Live-Ticker: Oberteil-Panne bei Eistanz - Steinmeier „versetzt“ DSV-Adler

Die ersten Goldmedaillen für Deutschland sind eingetütet. Doch wie geht‘s weiter? Die Abfahrt der Herren musste abgesagt werden. In unserem Live-Ticker halten wir Sie über alle Ereignisse vom Sonntag auf dem Laufenden.

Am Samstag holten Laura Dahlmeier und Andreas Wellinger die ersten deutschen Goldmedaillen.

Alle Infos und Highlights von der Eröffnungsfeier und den Wettbewerben im Ticker von Freitag und Samstag zum Nachlesen.

Die Zeitverschiebung nach Südkorea beträgt acht Stunden.

5.02 Uhr (Eiskunstlaufen): Im Eistanzen (Kurztanz, Team-Event) ist es beinahe zu einer unfreiwilligen Entblößung gekommen. Das koreanische Paar Yura Min und Alexander Gamelin legte sich auf dem Eis zu dem Sommerhit Despacito wohl ein wenig zu sehr ins Zeug - denn schon nach nur 25 Sekunden öffnete sich das Oberteil der Eistänzerin Min. Zugegeben: Das rote und am Rücken sehr freizügige Kleid wurde lediglich von einem kleinen Knopf gehalten. Da genügten ausladende Bewegungen, um den Verschluss zu öffnen.

Und was machte Min? Die blieb ganz cool, tanzte noch zwei Minuten mit ihrem offenen Oberteil und verließ sich dabei ganz auf ihren Tanzpartner Gamelin, der das Kleid unauffällig immer wieder zusammenzog. Zwar schaffte er es nicht, den Verschluss wieder zu schließen, doch so verhinderte er höchstwahrscheinlich, dass von der Koreanerin mehr zu sehen war, als von ihr gewünscht.

4.33 Uhr (Ski Alpin): Viktoria Rebensburg will bei Olympia in Peking 2022 nicht mehr am Start stehen. „Olympia ist nur alle vier Jahre, und Südkorea, das werden meine letzten Olympischen Spiele sein“, sagte die Deutsche der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Mehr dazu lesen Sie in diesem separaten Artikel.

Olympia 2018: Steinmeier „versetzt“ DSV-Adler

4.30 Uhr (Skispringen):

Die deutschen Skispringer haben wenige Stunden vor ihrem ersten Wettkampf bei den Olympischen Spielen vergeblich auf eine gemeinsame Mahlzeit mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spekuliert. Statt wie von den Springern nach Angaben eines Sprechers des Deutschen Skiverbandes (DSV) erhofft im olympischen Dorf zu speisen, in dem auch Andreas Wellinger, Richard Freitag und Co. wohnen, hatte das Staatsoberhaupt am Samstag in Pyeongchang schon anderes vor.

Ein Mittagessen zwischen Springern und Bundespräsident sei allerdings auch nicht explizit geplant gewesen, hieß es. Stattdessen traf Steinmeier später wie vorgesehen einige deutsche Athleten im olympischen Dorf. Am Abend aber hatte Steinmeier dann Zeit für die DSV-Adler und erlebte Wellingers Gold-Triumph an der Schanze mit.

4.20 Uhr (Eiskunstlauf): Schade - Schott stürzt gleich bei ihrem ersten Sprung. Sie bekommt 55,32 Punkte, damit bleibt das deutsche Team vorerst auf Rang sieben.

4.19 Uhr (Eiskunstlauf): So, nun zählt‘s für Nicole Schott. Was kann die Eisläuferin in ihrem Kurzprogramm zeigen? Kann sie das deutsche Team nach vorne bringen?

4.11 Uhr (Eiskunstlauf): Die Amerikanerin Bradie Tennell hat einen ganz starken Lauf hingelegt und bekommt von der Jury zurecht 68,94 Punkte. Damit schiebt sich Team USA auf Platz zwei.

3.58 Uhr (Rodeln): Die deutschen Rodlerinnen Natalie Geisenberger und Tatjana Hüfner haben im Abschlusstraining eine solide Leistung gezeigt. Dennoch sind beide nicht ganz zufrieden. Warum, das lesen Sie in diesem separaten Artikel.

