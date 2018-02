Olympia 2018 im Live-Ticker: Deutsche Langläufer in der Loipe - Eishockey-Sieg gegen Norwegen

Andreas Katz ging als Erster für die deutsche Langlauf-Staffel über 4x10 km in die Loipe.

Olympia 2018: Das Deutsche Eishockey Team gewinnt im dritten Gruppenspiel knapp gegen Norwegen. Marcel Hirscher dominiert den olympischen Riesenslalom. Alle Entscheidungen vom Sonntag im Live-Ticker!

Der Olympia-Tag beginnt um 1.05 Uhr deutscher Zeit. Die Zeitverschiebung nach Südkorea beträgt acht Stunden

Die deutschen Alpinisten enttäuschten im Riesenslalom. Fritz Dopfer landete nach dem ersten Durchgang auf Platz 19, Linus Straßer auf Rang 30. Alexander Schmid schied nach einem Sturz aus. Den Sieg holte sich wie erwartet Marcel Hirscher.

Die deutsche Eishockey-Auswahl traf im letzten Gruppenspiel auf Norwegen. Das Team von Marco Sturm machte es extrem spannend - und setzte sich schließlich im Penalty-Schießen durch.

Beim Massenstart der Biathleten hoffen Arnd Peiffer, Benedikt Doll, Simon Schempp und Erik Lesser auf eine Medaille.

Für die Zweier-Bobs beginnt der Wettbewerb mit den ersten beiden Läufen. Deutschland ist mit drei Teams vertreten: Francesco Friedrich/Thorsten Margis, Johannes Lochner/Christopher Weber sowie Nico Walther/Christian Poser.

Was passiert wann? Die Wettkämpfe am 18. Februar im Überblick.

Alle Entscheidungen und Ergebnisse vom Sonntag und wie Sie diese im TV und im Live-Stream verfolgen können, finden Sie in unserem Überblick.

Alle Informationen und Ereignisse vom vergangenen Wettkampftag können Sie in unserem Live-Ticker vom Samstag nachlesen.

7.49 Uhr (News): Die Inzellerin Gabriele Hirschbichler hat für die 500-Meter-Konkurrenz der Eisschnellläuferinnen am Sonntag (12.56 Uhr MEZ) abgemeldet. „Ihr Fokus liegt jetzt ganz auf der Team-Verfolgung“, begründete Robert Bartko, der Sportdirektor der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft, am Sonntag die Absage. Damit geht über 500 Meter für den deutschen Verband nur Meisterin Judith Dannhauer aus Erfurt an den Olympia-Start

7.40 Uhr (Langlauf, Herren, Staffel 4x10km): Der erste Wechsel ist erreicht, Kasachstan führt knapp vor den Athleten aus Russland, zehn Sekunden dahinter dann Italien und Frankreich, Norwegen als Fünfter schon mit 18 Sekunden Rückstand. Und Andi Katz? Puh, eine Minute und 14 Sekunden nach dem Kasachen kommt er zum Wechsel, damit ist die Medaillenchance eigentlich schon so gut wie dahin. Aber vielleicht kann Thomas Bing ja jetzt ein bisschen aufholen.

7.15 Uhr (Langlauf, Herren, Staffel 4x10km): Der Startschuss zur Herren-Staffel ist gefallen. Gelingt dem deutschen Team eine Überraschung? Hinter Norwegen und Russland ist an einem guten Tag eigentlich alles möglich. Für Deutschland gehen Andreas Katz, Thomas Bing, Lucas Bögl und Jonas Dobler an den Start.

7.13 Uhr (Skispringen, Herren): Karl Geiger hat sich mit seinem sechsten Platz von der Großschanze einen Startplatz für das Teamspringen. Der Oberstdorfer sei genauso wie Olympiasieger Andreas Wellinger und Richard Freitag am Montag (13.30 Uhr/MEZ) für das DSV-Team dabei, sagte Bundestrainer Werner Schuster am Sonntag im Deutschen Haus. „Er ist eine stabile Größe“, sagte der Österreicher: „Diese drei Springer sind auf jeden Fall sicher für morgen.“ Um den vierten Platz kämpfen Stephan Leyhe und Markus Eisenbichler, der als 14. von der Großschanze nicht überzeugt hatte. „An sich ist die Schanze eigentlich wie gebaut für ihn, aber er weiß es noch nicht“, sagte Schuster über Eisenbichler. Die finale Entscheidung zwischen den beiden Adlern soll am Sonntag nach dem Training fallen. Darauf werden Wellinger, Freitag und Geiger verzichten, wie Schuster mitteilte.

7.10 Uhr (Riesenslalom, Herren): Also, so richtig erfolgreich lief‘s im Riesenslalom heute nicht für die deutschen Starter. Hier haben wir das Renngeschehen nochmal zusammengefasst.

