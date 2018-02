Eröffnungsfeier im Live-Ticker: Doppelgänger von Trump und Kim Jong Un rausgeschmissen

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang läuft. In unserem Olympia-Ticker halten wir Sie über alle Ereignisse auf dem Laufenden.

16.43 Uhr: Wenn am Samstag die Olympischen Spiele beginnen, fiebert auch Eva Hofbauer-Sappl in Graz mit. Die 70-jährige Tölzerin ist exakt vor 50 Jahren bei den Winterspielen in Grenoble einmarschiert. Mit dem Tölzer Kurier hat die ehemalige Eisschnellläuferin auf das Highlight zurückgeblickt. Den kompletten Bericht können Sie bei merkur.de* lesen.

16:27 Uhr: Die schönsten Bilder und unglaubliche Impressionen? Die gibt es auch bei uns:

15:58 Uhr: Falls Sie sich wundern, dass im Moment wenig passiert, dass liegt daran, dass es in Südkorea gleich zwölf schlägt. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. In unserem Text über die Zeitverschiebung finden Sie dazu alle Informationen.

14:52 Uhr: Deutschlands Fahnenträger Eric Frenzel war von der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang regelrecht ergriffen. "Das war ein tolles Erlebnis. Daran werde ich mich mein Leben lang erinnern", sagte der Kombinierer, als er aus dem kalten Innenraum des Olympiastadions ins Warme zurückgekehrt war.

14:46 Uhr: Wer den öligen Fahnenträger aus Tonga verpasst hat, für denjenigen haben wir ein kleine Mini-Porträt in Form eines Videos. Außerdem wird er im Netz gefeiert.

14.34 Uhr: Peter Schlickenrieder ist wieder für die ARD als TV-Experte bei den Olympischen Spielen im Einsatz. Der Miesbacher Merkur hat sich mit dem Olympia-Silbermedaillen-Gewinner von 2002 vor seinem Abflug über den Kampf um die Fernsehrechte und die Chancen der Langläufer unterhalten. Auf merkur.de* lesen Sie das ganze Interview.

14.27 Uhr: Die Olympischen Winterspiele starten - und um ein Haar hätten sie in Garmisch-Partenkirchen stattgefunden. Was da jetzt los wäre, haben zwei „Experten“ mal im Detail erörtert - bei einem Spaziergang durch den Ort. Das Interview lesen Sie auf merkur.de*.

14.17 Uhr: Die vorhin erwähnten Doppelgänger von US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un wurden dagegen kurz nach ihrem Auftritt von Volunteers gemeinsam aus dem Stadion geleitet. Wer für die Aktion verantwortlich ist und wer in den Kostümen steckte, war zunächst unklar.

Olympia 2018: Das war die Eröffnungsfeier

14.15 Uhr: Es folgt noch Feuerwerk so wie der Auftritt einiger Artisten im Stadion.

14.11 Uhr: Nun brennt das Olympische Feuer bis zum 25. Februar in Pyeongchang und wacht über die Olympischen Winterspiele.

14.09 Uhr: Sie ist der Star Südkoreas: Kim Yu-Na entzündet das Olympische Feuer! Sie gewann 2010 Gold und 2014 Silber im Eiskunstlauf.

14.05 Uhr: Die große Frage ist aber noch immer nicht beantwortet: Wer entzündet denn nun das Olympische Feuer? Aktuell tragen zwei Mitglieder des Damen-Eishockeyteams die Fackel die Treppe hoch, an deren Ende die Schüssel mit dem Feuer steht.

14.03 Uhr: Jetzt ist sie da: Die Olympische Flamme ist im Stadion. Noch werden aber einige südkoreanische Athleten die Fackel durch das Stadion tragen.

14.01 Uhr: Was noch fehlt? Die Entzündung des Olympischen Feuers natürlich! Aber zuerst werden bewegte Bilder des Fackellaufs gezeigt.

14.00 Uhr: Wenn Sie übrigens mehr über das Gastgeberland Südkorea erfahren möchten: hna.de* beantwortet alle wichtigen Fragen - von Kimchi bis Sicherheit.

13.59 Uhr: Nach einer Gesangseinlage folgen nun die Olympischen Eide von Athleten, Trainern und Kampfrichtern.

13.57 Uhr: Jetzt wären mir fast die Drohnen durchgerutscht. An dieser Stelle ein kurzer Nachtrag. 1200 Drohnen formten über der Alpinstrecke die Olympischen Ringe. Starke Idee.

13.52 Uhr: Nun wird die Olympische Flagge durch das Stadion getragen. Bis auf die Vorstellung der Fahnenträger ist das Oval für einen Moment andächtig still.

