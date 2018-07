„Der König ist da“: NBA-Superstar James unterschreibt bei den Lakers

Der Wechsel von LeBron James zu den Los Angeles Lakers ist perfekt, der Basketball-Superstar erhält beim 16-maligen NBA-Champion ein Mega-Gehalt.

Los Angeles - Basketball-Superstar LeBron James hat seinen Wechsel von den Cleveland Cavaliers zu den Los Angeles Lakers offiziell vollzogen. Der 33 Jahre alte Forward unterschrieb am Montag (Ortszeit) einen Vierjahresvertrag bei den Kaliforniern. "Heute ist ein großer Tag für uns und unsere Fans auf der ganzen Welt. Wir heißen LeBron James, einen dreimaligen NBA-Champion und viermaligen MVP, willkommen", sagte Earvin "Magic" Johnson.

"LeBron ist etwas ganz Besonderes, er ist der beste Spieler der Welt. Er ist ein großartiger Anführer, der dafür sorgt, dass seine Teamkollegen erfolgreich sind", so der Lakers-Präsident. Der Verein twitterte ein Foto von James im lila Trikot mit der Nummer 23 zu den Worten "Der König ist da". Der Klub machte keine Angaben zu den Vertragsmodalitäten. Laut Medienberichten erhält James in Kalifornien insgesamt 154 Millionen Dollar (rund 131 Millionen Euro) Gehalt.

Zlatan Ibrahimovic, der bei Los Angeles Galaxy Fußball spielt, hat James auf typische Art und Weise begrüßt. „LA hat jetzt einen Gott und einen King. Zlatan heißt King James willkommen.“

James hatte Cleveland in den vergangenen vier Spielzeiten jeweils ins NBA-Finale geführt. In den vier Duellen mit den Golden State Warriors war Cleveland allerdings nur 2016 siegreich. Eine hochdotierte Option auf eine Vertragsverlängerung in Ohio hatte der zweimalige Olympiasieger zuvor abgelehnt.

SID