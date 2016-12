Hannawald hofft auf Bestand seines Grand-Slam-Rekordes

Vier Siege in vier Springen

Oberstdorf - 15 Jahre nach seinem Grand Slam bei der Vierschanzentournee hofft Sven Hannawald auch bei der 65. Auflage der Traditionsveranstaltung auf den Bestand des Rekordes.

„Ich habe jedes Jahr die Hoffnung, dass er ein weiteres Jahr hält. Es ist ja ein spezieller Rekord, weil das in 64 Jahren bisher nur mir gelungen ist, obwohl es viele Anwärter gab. Aber ich weiß natürlich immer, dass es passieren kann“, sagte Hannawald in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Sollte jemand die bisher einmalige Bestmarke knacken, „bin ich der Erste, der gratuliert“, kündigte der 42-Jährige an. Er wisse aus eigener Erfahrung, was alles dazu gehöre, um einen solchen Triumph zu landen. „Was sich da drumherum entwickelt, das kannst du nicht trainieren. Deshalb sind auch so viele daran gescheitert“, sagte Hannawald.

Er selbst verfolgt die Wettbewerbe in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofhofen als Co-Kommentator des TV-Senders Eurosport hautnah. „Es macht Spaß. Ich bin froh, dass sich das so ergeben hat“, sagte Hannawald über seinen neuen Job.

