Freund gibt klares Statement zum Thema Michael Schumacher

Gland - Michael Schumacher bezeichnete ihn als „Freund“ und „einen der besten Fotografen“. Jetzt hat sich Michel Comte zum Zustand des ehemaligen Formel-1-Profis geäußert.

Michel Comte (63) gilt als einer der erfolgreichsten Schweizer Mode- und Societyfotografen. In seiner früheren Karriere arbeitete er häufig mit Ferrari zusammen und wurde so einem engen Vertrauten des Formel-1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher. Dieser bezeichnete ihn damals als echten „Freund“ und „einen der besten Fotografen der Welt“.

In einem Interview mit der Gala äußerte sich Comte nun selbst zu seinem Verhältnis zu dem 2013 bei einem Skiunfall schwer verletzten Rennfahrer. „Ich habe ihn zwölfeinhalb Jahre begleitet. Wir haben zusammen gearbeitet, bis zum Ende“, so der 63-Jährige gegenüber der Zeitschrift.

Auf die Frage, ob er auch künftig noch Fotos von seinem ehemaligen Vertrauten machen werde, gab Comte hingegen eine sehr klare Antwort: „Ich habe nicht mehr gefragt, ob ich Bilder von ihm machen kann. Ich möchte ihn so in Erinnerung haben, wie wir ihn hier sehen“, sagte Comte in Bezug auf frühere Aufnahmen Schumachers.

Immer noch keine Infos zu Schumis aktuellem Zustand

Seit dem Skiunfall, bei dem er ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitt und sich seit Ende seines Krankenhaus-Aufenthalts in seiner Villa in der Schweiz erholt, hat es kein detailliertes Statement von Familie oder Management mehr zum genauen Gesundheitszustand des Motorsporthelden gegeben.

Vor ein paar Monaten wurden heimlich geschossene Fotos des Stars in seinem Krankenbett einer Boulevardzeitschrift zum Kauf angeboten, aber nicht veröffentlicht.

Seine Managerin Sabine Kehm hüllt sich bei öffentlichen Auftritten in beharrliches Schweigen, was den Gesundheitszustand des 48-Jährigen angeht. Auch seine Familie lässt keine Informationen nach außen dringen.

Derweil startet Schumachers Sohn Mick (18) seine eigene Motorsport-Karriere, kämpfte sich bereits bis in die sogenannte Formel 3 hoch. Er will eines Tages in die Fußstapfen seines berühmten Vaters treten. Michel Comte, der Mick ebenfalls von Kindesbeinen an kennt, sagte gegenüber der Gala: „Es ist fantastisch, dass er auch Rennen fährt. Er kann ein neuer Michael werden.“