13.49 Uhr: Der in Benediktbeuern lebende Kommentator Sigi Heinrich von Eurosport nimmt mir die Worte aus dem Mund: Hoffentlich können das auch viele Leute aus Nordkorea sehen. Ich hoffe mit ihm.

13.47 Uhr: Auch wenn er schon ein paar Jahre nicht mehr unter uns weilt: Imagine von John Lennon macht den Briten unsterblich. Auch in der mit traditionell koreanischen Instrumenten unterlegten Version berührt der Song einfach das Herz.

13.43 Uhr: Es ist soweit: Thomas Bach hat seine Rede beendet und die Spiele sind eröffnet! Wir dürfen uns auf 16 Tage Olympia freuen.

Olympia 2018: Häme im Netz für die Öffentlich-Rechtlichen

13.42 Uhr: Böser Fauxpas der Öffentlich-Rechtlichen: Auf die koreanische Rede des südkoreanischen (!) OK-Präsidenten war man wohl nicht vorbereitet. Die Häme im Netz ließ nicht lange auf sich warten.

#PyongChang2018 das ZDF war nicht auf eine Rede auf koreanisch eingerichtet und hatte deshalb keinen Übersetzer #OpeningCeremony — E.Niemer Kronenburg (@KronenburgE) 9. Februar 2018

“Wir waren nicht darauf vorbereitet dass die Rede auf koreanisch sei und konnten sie deshalb nicht übersetzen“



IHR SEID IN KOREA WAS ERWARTET IHR?#OpeningCeremony — soap_daddy (@Wald_Mensch_) 9. Februar 2018

13.37 Uhr: Nun richtet IOC-Präsident Dr. Thomas Bach ein Grußwort an das Olympiastadion. Dabei begrüßt der das Publikum auf Koreanisch.

13.35 Uhr: Der OK-Präsident hält die Athleten dazu an, das Motto „Dabeisein ist alles“ mit Leben zu füllen. Alle Teilnehmer seien bereits Gewinner, egal wie die Wettkämpfe ausgehen.

13.32 Uhr: Lee Hee-beom, Präsident des Organisationskommitees (OK) der Olympischen Winterspiele 2018, spricht nun, während Thoma Bach neben ihm wartet.

13.28 Uhr: Während ein Smiley in der Mitte des Olympiastadions lächelt, hatte die Eröffnungsfeier auch politisch schon eine wirklich bemerkenswerte Szene zu bieten. Bleibt zu hoffen, dass diese Geste nur der Auftakt ist.

13.24 Uhr: Nach einem Video, das einen Blick in die Zukunft der Kinder wagt, werden nun offene Kästen, die wie Fenster wirken, in das weite Rund gefahren. Unterstützt wird das Ganze von raffinierten Lichteffekten.

13.20 Uhr: Weiter geht‘s mit der Eröffnungsfeier! Nun fahren die Kinder, die zu Beginn mit dem weißen Tiger eingelaufen waren, mit einem Floß durch den Innenraum des Olympiastadions, der wie ein Blumenmeer beleuchtet ist.

13.18 Uhr: Als letztes sind nun auch die Athleten aus Nord- und Südkorea ins Stadion eingelaufen. Mit zwei Fahnenträgern unter einer Flagge. So soll Olympia sein!

13.15 Uhr: Der „coole“ Fahnenträger aus Tonga kommt auch im Netz gut an.

Der Fahnentäger aus Tonga ist hart im Nehmen! #OpeningCeremony — Ghost (@Ghost_7) 9. Februar 2018

13.07 Uhr: Bermuda-Shorts? Oben ohne! Der Langläufer Pita Taufatofua lief wie schon in Rio de Janeiro 2016 oben ohne im Rock mit eingeöltem Oberkörper ins Olympiastadion ein. Damals trat er noch im Taekwondo an.

13.05 Uhr: Das US-Team ist auf niedrige Temperaturen gut vorbereitet. Mit diesen Handschuhen frieren die Athleten sicher nicht.

13.02 Uhr: Kanada hat gleich für alle Fälle vorgesorgt und zwei Fahnenträger zur Eröffnung geschickt. Allerdings tragen die beiden Athleten nur eine kanadische Fahne.

13.00 Uhr: Nanu, wer ist denn das? Stehen Donald Trump und Kim Jong Un etwa nebeneinander bei der Eröffnungsfeier? Nein, das tun sie nicht. Allerdings sehen die beiden Doubles in Pyeongchang den Originalen zum Verwechseln ähnlich.