6.55 Uhr (Eishockey, Frauen): Dem vereinten koreanischen Frauen-Eishockey-Team droht bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang der letzte Platz. Die Gastgeberinnen verloren am Sonntag ihr erstes Platzierungsspiel gegen die Schweiz 0:2 (0:1, 0:1, 0:0). Damit geht es für Korea zum Abschluss im Spiel gegen Schweden oder Japan nur um die Ränge sieben und acht.

6.51 Uhr (Eishockey, Herren): So, inzwischen haben wir den Spielbericht zum packenden Eishockey-Drama online - hier geht‘s lang!

Olympia 2018: Hirscher sichert sich im Riesenslalom zweites Gold

6.48 Uhr (Riesenslalom, Herren): Und jetzt Marcel Hirscher!! DEr Österreicher fährt selbstbewusst und aggressiv wie immer - und hat am Ende klar die Nase vorn: 1,27 Sekunden Vorsprung, GOLD FÜR HIRSCHER, GOLD FÜR ÖSTERREICH! Linus Straßer hat zwar die viertbeste Zeit im zweiten Durchgang hingelegt, am Ende steht allerdings der doch enttäuschende 22. Platz in der Gesamtabrechnung.

6.46 Uhr (Riesenslalom, Herren): Nein, Pintaurault kann Kristoffersen auch nicht verdrängen, der Norweger hat also mindestens Silber, der Franzose sichert sich aber auch Edelmetall.

6.44 Uhr (Riesenslalom, Herren): Nestvold-Haugen haut in den Sack und fährt an den Medaillenrängen vorbei. Jetzt kommt Pinturault.

6.43 Uhr (Slopestyle, Herren): Der norwegische Ski-Freestyler Öystein Braaten (22) ist Olympiasieger im Slopestyle. Der zweimalige X-Games-Gewinner entschied das Finale mit 95,00 Punkten für sich, Silber ging an den US-Starter Nick Goepper (93,60), Bronze holte Alex Beaulieu-Marchand (92,40) aus Kanada. Braaten kam in Pyeongchang/Südkorea im ersten und letzten von drei Durchgängen auf die 95,00 Punkte. Goepper, der vor vier Jahren in Sotschi Bronze gewonnen hatte, schob sich erst im letzten Versuch auf den Silberrang vor. Weltmeister McRae Williams hatte überraschend das Finale verpasst. Der US-Amerikaner belegte nach zwei Qualifikations-Durchgängen lediglich Rang 15. Nur die zwölf Punktbesten kamen weiter. Ein Deutscher war im Wettbewerb nicht dabei.

6.42 Uhr (Riesenslalom, Herren): Die letzte Hoffnung der Italiener, Riccardo Tonetti, scheidet aus - bitter.

6.41 Uhr (Riesenslalom, Herren): Die Entscheidung naht, vier Fahrer stehen noch oben.

Olympia 2018: Deutschland besiegt Norwegen im Penalty-Schießen

6.40 Uhr (Eishockey, Herren): Was ein Spiel! Deutschland gewinnt gegen Norwegen im Penalty-Schießen und sichert sich zwei wichtige Punkte.

6.35 Uhr (Eishockey, Herren): Es beginnt Patrick Hager. Der schüttelt vor dem Tor einmal nach rechts und einmal nach links und versenkt die Scheibe im Tor. Die Dänen treffen im Gegenzug nur den Pfosten.

Als nächster schießt Matthias Plachta und auch er bringt den Puck im Tor unter. Jetzt muss Danny aus den Birken halten.... und ER HÄLT DIE SCHEIBE. Deutschland gewinnt im Penalty-Schießen.



6.35 Uhr (Eishockey, Herren): Wer darf als erster Schütze ran bei den Deutschen. Dominik Kahun ist in der Liga ein verlässlicher Penalty-Schütze. Gibt Sturm ihm das Vertrauen?

6.33 Uhr (Riesenslalom, Herren): Victor Muffat-Jeandet fällt auf der Piste zurück und verspielt seinen Vorsprung deutlich. Kristoffersen bleibt weiterhin an der Spitze.

6.31 Uhr (Eishockey, Herren): Turbulente Schlussphase mit Chacnen auf beiden Seiten, aber am Ende sind aus den Birken und Haugen einfach zu stark und lassen nichts mehr zu. Es geht ins Penalty-Schießen.

6.30 Uhr (Eishockey, Herren): Deutschland hat die Unterzahl überstanden und jetzt wir hier Drei-gegen-Drei gespielt. Kahun probiert es mal nach einer tollen Bewegung, aber Haugen ist wie schon so oft in dieser Partie zur Stelle.

6.23 Uhr (Riesenslalom, Herren): Kristoffersen brennte einen wahnsinnig starken Lauf in die Piste und übernimmt die Führung deutlich. Wieweit geht es noch nach vorne für den Norweger?

6.25 Uhr (Eishockey, Herren): Und die Overtime beginnt. Norwegen mit einem Mann mehr.

6.23 Uhr (Riesenslalom, Herren): Jetzt kommen die Favoriten. Myhrer als erster der Top-Gruppe leistet sich einen schweren Bock und kann sein Ausscheiden noch knapp verhindern. Platz 14 für den Schweden. In Führung liegt der Schweizer Loic Meillard.

