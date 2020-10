Formel 1 im Live-Ticker: Schumacher mit Riesen-Pech - Rennleitung greift wegen Wetter-Chaos hart durch

Bei der Formel 1 gibt es ein deutsches Fest-Wochenende. Mick Schumacher soll sein Debüt geben - ausgerechnet beim Comeback des Nürburgrings. Der Live-Ticker.

Die Formel 1* gastiert in Deutschland - der Große Preis der Eifel wird mit Spannung erwartet.

gastiert in Deutschland - der wird mit Spannung erwartet. Mick Schumacher* sollte beim ersten freien Training sein Debüt im Alfa Romeo* geben.

sollte beim ersten freien Training sein Debüt im geben. Das Wetter macht ihm aber einen Strich durch die Rechnung. Alles zum Renn-Wochenende auf dem Nürburgring gibt es hier im Live-Ticker.

Update vom 10. Oktober, 9.43 Uhr: Die Formel 1 ist zu Gast am Nürburgring - und die Freude darüber groß. Motorsportfans wurden am Freitag allerdings enttäuscht, denn wetterbedingt wurde das Training abgesagt (siehe vorherige Updates). Am Samstag steht nun das Qualifying auf dem Programm? Kann es stattfinden?

Aktuell sieht es gut aus. In Adenau in Rheinland-Pfalz, der Heimat des Nürburgrings, prognostizieren die Wetter-Experten aktuell klare Sicht ohne Regen oder sonstigen Störeinflüssen. Das Qualifying kann aller Voraussicht nach über die Bühne gehen. Wer sichert sich die Pole?

Formel 1 im Live-Ticker: Schumacher mit Riesen-Pech - Wetter-Chaos sorgt für Trainings-Absage

16.10 Uhr: Und jetzt die Hammer-Nachricht! Das Training am heutigen Freitag fällt komplett aus. Die Bedingungen an der Strecke machen einen Rennbetrieb unmöglich. Schuld daran ist nicht in erster Linie das Wasser auf der Strecke, sondern der Rettungshubschrauber. Der könnte in einem Notfall zwar ohne Probleme abheben, doch eine Landung im Krankenhaus Koblenz ist aufgrund der Sichtverhältnisse nicht möglich. Daher zieht die Rennleitung die einzig mögliche Konsequenz - beim Grand Prix der Eifel wird es kein Freitags-Training geben.

15.50 Uhr: Das Wetter am Nürburgring wird nicht besser. Auch das zweite Training wird verschoben, wie die Rennleitung bekannt gab. Der weitere Ablauf ist völlig unklar - ein Chaos-Wochenende steht bevor. Weitere Infos folgen!

12.08 Uhr: UN-GLAUB-LICH! Die Boxengasse öffnet nicht. Das heißt, dass das erste freie Training abgesagt wird. Es gibt also keine Gelegenheit für Mick Schumacher, sich in den Alfa Romeo zu setzen. Beim zweiten freien Training darf er nicht starten, wie Teamchef Frédéric Vasseur gegenüber Sky erklärte. Ob er dann später in dieser Saison noch eine Chance bekommt? Darüber wollte der Franzose nicht sprechen. Generell sei er für Alfa Romeo in der kommenden Saison aber eine Option.

Formel 1: Großer Preis der Eifel - Chaos beim ersten freien Training

11.59 Uhr: Nichts Neues aus der Eifel. Das erste freie Training tickt gnadenlos runter. Und Mick Schumacher darf nicht in sein Alfa-Romeo-Cockpit steigen.

11.38 Uhr: So ist es - das freie Training wird um 30 Minuten nach hinten verschoben. Aber wenn man sich den Nebel in der Eifel so ansieht, wird sich die Lage wohl nicht so schnell bessern. Mick Schumachers großer Traum wird also verschoben. Und es ist - leider - gut möglich, dass das erste freie Training gar nicht stattfindet. Hieße für Mick also, dass er nicht ins Cockpit steigen wird.

Update vom 9. Oktober, 11.31 Uhr: So wie es aussieht, wird das erste freie Training zunächst um eine halbe Stunde nach hinten verschoben.

