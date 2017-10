Finale verpasst: Zverev scheitert an Kyrgios

Der Tennisprofi Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 2) hat beim ATP-Turnier in Peking sein siebtes Finale der Saison verpasst.

Der Weltranglistenvierte unterlag im Halbfinale mit 3:6, 5:7 dem starken Australier Nick Kyrgios (ATP-Nr. 19), der im Endspiel der mit vier Millionen Dollar dotierten Veranstaltung auf den Branchenführer Rafael Nadal (Spanien/Nr. 1) trifft.

Mit dem Einzug in die Vorschlussrunde hatte sich Zverev am Freitag für das Saisonfinale der besten acht Tennisprofis in London (12. bis 19. November) qualifiziert. Der 20-Jährige angelte sich das dritte Ticket nach Nadal und Roger Federer (Schweiz).

Kein guter Tag für Zverev

Während Kyrgios (22) eine glänzende Vorstellung ablieferte, erwischte Deutschlands Nummer eins keinen so guten Tag. Der Hamburger machte sich in der Schlussphase auch keine Mühe, seinen Frust zu verbergen: Beim Stand von 5:6 im zweiten Durchgang zertrümmerte er seinen Schläger. Nach 1:18 Stunden verwandelte Kyrgios seinen ersten Matchball und verbuchte im vierten Duell mit Zverev den dritten Sieg.

