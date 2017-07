Medien: Basketball-Profi Theis mit Boston Celtics über Vertrag einig

Der Wechsel des Basketball-Nationalspielers Daniel Theis zu NBA-Rekordchampion Boston Celtics steht unmittelbar vor dem Abschluss.

Boston - Laut des US-Senders ESPN habe sich der 25-Jährige am Wochenende mit dem Klub auf einen Zweijahresvertrag bis 2019 geeinigt. Wie die Tageszeitung Boston Globe berichtete, soll das erste Jahr des Vertrags garantiert sein.

Power Forward Theis, der in den vergangenen drei Jahren für Serienmeister Brose Bamberg spielte, hatte zuletzt seinen Abschied aus Franken offiziell gemacht und wäre aktuell der vierte deutsche Profi in der NBA. Die Celtics haben den Transfer bislang allerdings noch nicht bestätigt.

Neben Theis sind in der neuen Saison der frühere Champion Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks), Dennis Schröder (Atlanta Hawks) und Paul Zipser (Chicago Bulls) an einen NBA-Klub gebunden. Nachwuchshoffnung Isaiah Hartenstein wurde im Draft an Position 43 von den Houston Rockets ausgewählt, hat aber noch keinen Vertrag in der Tasche. Es ist offen, ob der 19-Jährige schon 2017/18 eine Chance bekommt.

Theis, dreimal Meister und einmal Pokalsieger mit Bamberg, hatte zuletzt betont, dass die NBA stets sein "großes Ziel" gewesen sei. Nun scheint der Traum wahr zu werden. Der 22-malige Nationalspieler aus Salzgitter hatte von 2010 bis 2012 an der Seite von Schröder in dessen Heimatstadt Braunschweig gespielt. Nach zwei Jahren bei ratiopharm Ulm wechselte der beste Verteidiger der abgelaufenen BBL-Saison nach Bamberg.

NBA: Die wertvollsten Teams der Basketball-Profiliga Zur Fotostrecke

SID/dpa