Update vom 9. Oktober, 11.19 Uhr: Richtig bitter für Mick Schumacher! Das freie Training konnte wegen des schwierigen Wetters noch nicht gestartet werden. Die Uhr tickt aber, um 12.30 Uhr ist die Einheit definitiv beendet. Noch darf aber niemand auf die Strecke - bedeutet das, dass Schumacher sein F1-Debüt doch noch verschieben muss?

Das große Problem ist der Nebel: Der Helikopter kann deshalb nicht starten, im Notfall würde er nicht zu einem Krankenhaus fliegen können. Deshalb verzögert sich hier am Nürburgring noch alles, die Sicherheit geht vor.

Update vom 9. Oktober, 10.29 Uhr: Es wird ein historischer Tag in der Formel-1-Geschichte: Mick Schumacher gibt auf dem Nürburgring sein Debüt in der Königsklasse. Zwar „nur“ bei einem freien Training - aber es könnte das erste von ganz vielen werden. Wir sind schon gespannt, ab 11 Uhr heulen in der Eifel die Motoren.

Formel 1: Nürburgring im Live-Ticker - Mick Schumacher schreibt Geschichte

Erstmeldung vom 8. Oktober, 16.12 Uhr: Nürburgring - Was für ein Wochenende - das deutsche Formel-1-Herz geht auf! Nicht nur die Rückkehr auf den Nürburgring nach sieben Jahren Abstinenz sorgt bei Motorsport-Fans für feuchte Augen. Ein absolutes Highlight der „deutschen Festtage“ in der Eifel ist natürlich auch das Formel-1-Debüt von Mick Schumacher. Der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher* wird am Freitag zum ersten Mal bei einem Rennwochenende am Steuer eines Formel-1-Boliden sitzen.

Formel 1 im Live-Ticker: Mick Schumacher ersetzt im ersten freien Training Antonio Giovinazzi

Im ersten Freien Training übernimmt Schumacher den Alfa Romeo von Antonio Giovinazzi. Er tritt damit in die Fußstapfen seines Vaters Michael* und seines Onkels Ralf. Ganz Deutschland wird auf das Debüt blicken - ein gewisser Druck ist da. „Ich habe großen Respekt davor, vor den großen Namen zu fahren. Erwartungen zu haben, wäre unfair. Die Vorfreude ist natürlich sehr groß“, sagte er gegenüber RTL.

Seine Aufgabe wird sein, möglichst viele Daten für das Team zu sammeln. Denn auf dem Nürburgring wurde seit sieben Jahren nicht mehr gefahren - völlig unklar ist deshalb, wie sich die 2020er-Autos auf der Strecke verhalten. Hinzu kommt das kalte Wetter, es soll nass werden. Der langjährige Mercedes*-Teamchef Norbert Haug lobte Mick Schumacher, er sei ein „perfekter Fahrer“.

Formel 1 im Live-Ticker: Mick Schumacher bekommt wohl F1-Cockpit - Sebastian Vettel im Streit mit Ferrari

Es gilt als wahrscheinlich, dass der 21-Jährige in der nächsten Saison ein festes Formel-1-Cockpit bekommt. Alfa Romeo ist der Favorit. Für ihn wurde bereits ein Sitz gegossen - und beide Fahrer haben noch keinen Vertrag für das nächste Jahr. Folgt schon bald die Unterschrift? Er führt vier Rennen vor Schluss die Gesamtwertung der Formel 2 an. „Als Formel-1-Macher würde ich mir die Gelegenheit nicht nehmen lassen“, sagte Haug. Vor kurzem tauchte ein uraltes Foto auf, auf dem Mick mit seinem Vater Michael zu sehen ist*.

Der zweite Fahrer, der ein Heimspiel hat, ist Sebastian Vettel*. Ob seine Vorfreude ähnlich groß ist, darf bezweifelt werden. Die Zusammenarbeit mit Ferrari* gleicht seit Monaten einer Farce - im letzten Rennen von Sotschi gab es erneut Vorwürfe und Schuldzuweisungen. Der Heppenheimer warf seinem Rennstall vor, ihn bewusst als Bremsklotz benutzt zu haben, was umgehend zurückgewiesen wurde.

Allzu lange muss er sich aber nicht mehr mit der Scuderia herumschlagen. Es wurde bereits geleakt, wie sein neues Auto bei Aston Martin aussehen könnte*.