Olympia 2018: Eishockey-Herren müssen in die Verlängerung

6.20 Uhr ( Eishockey, Herren): Und das war‘s, die reguläre Spielzeit ist um. Zehn Sekunden vor dem Spiel gibt es aber noch die Strafe gegen Deutschland: Wechselfehler. So eine Strafe in einer solchen Situation ist einfach nur dämlich. Die Partie geht in die Overtime.

6.18 Uhr (Eishockey, Herren): Keine zwei Minuten mehr. Es riecht nach der Overtime. Diese wird dann im übrigen im Modus 3gg.3 ausgespielt. Doch noch ist es nicht so weit - Noch einmal Bully vor dem deutschen Tor.

6.14 Uhr (Eishockey, Herren): Wem gelingt hier noch der Lucky Punch? Mehr verdient hätte es sicherlich das deutsche Team. Gerade im zweiten Drittel spielte die Sturm-Truppe extrem stark.

6.12 Uhr (Riesenslalom, Herren): Doppelführung im Riesenslalom: Der Kanadier Erik Read kommt mit der exakt selben Zeit wie Cochran-Siegle ins Ziel und beide freuen sich zu Recht über dieses Kuriosum. Jetzt kommen die besten 15.

6.10 Uhr (Eishockey, Herren): Aber der fällt nicht. Deutschland und vor allem der Münchner Seidenberg immer wieder mit starken Schüssen, aber Haugen ist im Moment einfach nicht zu bezwingen. Fünf Minuten noch, dann gibt es die Overtime.

6.07 Uhr (Eishockey, Herren): Deutschland übersteht die Strafzeit unbeschadet und im Gegenzug holt sich Reichenberg eine Strafe ab. Jetzt also zwei Minuten Überzahl für Deutschland. Ein Treffer wäre jetzt gold wert.

6.05 Uhr (Riesenslalom, Herren): Jetzt kommt Dopfer. Über die ganze Fahrt hinweg merkt man, dass Fritz Dopfer einfach noch nicht bei 100 Prozent ist und auch im Ziel gibt es die harte Realität. 1.33 Sekunden Rückstand - Platz elf. In Führung liegt weiterhin der US-Amerikaner Cochran-Siegle.

6.03 Uhr (Eishockey, Herren): Das könnte teuer werden. Übertriebene Härte von Felix Schütz. Deutschland für zwei Minuten in Unterzahl.

6.02 Uhr (Eishockey, Herren): Die Leichtigkeit und die Spielstärke des deutschen Teams aus dem zweiten Drittel sind weg. Dafür ist die Hektik aus dem ersten Durchgang wieder zurück aufs Eis gekehrt. Hier ist noch alles möglich.

6.00 Uhr (Riesenslalom, Herren): Neun Athleten haben sich bis jetzt auf den Kurs gewagt und neun Athleten sind auch unten im Ziel angekommen. Der Kurs scheint im zweiten Durchgang ein wenig risikoärmer gesteckt worden sein. Straßer belegt mittlerweile Platz sechs.

5.58 Uhr (Eishockey, Herren): Und da ist es passiert. Norwegen gewinnt das Bully vor dem deutschen Tor und Reichenberg zieht einfach mal ab. Die Scheibe schlägt unhaltbar für aus den Birken im Tor ein: 1:1.

5.56 Uhr (Eishockey, Herren): Es wäre ein extrem wichtiger Sieg für Deutschland, wenn sie den Vorsprung über die Zeit retten können. Mit den zusätzlichen Punkten würde man in der Zwischenrunde auf einen „leichteren“ Gegner treffen und hätte somit bessere Chancen auf den Einzug in die Endrunde. Noch knapp 15 Minuten auf der Uhr.

5.53 Uhr (Riesenslalom, Herren): Die ersten fünf Fahrer im zweiten Durchgang sind im Ziel. Die Führung übernommen hat der Schweizer Luca Aerni. Linus Straßer steht auf Platz vier und hat schon einen Rang gut gemacht.

5.52 Uhr (Eishockey, Herren): Aus den Birken muss erstmals im dritten Drittel eingreifen und klärt einen verdeckten Schuss artistische mit dem Kopf. Der deutsche Schlussmann ist heute extrem gut aufgelegt.

5.50 Uhr (Eishockey, Herren): Das Schlussdrittel beginnt. Deutschland führt immer noch mit 1:0.

5.48 Uhr (Riesenslalom, Herren): Schöner Lauf von Straßer. Der Münchner kommt souverän unten im Ziel an und kann sich mit dieser Zeit vielleicht noch ein paar Plätze nach vorne schieben.

5.46 Uhr (Riesenslalom, Herren): In wenigen Minuten beginnt auch der zweite Durchgang im Riesenslalom. Kann Marcel Hirscher seinen Vorsprung zu Gold ins Ziel retten? Den Durchgang eröffnet Linus Straßer.

