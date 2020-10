French Open im Live-Ticker: Gelingt die Sensation? Zwei Underdogs fordern Djokovic und Nadal im Halbfinale

Bei den French Open stehen zwei interessante Duelle an, bei denen jeweils ein Grand-Slam-Großmeister von einem Außenseiter herausgefordert wird.

Die Halbfinal-Duelle im Herren-Einzelturnier der French Open* stehen seit Mittwochabend fest.

Am Freitag machen Rafael Nadal und Diego Schwartzman den Anfang, dann trifft Novak Djokovic auf Stefanos Tsitsipas.

Beide Matches verfolgen Sie hier im Live-Ticker.

>>> AKTUALISIEREN <<<

12.51 Uhr: Rafael Nadal gegen Novak Djokovic - es wäre das Traumfinale der French Open! Noch ist es aber natürlich nicht so weit, beide Spieler müssen erstmal ihre Halbfinals gewinnen. Beim Spanier wird es ab 14.50 Uhr ernst, der Serbe greift dann wohl gegen 17 Uhr ein.

Vorab postete Djokovic schon ein Video auf seiner Instagram-Seite. Darauf zu sehen: Rollstuhl-Tennisspieler.

Dazu schrieb der Djoker: „Wirklich inspirierend, sie auf dem Platz zu sehen. Wie bewegen sie die Reifen, drehen sich und treffen gleichzeitig noch den Ball? Einfach großartig!“

Update vom 9. Oktober, 10.34 Uhr: Bei den Damen ist bereits eine Entscheidung gefallen: Sofia Kenin hat sich am Donnerstag gegen Petra Kvitová durchgesetzt und trifft im Finale der French Open nun auf Iga Świątek, die Nadia Podoroska ebenfalls in zwei Sätzen besiegt hatte.

Wer darf bei den Herren vom Grand Slam träumen? Rafael Nadal trifft am Nachmittag auf Diego Schwartzman, am Abend stehen sich dann Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas gegenüber. Wir sind gespannt!

French Open im Live-Ticker: Kracher-Halbfinals mit Nadal und Djokovic

Erstmeldung vom 8. Oktober, 16.52 Uhr: Paris - Nach zweieinhalb Turnier-Wochen bei den French Open sind die Beine der Profis bereits schwer, doch auf den letzten Metern wird jeder einzelne der verbleibenden vier Spieler versuchen, alles aus sich herauszuholen . In den beiden Halbfinal-Matches von Roland Garros kommt es am Freitag zu zwei spannenden Duellen. Um 14.50 Uhr kommt es zum Showdown zwischen Rafael Nadal und seinem argentinischen Herausforderer Diego Schwartzman, ehe Novak Djokovic es mit dem 22-jährigen Griechen Stefanos Tsitsipas aufnimmt.

French Open: Halbfinal-Duelle im Live-Ticker: Nadal will seinen 20. Grand-Slam-Triumph - Kann ihn Schwartzmann stoppen?

Als zwölfmaliger French-Open-Sieger* ist der Sandplatz-Experte Nadal im Duell mit seinem 28-jährigen Gegner Schwartzman in der Favoritenrolle. In seinem 100. Match in Roland Garros setzte sich der Spanier am Dienstag in drei Sätzen (7:6 (7:4), 6:3, 6:1) gegen den Italiener Jannik Sinner durch und erreichte die Runde der letzten vier.

Mit Schwartzman steht der aktuellen Nummer zwei der Welt ein ehrgeiziger Herausforderer gegenüber, der bei einem Grand Slam* jedoch nie über das Viertelfinale hinaus kam. Der 19-malige Grand-Slam-Champion sollte aber vorgewarnt sein, denn Schwartzman stieß aufgrund eines eindrucksvollen Fights gegen den US-Open*-Sieger Dominic Thiem ins Halbfinale vor (6:7 (1:7), 7:5, 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 2:6). Der auf Nummer zwölf gesetzte Argentinier kratzt nicht ohne Grund an der Top Ten.

French Open: Djokovic nach Viertelfinal-Zoff gegen Tsitsipas gefordert - Final-Premiere für 22-Jährigen?

Im zweiten Halbfinale trifft der Serbe Novak Djokovic auf den 22-jährigen Stefanos Tsitsipas, der im letzten Jahr bei den Australian Open das Halbfinale erreichte, jedoch gegen Nadal ausschied. Im Viertelfinale gewann der auf Nummer sechs gesetzte Grieche am Mittwoch ohne Satzverlust mit 7:5, 6:2, 6:3 gegen den Russen Andrej Rublew und revanchierte sich für die Finalniederlage beim ATP-Turnier in Hamburg.

Djokovic hatte in seinem Viertelfinale gegen den Spanier Pablo Carreño Busta zunächst Schwierigkeiten, für die er körperliche Beschwerden verantwortlich machte. Nach einem Satzverlust zu Beginn konnte sich der 33-Jährige jedoch alle drei weiteren Sätze holen und gewann mit 4:6, 6:2, 6:3, 6:4. Erst nach dem Match wurde sein spanischer Gegner angriffslustig und äußerte heftige Vorwürfe gegen Djokovic. Der Serbe könnte mit einem Sieg gegen den Griechen das Tor zu seinem zweiten Titel bei den French Open aufstoßen. (ajr) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.