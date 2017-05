Dennis Schröder will Bamberg-Profi nach Atlanta lotsen

Holen die Atlanta Hawks bald einen weiteren deutschen Basketball-Profi in die NBA? Point Guard Dennis Schröder hat bereits einen Kandidaten im Kopf.

Braunschweig - NBA-Profi Dennis Schröder traut auch Daniel Theis den Sprung in die nordamerikanische Basketball-Profiliga zu und will seinen Freund aus der Nationalmannschaft am liebsten zu den Atlanta Hawks lotsen. "Ich werde alles dafür geben, dass er rüberkommen kann", sagte Schröder in seiner Heimatstadt Braunschweig.

Zuletzt hatte sich Schröder (23) gemeinsam mit Mike Budenholzer, Cheftrainer des Point Guards in Atlanta, ein Playoff-Spiel des deutschen Meisters Brose Bamberg mit Theis angeschaut. "Coach Bud hat ihn gelobt", sagte der Spielmacher. Theis (25) hat für Schröder die Klasse, in der NBA "Backup-Minutes zu bekommen", also als Reservespieler eingesetzt zu werden. "Ich hoffe, dass er den Sprung schafft."

Budenholzer hat laut Schröder auch Maxi Kleber von Bayern München beobachtet. "Maxi Kleber hat eine sehr gute Chance. Er muss versuchen, fit zu bleiben", meinte Schröder. Kleber hatten in den vergangenen Jahren immer wieder schwere Verletzungen gestoppt.

SID