5.39 Uhr (Ski-Slopestyle, Herren): Der erste Final-Durchgang im Slopestyle ist Geschichte. Der Norweger Oystein Braaten führt mit sensationellen 95.00 Punkten. Seine Konkurrenten haben noch zwei Durchgänge Zeit dieses Vorgabe zu überbieten.

5.31 Uhr (Eishockey, Herren): Forsberg mit dem Beinstellen gegen Felix Schütz. Noch einmal Überzahlspiel für die Sturm-Truppe. Und dann der Breakaway für Norwegen und die Eins-gegen-eins-Situation gegen Danny aus den Birken. Der Münchner Goalie bleibt cool und verhindert das Unterzahl-Tor. Jetzt ist Pause.

5.26 Uhr (Eishockey, Herren): Chaos vor dem deutschen Tor. Danny aus den Birken wird gleich mehrfach geprüft, überzeugt jedoch auch mit starken Reflexen. Im zweiten Drittel sind noch vier Minuten zu spielen - Deutschland ist wieder komplett.

5.22 Uhr (Eishockey, Herren): Strafe gegen Deutschland. Zwei Minuten Behinderung gegen Wolf. Norwegen in Überzahl.

Olympia 2018: Deutsche Eishockey-Cracks führen 1:0 gegen Norwegen

5.20 Uhr (Eishockey, Herren): Unfassbar! Die Scheibe will nicht ins Netz. Es ist zum Haare raufen...Und dann geht es auf einmal doch! Patrick Hager bekommt neben dem Tor den Puck zu gespielt, dreht sich einmal um die eigene Achse und netzt um 1:0 für Deutschland ein. Überfällig und mehr als verdient.

5.17 Uhr (Eishockey, Herren): Wechselfehler der Norweger und erneut Powerplay für das Deutsche Team. Jetzt muss es doch mal klingeln.

5.12 Uhr (Eishockey, Herren): Erinnerungen an das Spiel gegen Schweden werden wach. Deutschland hat die besseren Chancen, aber bekommt den Puck nicht im gegnerischen Gehäuse untergebracht. Seit langem mal wieder ein Angriff der Norweger - aus den Birken ist da und packt zu.

5.10 Uhr (Eishockey, Herren): Die Deutschen beackern hier regelrecht den Torraum der Norweger, bisher jedoch ohne Erfolg und so vergeht auch diese Strafzeit ohne Treffer von Deutschland. Ein Pfosten-Treffer und mehrere Glanztaten von Haugen verhinderten den verdienten Führungstreffer - Norwegen wieder zu fünft auf dem Eis.

5.02 Uhr (Eishockey, Herren): Verletzung im Deutschen Team. Sinan Akdag kassiert einen harten Bandencheck und wird erst einmal zur Behandlung in die Kabine geführt. Für den Check gibt es eine Fünf Minuten plus Spieldauer-Strafe gegen Kristiansen. Hoffentlich ist bei Akdag nichts schlimmeres passiert.

5.00 Uhr (Eishockey, Herren): Deutschland wieder komplett. Das Penalty-Kill der Deutschen funktioniert bis hierhin sehr gut.

4.57 Uhr (Eishockey, Herren): Das zweite Drittel beginnt. Deutschland befindet sich noch in Unterzahl.

4.47 Uhr (Ski-Slopestyle, Herren): Auch die Qualifikation im Ski-Slopestyle ist zu Ende und die Finalisten stehen fest. Gleich drei Schweizer haben es ins Finale geschafft. Der beste von ihnen ist Andri Ragettli auf Platz zwei und wie der sich vor dem Wettkampf warm macht, sehen sie hier.

4.43 Uhr (Riesenslalom, Herren): Inzwischen ist auch der letzte Starter beim Riesenslalom gewertet worden und der erste Durchgang beendet. Für die Deutschen Athleten hat sich nichts geändert. Fritz Dopfer steht auf Platz 19 und Linus Straßer rettet sich über Platz 30 in den zweiten Durchgang.

4.39 Uhr (Eishockey, Herren): Aus den Birken wird geprüft und der Münchner Goalie ist schnell unten und kann den Puck unter sich begraben. Hördler bekommt danach zwei Minuten wegen Haken und mit dieser Strafe geht es in die erste Drittelpause. Spielstand zwischen Deutschland und Norwegen: 0:0.

4.37 Uhr (Eishockey, Herren): Noch knapp zwei Minuten im ersten Drittel. Geht da noch was für Deutschland?

4.34 Uhr (Eishockey, Herren): Was eine Chance für Deutschland! Nach einem sehr starken Pass von Hördler ist Frank Mauer frei durch und läuft alleine auf den Torwart zu. Der Stürmer zögert und legt sich den Ball auf die Rückhand, scheitert jedoch erneut am starken Haugen.

4.29 Uhr (Eishockey, Herren): Jetzt die Chance für Deutschland es besser zu machen. Erneut eine Zwei-Minuten-Strafe gegen Norwegen und Überzahl für das Team von Marco Sturm. Offensiv-Spektakel im gegnerischen Drittel. Deutschland schafft es immer wieder Schüsse loszuwerden, die der norwegische Goalie jedoch parieren kann - Überzahl wieder zu Ende.

