Sensation! Deutscher gewinnt 10 Millionen Dollar und ist Poker-Weltmeister

Ein Deutscher ist Poker-Weltmeister und kann sich über den zweithöchsten WM-Jackpot aller Zeiten freuen.

Las Vegas - Der 55-Jähriger Hossein Ensan aus Münster ist neuer Poker-Weltmeister. Er gewann beim Mainevent der World Series of Poker in Las Vegas und kann sich über den Jackpot von zehn Millionen Dollar (8,6 Millionen Euro) freuen.

Im Finale setzte sich Ensan in einem Nerven-Krimi gegen den Italiener Dario Sammartino durch. Von Beginn an hatte Ensan im Hands Up die besseren Chancen, da er mit knapp dreimal so vielen Chips in das Duell startete. Allerdings kam der Italiener zunächst wieder heran und Ensan verlor - trotz guter Karten - einige Partien des stundenlangen Duells.

Poker-Jackpot: 10 Millionen für Deutschen Spieler

In der 301. Hand brachte ein Paar Könige den Sieg für den Deutschen. Es ist mit Abstand der höchste Gewinn in Ensans Karriere, der erst seit 2013 bei größeren Turnieren spielt.

Ensan ist erst der zweite Weltmeister aus Deutschland. Pius Heinz gewann 2011 als erster Deutscher. Schon auf dem Weg ins Finale glänzte Ensan mit seinen Poker-Spielen.

rjs mit sid