der 40-Jährige zu Besuch auf der Fitness-Messe „FIBO“. Laut BamS soll gegen gebürtigen Leverkusener ein offener Haftbefehl in Deutschland vorgelegen haben.

„Felix Sturm ist auf der Messe festgenommen worden“, bestätigte ein Kölner Polizeisprecher der Boulevardzeitung. Angeblich werde Sturm Steuerhinterziehung vorgeworfen. Über die Höhe der Summe gibt es bislang noch keine Informationen.

Dem Medienbericht zufolge griff die Polizei nun auf der „FIBO“ zu, da sich Felix Sturm zuletzt in der Heimat seiner Familie in Bosnien aufgehalten haben soll.

Felix Sturm wegen positiver Dopingkontrolle in den Schlagzeilen

Zuletzt war der Supermittelgewichtler, der eigentlich Adnan Ćatić heißt, wegen einer positiven Dopingkontrolle in die Schlagzeilen geraten. Sturm war nach seinem Sieg am 20. Februar 2016 in Oberhausen in der WM-Revanche gegen den Russen Fjodor Tschudinow in A- und B-Probe positiv auf die anabole Substanz Hydroxy-Stanozolol getestet worden.

Ein Prozess gegen Sturm platzte allerdings, die 8. Große Strafkammer in Köln lehnte im Januar die Eröffnung des Hauptverfahrens ab, da kein hinreichender Tatverdacht gegen den Ex-Champion bestanden habe. Weder der Weltverband WBA, noch der Bund Deutscher Berufsboxer (BDB) hatte Sturm gesperrt.

Bereits im Oktober 2016 legte er aber seinen WBA-Titel im Supermittelgewicht nieder und stand seitdem auch nicht mehr im Ring. Sein Kampfrekord steht bei 40 Siegen, fünf Niederlagen und drei Unentschieden.

sk/SID