4.24 Uhr (Eishockey, Herren): Und die erste Strafe gegen die Norweger. Zwei Minuten wegen Hakens. Können die Deutschen ihre Überzahl nutzen? Nein. Deutschland spielt sich gut im gegnerischen Drittel fest, kann aber zu selten den Schuss setzten. Seidenberg probiert es kurz vor dem Ablauf der Strafe mit einem Schlagschuss, der vor dem Tor geblockt werden kann - Norwegen wieder komplett.

4.22 Uhr (Eishockey, Herren): Die Deutschen müssen versuchen mehr Ruhe in ihr Spiel zu bringen. Das ist in der Offensive wie in der Defensive noch zu hektisch und ineffektiv. Norwegen drückt derweil weiter.

4.20 Uhr (Curling, Herren): Neben dem hektischen Eishockey hier noch mal ein Video zum genießen. Der Klasse-Stein vom Schweizer Skip Benoit Schwarz.

4.17 Uhr (Eishockey, Herren): Norwegen in Überzahl weitgehend ungefährlich und Deutschland stellt es hinten gut zu. So bekommt das Team von Marco Sturm die zwei Minuten ohne Gegentor herum.

4.14 Uhr (Eishockey, Herren): Drei Minuten gespielt und die erste Strafzeit gegen Deutschland. Christian Erhoff mit dem Cross-Check. Jetzt müssen die Deutschen ihr Unterzahl-Spiel unter Beweis stellen.

4.10 Uhr (Eishockey, Herren): Und los geht‘s in der Halle. Deutschland ist gleich körperlich da.

Olympia 2018: Gelingt Deutschlands Eishockey-Herren gegen Norwegen der erste Sieg seit 16 Jahren?

4.02 Uhr (Eishockey, Herren): Wie schon erwähnt steht sowohl Deutschland, als auch Norwegen nach den ersten beiden Spielen ohne Punkte da. Die Sturm-Truppe konnte jedoch im zweiten Gruppenspiel gegen Schweden zeigen, dass sie sehr wohl Eishockey spielen kann und verlor unglücklich mit nur 1:0.

Heute gegen Norwegen soll dann vor allem für die Moral endlich ein Sieg her. Im Tor beginnt heute übrigens nicht Timo Pielmeier vom ERC Ingolstadt sondern Danny aus den Birken vom amtierenden Meister EHC Red Bull München.

3.57 Uhr (Eishockey, Herren): In knapp zehn Minuten fällt der erste Puck beim dritten Vorrundenspiel der Deutschen Mannschaft. Das Team von Marco Sturm steht noch ohne Punkte da und trifft auf die norwegische Auswahl.

3.54 Uhr (Curling, Herren): Vorbei! Der Schweiz gelingt der Überraschungssieg. Kanadas Skip Koe mit einem weiteren schwerwiegenden Fehler. Den können die Schweizer in Form von Benoit Schwarz nutzen und den Sieg gegen den Topfavoriten eintüten.

3.42 Uhr (Curling, Herren): Die Schweizer behalten die Nerven. Kanada steht mit drei Steinen im Haus und kann das Spiel drehen, doch dann kommt Benoit Schwarz und spielt einen perfekten Stein. Der Schweizer nutzt seinen eigenen Stein als Bande und drängt das Spielgerät entscheidend in die Haus-Mitte. 8:6-Führung für die Schweiz.

Die Parallel-Spiele sind mittlerweile schon zu Ende: Norwegen gewinnt mit 10:8 gegen Dänemark und Japan schlägt die USA mit 8:2.

3.24 Uhr (Curling, Herren): Doch noch einmal spannend wird es derweil beim Curling. Zu Beginn des neunten Ends haben die Kanadier ihren Rückstand auf 6:7 verkürzt. Das wird ein Herzschlagfinale.

3.17 Uhr (Riesenslalom, Herren): 34 Athleten haben sich bis hierhin an dem Olympia-Hang versucht. Zeit Bilanz zu ziehen. Marcel Hirscher dominiert und führt das Feld an. Ganze 0.63 Sekunden hat der Österreicher Vorsprung auf Alexis Pinturault aus Frankreich. Dann wird es ganz eng. Zwischen Platz zwei und Platz sechs liegen nur 0.29 Sekunden. Das verspricht Spannung für den zweiten Durchgang, vor allem im Kampf um das Podest.

Mit diesem haben die deutschen Athleten jedoch leider nichts zu tun. Fritz Dopfer liegt als bester DSV-Starter auf Platz 19, Linus Straßer, aktuell auf Platz 28, muss noch um den Einzug in den zweiten Durchgang bangen. Alexander Schmid schied nach einem Sturz aus. Das war es erstmal vom Ski Alpin.

