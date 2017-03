L.A. bekräftigt: Olympische Spiele nur 2024

Los Angeles - Das Internationale Olympische Komitee (IOC) stößt bei seinen Plänen für eine Doppelvergabe der Sommerspiele 2024 und 2028 weiter auf Widerstand der beiden Bewerber Los Angeles und Paris.

Nachdem Paris logistische Gründe für eine auf 2024 beschränkte Bewerbung angeführt hatte, betonte nun L.A.-Bürgermeister Eric Garcetti erneut, dass seine Stadt kein Interesse an einer Ausrichtung der Spiele in 2028 hat.

"Wir treten für 2024 an. Punkt", sagte Garcetti dem Branchendienst insidethegames.com: "Ich fände es toll, meine Freunde in Paris 2028 zu besuchen. Wir haben nie über etwas anderes nachgedacht." Die IOC-Exekutive unter Führung von Präsident Thomas Bach hatte in der vergangenen Woche auf einer Sitzung in Pyeongchang endgültig den Weg zu einer Doppelvergabe geebnet.

Die vier Vizepräsidenten Bachs erörtern derzeit die Details. Bach selbst hatte die Diskussion im Dezember angestoßen mit der Aussage, dass das derzeitige Auswahlverfahren "zu viele Verlierer" produziere. In Pyeongchang betonte er, eine Satzungsänderung wäre für eine Doppelvergabe nicht notwendig.

"Ich unterstütze die Art von Reformen, aber das ist eine größere Frage für die Zukunft. Wir sind aber auf die Gegenwart fokussiert, und das bedeutet eine Bewerbung für 2024. Die Regeln von heute bedeuten einen Wettstreit um 2024", sagte Garcetti.

Paris hatte seine Fokussierung auf 2024 damit begründet, dass das Areal, auf dem das Olympische Dorf gebaut werden soll, zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr zur Verfügung stehen würde. Die französische Hauptstadt, die die Spiele 1900 und 1924 ausgerichtet hatte, gilt auch wegen des 100. Jahrestages bei einer Doppelvergabe als Favorit für 2024. Die Entscheidung über den Gastgeber soll auf der IOC-Session in Lima am 13. September fallen.

SID