Zwangspause für Dreßen: Abfahrt der Herren verschoben

Lange wurde überlegt, dann war sich die Jury doch sicher: Die Abfahrt der Herren musste in der Nacht zum Sonntag abgesagt werden. Schuld war der Wind.

Pyeongchang - Starker Wind hat für eine Absage der für Sonntag (11.00 Uhr OZ/3.00 Uhr MEZ) geplanten olympischen Männer-Abfahrt in Pyeongchang gesorgt. Das Rennen soll am Donnerstag nachgeholt werden, dafür wurde der Super-G auf Freitag verschoben.

Auch das für Montag angesetzte Abfahrtstraining für die Kombination fällt aus. Das gab die Rennjury am Morgen (OZ) bekannt. Sie werde "so schnell wie möglich" einen neuen Wettkampfplan erstellen, teilte sie weiter mit.

Weil der Wind anhalten soll, wurde zunächst intern diskutiert, die Abfahrt in Jeongseon erst am Mittwoch zwischen den beiden Läufen des Frauen-Slaloms in Yongpyong (10.15/13.45 Uhr OZ bzw. 2.15/5.45 MEZ) auszutragen. Die Überlegung, das Rennen am Montag zu fahren, wurde wegen der schlechten Wettervorhersage verworfen. Am für Montag in Yongpyong geplanten Frauen-Riesenslalom (Zeiten wie Slalom) mit Goldkandidatin Viktoria Rebensburg wird bislang festgehalten.

Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen gehört in der Königsdisziplin zu den Medaillenanwärtern. Topfavoriten auf Abfahrtsgold sind Weltmeister Beat Feuz (Schweiz) und der Norweger Kjetil Jansrud. Neben Dreßen (Mittenwald) ist das "Team D" mit Josef Ferstl (Hammer) und Andreas Sander (Ennepetal) vertreten.

