Basketball-Star wird für freizügiges Foto kritisiert: Ihre Reaktion ist „heiß und heißer“

Liz Cambage spielt in der Women‘s NBA für Las Vegas. Nun hat sie mit einer Aktion für Schlagzeilen gesorgt - und dabei noch sehr cool reagiert.

Las Vegas - Seit 2009 lichtet das US-Sportmagazin ESPN Sportler ab, die die Hüllen fallen lassen. In The Body Issue waren so schon Stars wie Schwimm-Idol Michael Phelps, Tennis-Star Venus Williams, der Ex-Bundesliga-Profi Jermaine Jones oder die NFL-Offensive-Line der Indianapolis Colts zu sehen - entweder komplett nackt oder nur äußerst spärlich bekleidet.

Megan Rapinoe, die kürzlich zur Weltfußballerin gewählt wurde, hatte bereits mehrmals die Ehre. Nun war Basketballerin Liz Cambage dran. Sie ist für die Las Vegas Aces in der Women‘s NBA aktiv, kämpft aktuell in den Playoffs um den Titel.

Liz Cambage: Nacktfotos in Body Issue - Basketballerin reagiert nach Kritik cool

Cambage trägt bei den Bildern nichts anderes als ihre Haut - und höchstens noch einen glitzernden Basketball, den sie zeitweise lasziv in den Korb dunkt.

Dieses und andere Bilder haben bei den Fans in den sozialen Netzwerken gemischte Reaktionen hervorgerufen. Während viele Anhänger ihren „wunderschönen Körper“ und ihre Tattoos feierten, meinten andere beispielsweise: „Warum musst du deine Nacktheit der ganzen Welt zeigen?“ Cambage schien über die Kritik nur gelacht zu haben. Vor dem Playoff-Spiel gegen Washington legte sie nämlich nach - und tauchte mit einem T-Shirt auf, das mit jenem Nacktbild von ihr selbst bedruckt war.

Dabei marschierte sie fast wie ein Model in Richtung Kabine - und die Reaktionen ließen wieder nicht lange auf sich warten. „Ich dachte, wir hätten den Tiefpunkt schon erreicht. Wir sollten den Sport verkaufen, nicht Sex. Schande für die WNBA!”, schimpfte ein Fan. Andere fanden die Aktion aber richtig cool und schrieben: „Sie ist so eine Königin“ hieß es auf Twitter, auf Instagram fand ein Anhänger: „Heiß und heißer“.

Blöd für Cambage: Das Spiel gegen die Washington Mystics ging mit 90:94 verloren.

In der Basketball-Welt trauert man unterdessen um den ehemaligen NBA-Profi Andre Emmett. Er wurde auf offener Straße erschossen.

akl