3.34 Uhr (Eiskunstlauf): Leider konnte das deutsche Duo Kavita Lorenz und Joti Polizoakis im Eistanz-Kurzprogramm des Team-Events nur drei Punkte sammeln - dennoch schob sich das deutsche Team auf Rang sieben vor. Jetzt will es Nicole Schott im Kurzprogramm der Damen besser machen. Um ins Finale einzuziehen, muss Deutschland unter die Top fünf kommen.

Olympia im Live-Ticker: 17-Jähriger holt Gold im Slopestyle

3.30 Uhr (Snowboard): Und da ist es, das Gold für Redmond Gerard. Der 17 Jahre alte US-Amerikaner war mit vier Kanadiern und vier Norwegern ins Finale eingezogen und setzte sich am Ende gegen alle durch. Respekt! Während Norwegen komplett leer ausging, belegte Kanada mit Maxence Parrot und Mark McMorris immerhin die Ränge zwei und drei.

3.21 Uhr (Snowboard): Was passiert unterdessen beim Slopestyle-Finale? Dort hat sich der junge Amerikaner Redmond Gerard an die Spitze des Feldes gesetzt - und das, obwohl er zuvor Letzter war. Doch im letzten Lauf legt der 17-Jährige eine Hammer-Vorstellung hin.

2.55 Uhr (Curling): Und das sind die Ergebnisse aus dem Curling:

Norwegen gegen China: 3:9

Finnland gegen USA: 7:5

Schweiz gegen OAR: 9:8

Kanada gegen Südkorea: 7:3

Damit ist die Schweiz im Halbfinale, China muss in ein Entscheidungsmatch - und das findet erneut gegen Norwegen statt.

2.33 Uhr (Bob): Diesen Film kennt wohl so ziemlich jeder: Cool Runnings - Dabei sein ist alles. Dabei geht‘s um die jamaikanische Bobmannschaft, die von einem ehemaligen Kurzstreckenläufer zusammengetrommelt wird und es zu Olympia schafft. Auch in diesem Jahr ist die jamaikanische Bobmannschaft am Start - und zwar die der Frauen. Und die wurden gefragt, ob auch Weltrekord-Sprinter Usain Bolt das Zeug für einen Bobfahrer hätte ...:

2.12 Uhr (Eiskunstlauf): Mittlerweile findet auch das Team-Event im Eistanzen statt.

1.45 Uhr (Ski Alpin): Jetzt steht fest, wann die für heute Nacht abgesagte Herren-Abfahrt nachgeholt werden soll - und zwar am Donnerstag. Das hat die Rennjury soeben bekannt gegeben. Der ursprünglich für Donnerstag geplante Super-G soll nun am Freitag (11 Uhr OZ/3 Uhr MEZ) stattfinden, der als Ruhetag gedacht war. Auch das für Montag angesetzte Abfahrtstraining für die Kombination fällt aus.

1.38 Uhr (Rodeln): Felix Loch kann heute übrigens einen Gold-Hattrick hinlegen - und der Rodler ist auf den Punkt in Topform. Der Berchtesgadener liegt vor den beiden letzten Durchgängen (12 Uhr MEZ) vorn und hat gute Aussichten, nach den Triumphen 2010 und 2014 seinen Hattrick perfekt zu machen.

1.07 Uhr (Curling): Mittlerweile ist der nächste Wettkampftag angebrochen. Los geht‘s mit dem Mixed Doppel im Curling. Die Schweiz spielt gerade gegen die Olympischen Athleten aus Russland. Außerdem finden noch drei weitere Partien statt. Es geht um den Einzug ins Halbfinale.

The last Curling Mixed Doubles Round Robin Session of #PyeongChang2018 starts right NOW! Which teams will join #OAR and #CAN in the semifinals? pic.twitter.com/XzqsMsuMHt — Olympic Channel (@olympicchannel) 11. Februar 2018

Olympia 2018: Herren-Abfahrt abgesagt

1.02 Uhr (Ski Alpin): Da der Wind anhalten soll, wird intern diskutiert, die Abfahrt in Jeongseon erst am Mittwoch zwischen den beiden Läufen des Frauen-Slaloms in Yongpyong (10.15/13.45 Uhr OZ bzw. 2.15/5.45 MEZ) auszutragen. Die Überlegung, das Rennen am Montag zu fahren, wurde wegen der schlechten Wettervorhersage offenbar verworfen. Am für Montag in Yongpyong geplanten Frauen-Riesenslalom (Zeiten wie Slalom) mit Goldkandidatin Viktoria Rebensburg wird bislang festgehalten. Die Abfahrt der Männer könnte auch am Donnerstag stattfinden, der Super-G würde dann auf den Ruhetag am Freitag verschoben.

