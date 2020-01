Handball-EM im Live-Ticker: Deutschland gegen Favorit Kroatien unter Druck

Kroatien gegen Deutschland: Es ist bei der Handball-EM 2020 in Wien der vorgezogene Showdown um das EM-Halbfinale. Das Spiel im Live-Ticker.

Kroatien - Deutschland -:- (-:-) , Samstag, 20.30 Uhr, in Wien

DHB-Team kämpft bei der Handball-EM 2020 in Wien um das Halbfinale.

Verfolgen Sie das Spiel der deutschen Mannschaft hier im Live-Ticker.

Kroatien - Deutschland -:- (-:-), Samstag, 20.30 Uhr, in Wien

19.44 Uhr: Wie bereits vorhin kurz angeschnitten, kennen sich beide Mannschaften. Obendrein gibt es heute zusätzlich ein paar vereinsinterne Duelle. DHB-Goalie Andreas Wolff trifft beispielsweise auf seinen Teamkollegen Igor Karacic. Beide verdienen ihr Geld beim polnischen Spitzenklub Vive Kielce.

19.24 Uhr: Im zweiten Spiel der Gruppe führt Spanien zur Halbzeit knapp mit 17:16 gegen Co-Gastgeber Österreich.

19.12 Uhr: Kurzer Blick in die deutsche Hauptrunden-Gruppe. Am Nachmittag besiegte Weißrussland Tschechien mit 28:25 und sammelt damit die ersten Punkte im Tableau, die Tschechen sind nun allerdings ausgeschieden.

19 Uhr: 90 Minuten vor Anpfiff steigt die Spannung in der Wiener Stadthalle. In dieser sind die DHB-Stars mittlerweile angekommen.

18.46 Uhr: Gegen Montenegro (27:21), Weißrussland (31:23), Serbien (24:21) und zuletzt Österreich (27:23) brachten die Osteuropäer äußerst ansehnlichen Handball auf die Platte und haben sich daher zu einem Favoriten im weiteren Turnierverlauf gemausert. Favorit ist Kroatien daher auch im heutigen Duell.

Handball-EM 2020: Kroatien - Deutschland im Live-Ticker: Mutmacher 2019?

18.24 Uhr: Die Voraussetzungen sind an diesem Tag aber freilich andere. Das DHB-Team suchte während des Turniers mitunter nach der eigenen Form, während die Kroaten bis dato eine absolut souveräne EM spielen.

18.04 Uhr: Die beiden Teams kennen sich übrigens bestens, trafen vergangenes Jahr gleich dreimal aufeinander. Dabei konnte sich Deutschland stets durchsetzen - wenn auch jeweils knapp. Ein Mutmacher für die heutige Partie?

17.06 Uhr: Bundestrainer Christian Prokop erwartet auch deshalb eine intensive Partie. Damit es etwas wird mit einem Sieg, müsse sein Team zum „Mentalitäts-Europameister“ werden und „mit hoher Überzeugung 60 Minuten einen Kampf bieten.“

15.54 Uhr: Apropos Stimmung. Die Wiener Stadthalle wird ausverkauft sein. Die vielen deutschen und kroatischen Fans werden für eine spitzenspielwürdige Atmosphäre sorgen. Kroatiens Rückraumspieler Igor Karacic ist sich daher sicher: „Es wird ein Duell auf dem Spielfeld, aber auch eins auf den Rängen geben.“

Update vom 18. Januar, 14.43 Uhr: Die Spannung steigt langsam! Deutschland trifft am Abend in Wien auf Kroatien. Zeigen die Handballer wieder den Biss, der sie zuletzt gegen Weißrussland ausgezeichnet hat?

Die Vorfreude ist groß, schließlich dürfte auch die Stimmung wieder glänzend sein. Bundestrainer Christian Prokop und die Seinen hoffen natürlich, dass sie am Ende wieder jubeln dürfen.

Handball-EM im Live-Ticker: Für Deutschland geht es gegen Kroatien um alles - „Ein sportlicher Krieg“

Erstmeldung vom 17. Januar, 21.14 Uhr: München/Wien - Kroatien gegen Deutschland - der Showdown von Wien! Bei der Handball-EM 2020 in Schweden, Norwegen und Österreich geht es für dasDHB-Team nach dem furiosen 31:23 gegen Weißrussland jetzt gegen die Kroaten um eine Vorentscheidung mit Blick auf das EM-Halbfinale.

„Das ist unser einziger Weg, wenn es wirklich noch zur Finalrunde nach Schweden gehen soll“, sagte DHB-Kapitän Uwe Gensheimer vor dem Klassiker gegen den Ex-Weltmeister.

„Wir haben Bock auf das Spiel“, sagte Rückraumspieler Julius Kühn. Mit Blick auf die ausverkaufte Wiener Stadthalle und die vielen Fans aus beiden Lagern könne er sich „vorstellen, dass das Hallendach wegfliegen wird“.

Kroatien - Deutschland im Live-Ticker: DHB-Gegner heizt Stimmung in Wien an

Und Rechtsaußen Timo Kastening, der neue Star der deutschen Handballer, meinte: „Wenn du die Kroaten dazu bekommst, dass sie ein bisschen emotionaler werden, dann sieht es gut aus für uns.“ Rabiater war da schon die Rhetorik im gegnerischen Lager.

+ Deutsche Keeper bei der Handball-EM 2020: Jogi Bitter (li.) und Andreas Wolff. © dpa / Robert Michael

Igor Vori, langjähriger Bundesligaspieler und Teammanager der Kroaten, heizte die Stimmung ordentlich an. „Das wird ein sportlicher Krieg, eine Stunde lang sportlicher Krieg“, sagte Vori der Hamburger Morgenpost (Samstagausgabe): „Das ist Kroatien gegen Deutschland, da spielt es keine Rolle, was in den Spielen vorher war.“

Kroatien - Deutschland im Live-Ticker: DHB-Team braucht unbedingt einen Sieg

Zur Einordnung: Deutschland braucht am zweiten Spieltag der Hauptrunde in der Wiener Stadthalle unbedingt einen Sieg, um die Chance auf das Halbfinale bei der Handball-EM zu wahren.

„Eine Leistung wie gegen Weißrussland wird nicht reichen. Wir brauchen noch zehn Prozent mehr“, erklärte DHB-Vize-Präsident Bob Hanning. Eine wichtige Aufgabe: Kroatiens Kapitän Domagoj Duvnjak (THW Kiel) an seinem Job zu hindern.

Kroatien - Deutschland: Die voraussichtliche Starting-7 des DHB-Teams

Wolff - Kastening, Häfner, Drux, Kühn, Gensheimer - Pekeler

