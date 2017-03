Kombinierer Frenzel gewinnt Gesamtweltcup - Rydzek bricht ein

Schonach - Er hat es am Ende doch noch gepackt. Kombinierer Eric Frenzel hat sich den Gesamtweltcup gesichert. Sein Konkurrent Johannes Rydzek brach ein.

Olympiasieger Eric Frenzel (Oberwiesenthal) hat als erster Kombinierer zum fünften Mal den Gesamtweltcup gewonnen. In Schonach feierte der 28-Jährige am Sonntag seinen zehnten Saisonsieg und setzte sich im Kampf um die große Kristallkugel vor Johannes Rydzek (Oberstdorf) durch, der im letzten Rennen auf Platz neun durchgereicht wurde.

Frenzel, der bereits am Samstag gesiegt hatte, lag bei seinem 41. Weltcup-Sieg 7,7 Sekunden vor dem Franzosen Francois Braud, Dritter wurde der Japaner Akito Watabe (+11,2). Der sechsmalige Weltmeister Rydzek, der am Sonntag lange in Führung gelegen hatte, brach auf den letzten Kilometern ein.

Sturz am Samstag versaut Rydzek ersten Triumph

Mit seinem Sturz am Samstag im Zielsprint gegen Frenzel und Platz drei hatte Rydzek fast alle Chancen auf seinen ersten Gesamtweltcup-Triumph verspielt. Aus eigener Kraft konnte Rydzek, der bei der WM in Lahti vier Titel abgeräumt hatte, die Kristallkugel nicht mehr gewinnen. Selbst bei einem Sieg Rydzeks hätte Frenzel am Sonntag ein vierter Platz gereicht.

Für die deutschen Kombinierer war es der krönende Abschluss einer einzigartigen Saison. Inklusive WM haben die "Dominierer" 23 von 25 Einzelrennen gewonnen - nur der Japaner Watabe konnte mit zwei Siegen die DSV-Dominanz durchbrechen.

sid