Neureuther schließt Olympiastart 2022 nicht mehr aus

Ski-Rennläufer Felix Neureuther schließt einen Start bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking nicht mehr aus. Am Freitag unterschrieb der 34-Jährige am Vorabend des Weltcup-Auftakts im österreichischen Sölden eine Vereinbarung mit seinem Ausrüster (Nordica) für die kommenden vier Winter und erklärte dabei, die nächsten Winterspiele seien "im Hinterkopf", er wolle "nicht ausschließen", dort teilzunehmen.

Er wäre knapp 38 Jahre alt

Die Jahreszahl 2022 auf der Vereinbarung "ist nicht nur eine Zahl, damit da etwas steht", versicherte Neureuther, "Fakt ist, dass da ein längerfristiges Ziel dahinter ist". In Peking wäre der beste deutsche Ski-Rennläufer knapp 38 Jahre alt. Neureuther schränkte ein, dass er selbstverständlich bis dahin gesund bleiben müsse "und die Familie mitspielt". Er ist Vater einer einjährigen Tochter.

Bei Olympischen Spielen hat Neureuther bislang keine Medaille gewonnen. Die Spiele im Februar in Pyeongchang hatte er wegen eines Kreuzbandrisses im vergangenen November verpasst. Bei Weltmeisterschaften gewann er bislang im Slalom einmal Silber (2013) und zweimal Bronze (2015 und 2017).

