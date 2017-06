Kohlschreiber kämpft sich ins Achtelfinale von Halle

Bei den Gerry Weber Open in Halle hat sich der frühere Titelträger Philipp Kohlschreiber mit sehr viel Mühe ins Achtelfinale gekämpft.

Halle - Der frühere Titelträger Philipp Kohlschreiber (33) hat seine Auftaktpartie beim Rasenturnier im ostwestfälischen Halle mit viel Mühe gewonnen. Der gebürtige Augsburger setzte sich im ersten Match der 25. Auflage der Gerry Weber Open gegen den Portugiesen Joao Sousa 3:6, 6:4, 6:4 durch. Nach zwei Stunden Spielzeit verwandelte Kohlschreiber seinen vierten Matchball mit einem Ass.

Im Achtelfinale der Wimbledon-Generalprobe trifft der Halle-Sieger von 2011 auf die deutsche Nummer eins Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4) oder Paolo Lorenzi (Italien), die sich voraussichtlich am Dienstag gegenüberstehen werden.



Insgesamt sind acht Deutsche am Start

Am ersten Tag des mit knapp zwei Millionen Euro dotierten ATP-Turniers sind neben Kohlschreiber zwei weitere deutsche Tennisprofis im Einzel am Start. Dustin Brown (Winsen/Aller) trifft auf Vasek Pospisil aus Kanada, Qualifikant Maximilian Marterer (Nürnberg) bekommt es mit dem an Position zwei gesetzten Österreicher Dominic Thiem zu tun.



Insgesamt stehen acht Deutsche im Hauptfeld von Halle, mit dabei sind neben den Zverev-Brüdern Alexander und Mischa auch Titelverteidiger Florian Mayer (Bayreuth), Routinier Tommy Haas (Los Angeles) und Lokalmatador Jan-Lennard Struff (Warstein). Topgesetzt ist Rekordsieger Roger Federer, der Schweizer spielt um seinen neunten Titel in Halle.



SID