0.22 Uhr (Ski Alpin) : Die Abfahrt der Herren wurde wegen Windes abgesagt. Wann das Rennen nachgeholt wird, ist noch nicht bekannt. Auch das für Montag angesetzte Abfahrtstraining für die Kombination fällt aus. Das gab die Rennjury am Morgen (OZ) bekannt.

23.09 Uhr (Ski Alpin): Die Austragung der Herren-Abfahrt ist in Gefahr! Der Grund: schlechtes Wetter. Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA am späten Samstagabend (MEZ) berichtete, war die Gondelbahn in Jeongseon geschlossen. Die Athleten mussten im Tal bleiben, während die Rennjury die Strecke inspizierte.

Bei dem für 3.00 Uhr (MEZ) geplanten Wettbewerb ist der deutsche Thomas Dreßen nach seinem Weltcup-Sieg in Kitzbühel ein Mitfavorit. Weitere deutsche Starter sind Andreas Sander, Josef Ferstl und Linus Straßer.

Olympia 2018 im Live-Ticker: Sven Hannawald rastet bei Wellinger-Gold aus

23.00 Uhr (Skispringen): Es war zwar nicht völlig abwegig, dass Andreas Wellinger von der Normalschanze zu einer Medaille segeln würde. Doch nach dem ersten Durchgang sah es zunächst nicht so aus. Auf Platz fünf gelegen startete Wellinger seinen zweiten Versuch, flog und flog und flog - und stellte den Schanzenrekord ein (113,5 Meter). Ein Konkurrent nach dem anderen biss sich danach die Zähne an der Weite des Deutschen aus. Und am Ende hieß es: Gold für Wellinger.

Ein emotionaler Moment. Nicht nur für den 22-Jährigen, der in der Leader-Box in sich zusammensackte als ihm klar wurde, dass ihn niemand mehr überholen würde. Sondern auch für Sven Hannawald, Co-Kommentator und Experte bei Eurosport. Als der Pole Stefan Hula, nach Durchgang eins der Führende, nur bei 105,5 Metern landete, brachen bei Hannawald alle Dämme. „GOLD!“, schrie der einstige Vierschanzentourneesieger und klopfte mit seiner rechten Faust mehrfach gegen die Wand der Kommentatorenkabine. Als Kommentator Matthias Bielek dem 43-Jährigen mit den Worten: „Hör‘ auf, da redet doch auch noch jemand nebenan“, Einhalt gebieten wollte, antwortete Hannawald frech: „Das ist mir sch***egal!“ Eine hoch-ehrliche Szene, die Hannawald noch ein bisschen sympathischer machte.

Wie diese Szene in der Kommentatorenkabine aussah? Schauen Sie doch einfach selbst - das Video dazu finden Sie hier.

21.13 Uhr: Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker der Olympischen Winterspiele 2018!

Olympia 2018: Vorbericht

Am Samstag konnte Laura Dahlmeier für die deutsche Olympia-Mannschaft die erste Goldmedaille ergattern, der Jubel im deutschen Lager war natürlich dementsprechend groß. Unter den zahlreichen Gratulanten mischte sich auch das auswärtige Amt ein:

Erstes Olympiagold für Deutschland! Wir gratulieren Laura Dahlmeier zu diesem tollen Auftakt! #Olympia2018 pic.twitter.com/7FgoKd9ml2 — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 10. Februar 2018

Wenige Stunden nach dem ersten Gold durfte Deutschland dann ein zweites Mal jubeln. Denn: Andreas Wellinger holte ebenfalls Gold. Er gewann das Springen von der Normalschanze.

Wie bereits am Tag zuvor, beginnt auch der heutige zweite Wettkampftag um 1.05 Uhr deutscher Zeit, nach südkoreanischer Zeit also exakt um 9.05 Uhr. Wann welche Entscheidung fällt, haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Den bisherigen Countdown-Ticker, in dem wir in den letzten Tagen alles Wichtige zu Olympia 2018 für Sie festgehalten haben, finden Sie hier.

