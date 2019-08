Basketball-WM im Live-Ticker: Deutschland zum Auftakt gegen schweren Gegner

Im ersten Gruppenspiel bei der Basketball-WM 2019 bekommt es Deutschland mit Frankreich zu tun. Wie starten Schröder, Kleber und Co. ins Turnier? Alle Infos im Live-Ticker.

Frankreich - Deutschland -:- (-:-, -:-, -:-, -:-), Tip-off: Sonntag, 14.30 Uhr

Starting Five Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Frankreich - - - - - Deutschland - - - - -

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Auftakt-Match der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei der WM 2019 in China! Erster Gegner des DBB-Teams ist Frankreich. Die Partie beginnt um 14.30 Uhr deutscher Zeit (20.30 Uhr Ortszeit).

Shenzhen - Auftakt für die DBB-Auswahl bei der Basketball-WM 2019 in China: Die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl trifft am Sonntag in Shenzhen auf Frankreich. Der Weltranglistendritte ist auf dem Papier leichter Favorit, doch bei der EM 2017 kassierte er eine bittere Achtelfinal-Niederlage gegen Deutschland (81:84).

Mit dem diesjährigen Aufgebot braucht sich das deutsche Team keineswegs zu verstecken. „In der Fülle der Spieler, die wir jetzt haben, ist es der talentierteste und dabei der kompakteste Kader in der Geschichte des deutschen Basketballs“, schwärmte Verbandspräsident Ingo Weiss. „Es ist eine unglaubliche Dichte und Breite.“

Doch Vorsicht: Auch die Franzosen reisen mit fünf NBA-Stars und einem Bundesliga-Profi nach China. Neben Bayern Münchens Neuzugang Mathias Lessort stehen gegen Deutschland mit Evan Fournier (Orlando Magic), Nicolas Batum (Charlotte Hornets) und Rudy Gobert (Utah Jazz), der zweimal in Folge zum besten Defensivspieler in der NBA gewählt wurde, drei weitere Top-Spieler auf dem Parkett.

Nach dem Match am Sonntag bekommt es die deutsche Nationalmannschaft in der Vorrunde bei der Basketball-WM 2019 noch mit der Dominikanischen Republik und Jordanien zu tun. Alle Spiele des Turniers werden live und kostenlos ausgestrahlt - so auch die Partie Frankreich gegen Deutschland, wie tz.de* berichtet.