Olympia 2018: Deutsche Herren fahren im Riesenslalom nur hinterher

3.13 Uhr (Riesenslalom, Herren): Und auch der Skifahrer vom TSV 1860 München kann seine Leistung nicht abrufen und passt sich dem deutschen Gesamtbild an. Am Ende stehen bei Straßer 3.27 Sekunden Rückstand auf der Uhr. Das ist bisher die langsamste Zeit. Der 25-Jährige muss hoffen überhaupt in den zweiten Durchgang zu kommen.

3.09 Uhr (Riesenslalom, Herren): Die Erwartungen an die Deutschen waren vielleicht nicht hoch und doch ist dieses Ergebnis ein wenig enttäuschend. Alexander Schmid beginnt aggressiv, stürzt nach guter Zwischenzeit in der Mitte des Kurses und scheidet aus.

Auf ihn folgt Fritz Dopfer, der einfach nicht in sein Rennen findet und mit 2.42 Sekunden Rückstand im Ziel ankommt. Die letzte Hoffnung der Deutschen heißt also Linus Straßer.

2.58 Uhr (Riesenslalom, Herren): Andre Myhrer aus Schweden kommt mit 1.33 Sekunden Rückstand ins Ziel. Keine schlechte Ausgangslage um auf das Treppchen anzugreifen. Jetzt kommt der Amerikaner Tommy Ford und dann, mit Alexander Schmid, endlich der erste Deutsche.

2.55 Uhr (Riesenslalom, Herren): Riccardo Tonetti will vorne mitmischen. Der Italiener kommt nur neun Hundertstel hinter Nestvold-Haugen ins Ziel und belegt Platz vier.

2.51 Uhr (Riesenslalom, Herren): Wer kann noch rankommen an die Spitzengruppe um Marcel Hirscher? Die letzten Starter konnten es auf jeden Fall nicht. Florian Eisath aus Italien hat im Ziel knapp zwei Sekunden Rückstand. Der Norweger Kilde kommt dort nicht einmal an.

Auch der nächste Schweizer, Loic Meillard, fällt deutlich hinter die Führungsgruppe zurück. Können die Deutschen Starter für eine Überraschung sorgen? Gleich kommen Schmid und Dopfer.

2.48 Uhr (Curling, Herren): Ein kurzer Blick zurück in die Eishalle. Die Schweizer Curling-Herren konnten ihre Führung ausbauen und könnten gegen Kanada einen Überraschungserfolg einholen. Nach dem fünften End steht es 7:3 für die Europäer.

2.44 Uhr (Riesenslalom, Herren): Die erste kleine Überraschung. Leif Kristian Nestvold-Haugen zeigt einen souveränen Lauf und kommt nur drei Hundertstel hinter Alexis Pinturault ins Ziel. Platz drei für den Norweger.

Nach Nestvold-Haugen kommt Manfred Moelgg aus Südtirol, der aber seine Leistung nicht in den Schnee bekommt. 1.76 Sekunden Rückstand für den Italiener - Platz zehn.

2.38 Uhr (Riesenslalom. Herren): Victor Muffat-Jeandet, der Bronzemedaillengewinner aus der Kombination, kann seine Leistung ebenfalls nicht abrufen und schiebt sich vor Ted Ligety auf Platz fünf.

Thomas Fanara aus Frankreich zeigt einen soliden Lauf und kommt mit einem Rückstand von 0.95 Sekunden ins Ziel. Damit stehen hinter Marcel Hirscher gleich drei Franzosen in Schlagdistanz.

2.37 Uhr (Riesenslalom, Herren): Nein kann er nicht. Über zwei Sekunden Rückstand für den Olympiasieger von Sotschi. Das ist der letzte Platz. Hirscher führt weiterhin vor Pinturault.

2.33 Uhr (Riesenslalom, Herren): Mr. Riesenslalom war einst der Spitzname von Ted Ligety, weil er es wie kein zweiter verstand zwischen den Toren hindurchzugleiten. Kann der US-Amerikaner in Pyeongchang seine Höchstleistung bringen?

2.30 Uhr (Riesenslalom, Herren): Was für eine Enttäuschung für den Norweger. Krisoffersen versucht zu krampfhaft seine Linie zu fahren und kann nicht die Leichtigkeit an den Tag legen, wie sie Hirscher gezeigt hat. Im Ziel trennen die beiden Dominatoren 1.31 Sekunden. Kristoffersen belegt damit erst einmal den letzten Platz.

Luca de Aliprandini aus Italien ist als nächster am Start und zeigt eine gute Leistung. Er ist bis auf ein paar Hundertstel dran an Marcel Hirrscher, bis auch er eine Bodenwelle übersieht und seine Fahrt unsanft im Fangzaun endet.

2.28 Uhr (Riesenslalom, Herren): Mit Justin Murisier geht der erster Schweizer an den Start und scheidet auch gleich wieder aus dem Wettbewerb aus. Eine Bodenwelle wurde ihm zum Verhängnis. Jetzt kommt Kristoffersen.

2.22 Uhr (Riesenslalom, Herren): Manuel Feller fährt stark und liegt bei der letzten Zwischenzeit mit mehreren Zehntel in Front, doch dann kommt der Fehler. Der Österreicher kommt in Rücklage und kann einen Sturz nur mit viel Mühe verhindern. Dabei verpasst er leider das letzte Tor und scheidet aus.