12.57 Uhr: Zum achten Mal ist ein Japaner bei Olympia mit dabei. Skispringer Noriaki Kasai darf diesmal sogar die Fahne tragen, was den 45-Jährigen gehörig nervös machte. Aber alles ist gutgegangen: Kasai hat die Fahne heil ins Olympiastadion gebracht.

12.53 Uhr: Österreich ist da! Angeführt werden die Alpenländer von Skirennläuferin Anna Veit mit der Fahne. Anna wer? Besser bekannt ist Sie nach wie vor unter ihrem Mädchennamen Fenninger.

12.52 Uhr: Für alle, die es vorhin nicht mitbekommen hatten: Die Ausrüstung von Eishockey-Spieler Fauser kam nicht mit ihm zusammen in Pyeongchang an. Die erste Trainingseinheit musste der Angreifer somit von der Bande aus verfolgen.

12.49 Uhr: Während Albanien einläuft, moniert Twitter-User „Ghost“, dass Deutschlands Teamkleidung auf dem Weg nach Südkorea nicht verlorengegangen ist. Gerrit Fauser gefällt das.

Die deutsche Teamkleidung ist leider nicht unterwegs verloren gegangen. #OpeningCeremony — Ghost (@Ghost_7) 9. Februar 2018

12.45 Uhr: Nun sind die Schweizer dran. Unsere Nachbarn laufen mit einer relativ großen Mannschaft ein. Das liegt daran, dass sich sowohl die Eishockey-Herren als auch die Damen für Olympia qualifiziert haben.

12.43 Uhr: Auch der letzte Olympia-Gastgeber Brasilien ist in Pyeongchang vertreten. Ganz so winterfest wie die Kollegen von den Bermudas sind die Männer vom Zuckerhut aber nicht: Sie tragen lange Winterkleidung.

Olympia 2018: Bermuda läuft natürlich in Shorts ein

12.41 Uhr: Auch die Bermudas sind in Südkorea am Start. Natürlich laufen die Olympioniken aus dem Inselstaat in Bermuda-Shorts ein. Da wird mir schon beim Zuschauen kalt.

12.40 Uhr: Nun ist die größte Mannschaft der olympischen Spiele da. Angeführt wird das Team der Vereinigten Staaten von Amerika von Rodlerin Erin Hamlin.

12.38 Uhr: Während nun Malta ins Stadion kommt, läuft im Hintergrund der wohl bekannteste Song eines südkoreanischen Interpreten der letzten Jahre. Der Gangnam-Style ist zurück!

12.36 Uhr: Auch Monaco ist bei Olympia mit von der Partie. Mit dabei ist natürlich das sportbegeisterte Staatsoberhaupt Fürst Albert.

12.32 Uhr: Neben der neunmaligen Medaillengewinnerin Pechstein fehlen auch die Rodel-Herren um Olympiasieger Felix Loch sowie die Biathletinnen. Alle müssen morgen zum ersten Mal in Wettkämpfen antreten. Aus diesem Grund fehlt auch der Skispringer Andreas Wellinger.

12.30 Uhr: Nach den Dänen folgt nun Team Deutschland! Eric Frenzel schwenkt die deutsche Fahne und wird von Natalie Geisenberger, Viktoria Rebensburg und Christian Ehrhoff gefolgt. Nur Claudia Pechstein ist aus „sportfachlichen Gründen“ von den Fahnen-Kandidaten nicht mit dabei, weil sie bereits morgen über 3000m im Eisschnelllauf antritt.

12.28 Uhr: Es folgt die Wintersportnation Norwegen. Die Fahne trägt ein Biathlet: Emil Hegle Svendsen führt sein Land ins Olympiastadion. Nicht mit dabei sind dagegen Petter Northug und Biathlon-Legende Ole Einar Björndalen.

12.26 Uhr: Zuerst laufen einige afrikanische Nationen ein, darunter Ghana und Nigeria. Dann folgen unsere Nachbarn aus den Niederlanden, die vor allem im Eisschnellauf heißer Kandidat für viele Medaillen sind.

12.25 Uhr: Jetzt laufen die ersten Athleten ein. Traditionell beginnt Griechenland, bevor die Nationen alphabetisch nach dem sükoreanischen Alphabet geordnet einlaufen.

12.22 Uhr: Die Flagge wurde nach einer Runde von traditionell im Stile des ehemaligen Kaiserreiches gekleideten Südkoreanern übernommen. Nun folgt die Nationalhymne des Gastgebers.

12.19 Uhr: Jetzt bringen acht ehemalige südkoreanische Olympioniken und Trainer die südkoreanische Flagge ins Stadion. Nette Geste der Veranstalter und sicherlich eine große Ehre für die beteiligten Personen.

