Von Mercedes zu Williams: Technik-Direktor Lowe wechselt

Paddy Lowe nimmt am Donnerstag seine neue Arbeit bei Williams auf.

Grove - Paddy Lowe wechselt innerhalb der Formel 1 von Mercedes zu Williams. Der Brite wird am Donnerstag seine neuer Arbeit als Technik-Direktor beginnen.

Der Formel-1-Wechsel des Briten Paddy Lowe von Mercedes zu Williams ist perfekt. Der 54-Jährige hat am Donnerstag seine Arbeit als neuer Technik-Direktor beim Rennstall von Teamgründer Frank Williams aufgenommen. Lowe wird demnach auch zum Vorstand gehören und Anteile an der Williams-Gruppe übernehmen, wie der Rennstall in Grove mitteilte.

Mercedes hatte Lowe im Januar ziehen lassen und später den früheren Ferrari-Mann James Allison als Technik-Chef verpflichtet. Lowe hatte seine Zeit in der Formel 1 bei Williams begonnen, ehe er dann viele Jahre für McLaren tätig war. Während seiner dreieinhalb Jahre bei Mercedes hatte er die Silberpfeile gemeinsam mit Teamchef Toto Wolff dreimal in Serie zum Konstrukteurs-Titel geführt.

dpa