Jetzt Hirscher: Der Dominator fährt ohne sichtliche Fehler. Ein wirklich toller und souveräner Lauf denn der Rekord-Mann auch sicher ins Ziel bringt. Die Bestzeit von Pinturault wurde pulverisiert. Hirscher führt mit 0.63 Sekunden Vorsprung.

2.20 Uhr (Riesenslalom, Herren): Pinturault hält erstmal die Führung. Weder sein Landsmann Mathieu Faivre noch der Schwede Matts Olsson konnten an dem Franzosen vorbei ziehen. Jetzt stehen zwei Österreicher oben im Starthaus. Auf Manuel Feller folgt der Dominator Marcel Hirscher.

Olympia 2018: Wer kann Dominator Hirscher im Riesenslalom stoppen?

2.17 Uhr (Riesenslalom, Herren): Der erste Durchgang läuft. Alexis Pinturault stürzt sich als erster in den olympischen Stangenwald und setzte eine erste Richtzeit: 1:08.90. Kein schlechter Lauf aber da geht wohl noch mehr.

2.14 Uhr (Ski-Slopestyle, Herren): Der Norweger Felix Stridsberg-Usterud stürzte beim ersten Kicker nach einer unsauberen Landung, ist jedoch beim letzten Sprung wieder oben auf und zeigt dem Publikum einen beeindruckenden Double-Superman-Frontflip. Kann sich sehen lassen.

2.07 Uhr (Ski-Slopestyle, Herren): Mittlerweile hat auch die Vorrunde im Slopestyle bei den Skifahrern begonnen. Führender ist nach den ersten vier Athleten der Brite James Woods.

1.56 Uhr (Curling, Herren): Seltene Szene im Curling. Die Schiedsrichterin betritt das Eis und misst nach welcher Stein näher am Haus liegt. In der Mitte des Hauses liegen ein gelber und ein roter Stein so nah beieinander, dass mit bloßem Auge nicht zu erkennen ist welches der beiden Spielgeräte näher am Zentrum ruht.

Die Entscheidung wird noch zweimal überprüft und bleibt aber letztlich eindeutig. Die Schweiz entscheidet dieses knappe End für sich und erhöht auf 5:2.

1.48 Uhr (Riesenslalom, Herren): Keine halbe Stunde mehr dann geht es los für die alpinen Skifahrer im Riesentorlauf. Die Favoriten für den Wettkampf sind bekannt und leider befinden sich unter ihnen keine Deutschen.

Über Henrik Kristoffersen aus Norwegen, Alexis Pinturault aus Frankreich und Marcel Hirscher wird die Entscheidung heute wohl gehen. Letzterer konnte ja bei der alpinen Kombination am Dienstag seine erste olympische Goldmedaille gewinnen und ist sicherlich immer noch hungrig.

1.38 Uhr (Curling, Herren): Die Kanadier lassen sich von dem verkorksten ersten End nicht beirren und können im zweiten End ihr Spiel durchziehen. Am Ende stehen zwei rote Steine im Haus und der Rückstand ist halbiert: 4:2.

1.33 Uhr (Curling, Herren): Aber auch Sportliches gibt es aus den Parallel-Spielen zu berichten. Im Duell der beiden Skandinavier steht es nach zwei Ends Unentschieden 1:1. Im dritten Spiel führt Japan mit 2:0 gegen die USA.

1.30 Uhr (Curling, Herren): Sehenswert ist im Parallel-Spiel vor allem auch die Hosenmode der Norweger. Die Skandinavier zeigen sich stilbewusst.

1.22 Uhr (Curling, Herren): Was für ein erstes End in der Eishalle. Kanadas Routine Kevin Koe schießt einen Bock. Der 43-Jähriger jagt seinen vorletzten Stein ohne Berührung durch das Haus durch und gibt somit den Schweizern die Chance in Führung zu gehen. Und die Europäer nehmen die Einladung an.

Der letzte verbleibende Stein der Kanadier wird souverän aus dem Haus geschoben und nach dem ersten End lautet der Spielstand deutlich 4:0.

1.17 Uhr (Riesenslalom, News): Während beim Curling noch um das erste End gekämpft wird sind die Gedanken der deutschen Fans wohl schon beim anstehenden Riesenslalom der Herren. Der erste Durchgang beginnt in weniger als einer Stunde um 2.15 Uhr.

Von den deutschen Athleten ist keiner in der Favoriten-Startgruppe um die Dominatoren Marcel Hirscher und Henrik Kristoffersen vertreten. Alexander Schmid startet als erster DSV-Fahrer mit Startnummer 23, dicht gefolgt von Fritz Dopfer. Ski-Löwe Linus Straßer wird als Dreißigster in das Rennen starten.