12.18 Uhr: Sie tanzen, bewegen sich und bleiben dann in einer bestimmten Figur stehen. Und dann folgt das farbige Licht und es wird deutlich, dass die Tänzer die südkoreanische Flagge gebildet haben. Wow!

12.16 Uhr: Und weiter geht die Lichtshow im Olympiastadion. Nun sind auch viele Tänzer mit kleinen Trommeln im Innenraum.

12.13 Uhr: Südkoreas Präsident Moon Jae-in sowie IOC-Präsident Thomas Bach werden begrüßt.

12.12 Uhr: Auch der Aufwand an Material und Personal passt zu dieser Vision. Verglichen mit anderen Eröffnungen wurde hier tatsächlich reduziert.

12.11 Uhr: Die Feier stellt eine Welt dar, in der Mensch und Natur im Einklang leben. Welch wunderbare, wenn auch utopische Vorstellung.

12.09 Uhr: Jetzt füllt sich das Olympiastadion mit weiteren Tieren, Tänzern und Künstlern. Es wird mystisch!

12.06 Uhr: Interessanter Übergang vom Video zur tatsächlichen Feier. Nachdem Ende des Videoclips, in dem fünf Kinder und ein weißer Tiger die Hauptrolle spielen, laufen ebenjene Protagonisten ins Olympiastadion zu Pyeongchang ein.

+ Auch ein weißer Tiger war Teil der Eröffnungsfeier. © dpa

12.03 Uhr: Los geht‘s! Die Eröffnungsfeier in Pyeongchang hat begonnen. Zuerst wird ein Video abgespielt, das die feierliche Zeremonie einleitet.

11.50 Uhr: Eher weniger toll sind die deutschen Prämien für Olympia-Medaillen. Während in Italien eine Goldene 150.000 Euro bringt, sind es in Deutschland „nur“ 20.000 Euro - vor Steuern. "250.000 Euro als Goldprämie fände ich angemessen. Bei den wenigen Olympiasiegern, die wir noch haben, wäre das nicht die Welt und für die Sportler eine große Sache", sagte Hermann Weinbuch, Erfolgstrainer der deutschen Kombinierer, der Bild.

Alpindirektor Wolfgang Maier schlägt in dieselbe Kerbe. "Warum kriegt der Olympiasieger nicht 500.000 Euro? Oder eine Million?", sagte Maier. Geld sei schließlich genügend vorhanden.

Allerdings könnte es auch schlimmer sein. Ein kanadischer Olympiasieger bekommt lediglich 13.000 Euro.

11.38 Uhr: Das ist ja mal ein toller Service: Eurosport hat eine zusätzliche Vereinbarung mit Facebook getroffen. So können die Sportfans in Deutschland die Eröffnungsfeier am Freitag ab 12.00 Uhr im Stream auch bei Facebook verfolgen. Zudem soll es auf der Eurosport-Seite im sozialen Netzwerk täglich Clips mit Highlights und Interviews geben, wie der US-Konzern Discovery am Freitag mitteilte.

Discovery hat die europäischen Medien-Rechte für die vier Olympischen Spiele bis 2024 für 1,3 Milliarden Euro vom IOC gekauft. Damit ist Eurosport in Deutschland zum ersten Mal der hauptübertragende Sender. Den Großteil der Wettbewerbe gibt es aber auch bei ARD und ZDF zu sehen.

11.29 Uhr: Zu den Olympischen Spiele gehören immer auch gewisse Songs, die die übertragenden Sender vor, während und nach den Übertragungen ab- oder zumindest anspielen. Das ist auch in Pyeongchang nicht anders.

Während sich die ARD für einen deutschen Song entschieden hat, gibt es die Hymne des ZDF nicht einmal als Langversion. Am traditionellsten geht es bei Eurosport zu, die einen echten Klassiker in neuer Version aufleben lassen. Alle Informationen zu den Olympia-Songs gibt‘s hier.

11.17 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2018! In weniger als einer Stunde startet die Eröffnungsfeier und die Olympischen Spiele im südkoreanischen Pyeongchang werden offiziell eröffnet.

Alle Informationen zu dieser Zeremonie finden Sie hier. Ab 1.05 Uhr MEZ steht dann der erste Wettkampftag an, an dem Medaillen vergeben werden. Wann welche Entscheidung fällt, haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Den bisherigen Countdown-Ticker, in dem wir in den letzten Tagen alles Wichtige zu Olympia 2018 für Sie festgehalten haben, finden Sie hier.

*hna.de und merkur.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes

sh/dpa/sid