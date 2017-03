Kohlschreiber erreicht Viertelfinale in Dubai

Dubai - Philipp Kohlschreiber ist beim ATP-Turnier in Dubai ins Viertelfinale eingezogen. Der Tennisprofi aus Augsburg besiegte den russischen Davis-Cup-Spieler Daniil Medwedew mit 6:4, 6:4.

In der Runde der letzten Acht trifft Kohlschreiber auf den Weltranglisten-Ersten Andy Murray. Der Schotte setzte sich mit 6:2, 6:0 gegen den Spanier Guillermo Garcia-Lopez durch.

Der 33 Jahre alte Kohlschreiber wehrte gegen Medwedew in der Schlussphase des ersten Satzes zunächst selbst zwei Breakbälle ab und nutzte dann gegen seinen frustrierten Gegner selbst die Chance auf den Satzgewinn. Kurz nach dem Break zum 5:4 im zweiten Durchgang entschied Kohlschreiber dank eines starken Aufschlages nach 76 Minuten gleich mit dem ersten Matchball die Partie.

Australian-Open-Sieger Roger Federer schied in Dubai bereits im Achtelfinale aus. Der 35 Jahre alte Tennisprofi aus der Schweiz verlor gegen den russischen Qualifikanten Jewgeni Donskoi 6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7). Gegen die Nummer 116 der Weltrangliste vergab der in Dubai an Position drei gesetzte Federer im Tiebreak des zweiten Satzes drei Matchbälle. Im entscheidenden dritten Durchgang führte der 18-malige Grand-Slam-Champion 5:2, im Tiebreak verspielte er eine 5:1-Führung. Das Turnier am Persischen Golf ist mit gut 2,4 Millionen Dollar dotiert.

dpa