Olympia 2018: Wettkämpfe am Sonntag starten mit Curling

1.06 Uhr (Curling, Herren): Und los geht‘s am fünften Wettkampftag im Curling mit der Top-Partie der heutigen Nacht. Kanada, der Tabellenzweite, musste sich nach vier Siegen in Folge im letzten Spiel gegen die starken Schweden geschlagen geben. Das Schweizer Team konnte nach zwei Niederlagen zum Auftakt die letzten drei Spiele gewinnen und stehen nun hinter Schweden und Kanada auf Tabellenplatz drei.

Die besten vier Teams ziehen in das Halbfinale ein.

0.58 Uhr (Curling, Herren): Ein skandinavisches Duell gibt es gleich beim Curling zu bewundern. Die Auswahl von Norwegen trifft auf die dänischen Curling-Herren. Auf den anderen Eisbahnen treffen die USA auf die japanische Auswahl und im Spitzenspiel zwischen dem Tabellenzweiten und Tabellendritten trifft die Schweiz auf Kanada. In weniger als zehn Minuten geht es endlich los.

0.16 Uhr (News): Nach deutscher Zeit ist der Olympia-Sonntag gerade einmal 16 Minuten alt und in weniger als einer Stunde beginnen die ersten Wettkämpfe. Zu Beginn geht es in die Eishalle zum vielleicht entspanntesten Sport bei Olympischen Winterspielen: Curling.

Danach geht es im Phoenix Park bei den Ski-Slopestyle-Wettkämpfen der Herren wohl etwas heißer her, ehe deutsche Fans gegen 2.15 Uhr deutscher Zeit mit den DSV-Athleten im Riesenslalom mitfiebern dürfen. Alexander Schmid, Fritz Dopfer und Linus Straßer gehen stürzen sich für Deutschland in den Riesentorlauf.

Gegen 4.00 Uhr bestreiten dann das deutsche Eishockey-Team ihr drittes Vorrundenspiel gegen Dänemark. Sowohl die Dänen, als auch das Team von Marco Sturm stehen noch mit null Punkten da. Wir versorgen sie mit allem Wissenswerten zu den Ereignissen.

23.24 Uhr (Biathlon, News): Laura Dahlmeier blieb zwar beim heutigen Massenstart-Rennen hinter den Erwartungen der Fans zurück, kann aber mit insgesamt drei Medaillen schon auf eine erfolgreiche erste Woche bei den Olympischen Spielen zurückblicken. Wie viel finanzielle Unterstützung man braucht, um in der Loipe Top-Leistungen zu bringen hat die Deutsche Sporthilfe in dieser spannenden Grafik zusammengefasst.

21:50 Uhr (Skilanglauf, News): Vielleicht sehen wir bei diesen Spielen sogar den oder die erfolgreichste Winter-Olympionikin aller Zeiten. Bei den Damen ist Marit Björgen bereits die Erfolgreichste aller Zeiten. Insgesamt stehen nur noch zwei Landsmänner vor ihr: Der ehemalige Langläufer Björn Dählie und Biathlet Ole Einar Björndalen.

Nachdem Björgen am Samstag Gold mit der Staffel geholt hat, fehlt ihr nur noch ein Gold um auch den beiden Wintersportlegenden Dählie und Björndalen die Hacken zu zeigen. Die Gelegenheit dazu bietet sich der 37-Jährigen noch zweimal: Im Teamsprint am Mittwoch sowie im Massenstart über 30 Kilometer am Sonntag.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker von Tag acht der Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang.

Heute könnte es mit weiteren Medaillen aus deutscher Sicht schwierig werden. Beim Riesenslalom der Männer ab 2.15 Uhr sind die DSV-Athleten Außenseiter. Das gilt auch für die Männer-Staffel im Langlauf ab 7.15 Uhr sowie dem 500-Meter-Sprint der Eisschnellläuferinnen ab 12.56 Uhr.

Chancen dürfen sich dagegen die Biathleten im Massenstart der Männer ab 12.15 Uhr ausrechnen. Die Voraussetzungen für Edelmetall können die Zweier-Bob-Teams der Männer mit den ersten beiden Durchgängen ab 12.05 Uhr legen.

Das deutsche Eishockey-Team spielt ab 4.10 Uhr um die ersten Punkte in Pyeongchang. Gegner im finalen Gruppenspiel, in dem es um den Einzug ins Olympische Viertelfinale geht, ist Norwegen.

Am Samstag erkämpften sich zwei deutsche Athleten Edelmetall. Skispringer Andreas Wellinger gewann nach Gold von der Normalschanze diesmal Silber von der Großschanze – hinter Titelverteidiger Kamil Stoch aus Polen. Im Skeleton fuhr Jacqueline Lölling ebenfalls auf Rang zwei hinter der Britin Elizabeth Yarnold, die schon in Sotschi triumphiert hatte.

Die Ippen-Digital-Zentralredaktion berichtet rund um die Uhr in ihrem Live-Ticker über Olympia 2018. Außerdem haben wir für Sie zusammengefasst, wann und wo alle Wettkämpfe live im TV laufen und welche Entscheidungen heute fallen. Den aktuellen Medaillenspiegel finden Sie hier.

