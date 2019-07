NBA-Hammer! Basketball-Star geht nach Los Angeles - auch Paul George kommt

NBA-Star Kawhi Leonard hat offenbar eine Entscheidung über seine Zukunft gefällt. Der 28-Jährige wechselt in seine Heimatstadt Los Angeles und spielt künftig mit Paul George zusammen.

Los Angeles - Kawhi Leonard verlässt die Toronto Raptors nach nur einer Saison, die er mit dem Gewinn des NBA-Titels und der Auszeichnung als Finals-MVP krönte, und wechselt zu den Los Angeles Clippers. Das berichtet NBA-Experte Adrian Wojnarowksi von ESPN. Demnach unterzeichnet Leonard in L.A. für vier Jahre, in denen er 142 Millionen Dollar verdient.

Doch dabei bleibt es nicht: Den Los Angeles Clippers ist es wohl auch gelungen, Paul George von den Oklahoma City Thunder per Trade loszueisen. Laut Wojnarowski schicken die Clippers dafür Danilo Gallinari und Shai Gilgeous-Alexander sowie vier ungeschützte und einen geschützten Erstrunden-Pick nach Oklahoma City.

Bei den Clippers bilden Leonard und George nun ein neues „Superteam“, die im Kampf um die Meisterschaft ein Wörtchen mitreden könnten. In diesem Sommer hatte sich bereits Anthony Davis den Los Angeles Lakers um LeBron James angeschlossen - in Brooklyn kamen Point Guard Kyrie Irving und Kevin Durant zusammen. Letzterer wird jedoch mit einem Achillessehnenriss noch rund ein Jahr ausfallen.

Kawhi Leonard zu den Los Angeles Clippers: Auch die Lakers waren im Gespräch

Leonard konnte als sogenannter Free Agent entscheiden, bei welchem Klub er in der nächsten Saison spielen will. Der 28-Jährige ist in Los Angeles geboren, spielte seit 2018 für Toronto und gewann mit den Kanadiern die NBA-Meisterschaft. In der gewonnen Endspielserie gegen Golden State wurde Leonard als Finals-MVP ausgezeichnet. Leonard hatte nicht nur mit den Clippers und Toronto, sondern auch mit den Los Angeles Lakers über einen Vertrag gesprochen, hieß es aus gut informierten Kreisen.

sk/dpa