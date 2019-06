NBA-Profi verkündet überraschend Karriereende - und verzichtet damit auf mehrere Millionen

NBA-Profi Darren Collison beendet seine Karriere vorzeitig mit 31 Jahren. Sein Entschluss überrascht, hätte er doch in der nächsten Saison eine zweistellige Millionen-Summe verdienen können.

Indianapolis - Der US-amerikanische Basketballer Darren Collison hat überraschend sein vorzeitiges Karriereende verkündet. Nach zehn Jahren in der nordamerikanischen Profiliga NBA ist für den 31-Jährigen also Schluss.

„Ich liebe noch immer den Basketball, aber ich weiß, dass es Wichtigeres in meinem Leben gibt und das ist meine Familie und mein Glauben. Ich bin ein Zeuge Jehovas und mein Glaube bedeutet mir alles. Es bereitet mir so viel Freude, dass ich anderen helfen und Teil dieser Bewegung sein kann. Diese Freude, die ich dabei empfinde, lässt sich mit nichts vergleichen“, teilte Collison in einem Statement bei ESPN - The Undefeated mit. „Daher habe ich beschlossen, mich aus der NBA zurückzuziehen.“

Darren Collison beendet seine NBA-Karriere - er hätte noch Millionen verdienen können

Die Entscheidung von Darren Collison, die Schuhe an den Nagel zu hängen, überrascht in vielerlei Hinsicht. Zum einen ist der 1,83 Meter große Point Guard mit 31 Jahren im besten Alter für einen Basketballer. Zum anderen hätte er in der kommenden Saison noch viel Geld verdienen können.

Nachdem sein Vertrag bei den Indiana Pacers ausgelaufen war, hätte Collison in diesem Sommer als sogenannter „Unrestricted Free Agent“ (UFA) frei entscheiden können, für welches Team er spielen möchte. Laut Adrian Wojnarowski, NBA-Experte von ESPN, waren einige Klubs an einer Verpflichtung des Aufbauspielers interessiert. Collison hätte demnach zehn bis zwölf Millionen Dollar für ein weiteres Jahr einheimsen können. In der Saison 2018/2019 lag sein Gehalt bei zehn Millionen Dollar.

Darren Collison was on target to secure a $10M-$12M annual salary in free agency. He retires at 31. https://t.co/456Y67RUva — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 29. Juni 2019

Darren Collison spielte in zehn Jahren für fünf verschiedene NBA-Teams

Der in Kalifornien geborene Collison wurde 2009 im NBA-Draft an 21. Stelle von den New Orleans Hornets (heißen inzwischen New Orleans Pelicans) ausgewählt und spielte zehn Jahre in der US-amerikanischen Basketball-Profiliga. Neben den Hornets lief er für die Indiana Pacers (2010-2012, 2017-2019), die Dallas Mavericks (2012-2013), die Los Angeles Clippers (2013-2014) und die Sacramento Kings (2014-2017) auf. In insgesamt 708 Matches legte er durchschnittlich 12,5 Punkte, 2,7 Rebounds und 5,0 Assists auf.

Nicht nur Darren Collison hat seine NBA-Karriere beendet. Auch die deutsche Basketball-Legende Dirk Nowitzki wird sich nach 21 Jahren nicht mehr das Trikot der Dallas Mavericks überstreifen.

sk