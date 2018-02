Deutscher Fahnenträger für Olympia steht fest

Es ist schon vor der offiziellen Verkündung durchgesickert: Eric Frenzel wird deutscher Fahnenträger bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang.

Pyeongchang - Eric Frenzel wird nach dpa-Informationen die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele an diesem Freitag in Pyeongchang tragen. Wie auch sport.de, Sport1 und Bild am Mittwoch berichteten, setzte sich der Nordische Kombinierer unter den fünf Kandidaten durch. Zur Wahl bei Sportfans und deutschen Athleten standen auch Eisschnellläuferin Claudia Pechstein, Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg, Rodlerin Natalie Geisenberger und Eishockey-Nationalspieler Christian Ehrhoff.

Der deutsche Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig wollte die Wahl von Frenzel am Mittwoch nicht bestätigen und verwies auf die Pressekonferenz an diesem Donnerstag um 17.00 Uhr Ortszeit (09.00 Uhr) im Deutschen Haus in Pyeongchang.

Frenzel hatte nach seiner Nominierung erklärt: „Es würde mich freuen und stolz machen, wenn es klappen würde. Ich fühle mich sehr geehrt, unter diesen Fünfen zu sein. Das ist schon eine gewisse Anerkennung für unsere Sportart und für meine Person.“ Frenzel ist nach Georg Thoma vor 54 Jahren der erste Kombinierer, der eine gesamtdeutsche Mannschaft anführt. 1980 trug Kombinierer Urban Hettich die bundesdeutsche Fahne.

Frenzel hatte als Favorit bei der bis Sonntag laufenden Abstimmung gegolten. Der 29-Jährige ist bei Athleten wie Sportfans äußerst beliebt. Der Sotschi-Olympiasieger ist bescheiden, äußerst fair und mit seiner Art, seinen Sport in der Öffentlichkeit zu repräsentieren, ein Vorbild für viele. Nicht umsonst wurde der fünffache Weltmeister und fünfmalige Gesamtweltcup-Sieger von den deutschen Top-Athleten 2014 zum „Champion des Jahres“ gewählt und von den Auswahl-Athleten des Deutschen Skiverbandes 2016 als DSV-Sportler des Jahres gekürt - noch vor der damals zweimaligen Biathlon-Weltmeisterin Laura Dahlmeier.

dpa