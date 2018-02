So kann Deutschland noch vor Norwegen Erster beim Medaillenspiegel werden

Ein fantastisches Olympia-Ergebnis des deutschen Teams: Aktuell belegt Deutschland Platz zwei im Medaillenspiegel. Doch auf dem letzten Metern gibt es noch Chancen.

Pyeongchang- Das deutsche Team hat bei den Olympischen Spielen 2018 wirklich alle Erwartungen übertroffen und hat mit 13 Goldmedaillen einen neuen deutschen Rekord aufgestellt. Nun kann Deutschland diese fantastischen Winterspiele auch noch mit der Führung im Medaillenspiegel krönen. Am letzten Tag der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang stehen noch vier Entscheidungen an. Dreimal sind deutsche Athleten mit dabei. Die deutschen Olympioniken können noch aus eigener Kraft die Spitze des Medaillenspiegels erklimmen und an dem aktuell führenden Norwegen vorbeiziehen.

Eishockey-Finale (Männer): Beim Eishockey-Finale hat das deutsche Team in jedem Fall eine Medaille sicher, würde sich bei einem Sieg Gold holen. Unwahrscheinlich ist nach der Leistung der deutschen Eishockey-Mannschaft bei diesen Olympischen Winterspielen gar nichts mehr. So können Sie das Herzschlag-Finale gegen Russland live verfolgen.

Beim Eishockey-Finale hat das deutsche Team in jedem Fall eine Medaille sicher, würde sich bei einem Sieg Gold holen. Unwahrscheinlich ist nach der Leistung der deutschen Eishockey-Mannschaft bei diesen Olympischen Winterspielen gar nichts mehr. So können Sie das Herzschlag-Finale gegen Russland live verfolgen. Viererbob (Männer): Nach zwei Läufen am Samstag liegt Pilot Francesco Friedrich mit seinem Bobteam auf Goldkurs. Auch die anderen deutschen Fahrer Nico Walther und Johannes Lochner haben mit den Quali-Plätzen drei und fünf gute Chancen auf eine Medaille. Die Norweger haben sich nicht qualifiziert.



Nach zwei Läufen am Samstag liegt Pilot Francesco Friedrich mit seinem Bobteam auf Goldkurs. Auch die anderen deutschen Fahrer Nico Walther und Johannes Lochner haben mit den Quali-Plätzen drei und fünf gute Chancen auf eine Medaille. Die Norweger haben sich nicht qualifiziert. Massenstart-Skilanglauf (Frauen): Hier haben die Norweger mit Heidi Weng, Ragnhild Haga und Marit Björgen die absoluten Top-Favoritinnen auf die Medaillen am Start. Die deutschen Starterinnen Steffi Böhler, Victoria Carl und Katharina Henning haben nur Außenseiterchancen in dieser Entscheidung.

Hier haben die Norweger mit Heidi Weng, Ragnhild Haga und Marit Björgen die absoluten Top-Favoritinnen auf die Medaillen am Start. Die deutschen Starterinnen Steffi Böhler, Victoria Carl und Katharina Henning haben nur Außenseiterchancen in dieser Entscheidung. Curling-Finale (Frauen): Im Curling-Finale treten Schweden gegen Südkorea an. Also weder deutsche noch norwegische Chancen auf eine Medaille.

Wann und wo die letzten vier Entscheidungen stattfinden, erfahren sie hier.

Chancen auf deutsche Tabellenführung

Die deutsche Mannschaft hat also drei theoretische Chancen auf Goldmedaillen, Norwegen nur eine. Am Ende entscheiden, welche Mannschaft die meisten Goldmedaillen hat, danach die Anzahl der Silbermedaillen sowie bei Gleichstand zuletzt die Zahl der Bronze-Medaillen. Wird Norwegen also seiner Favoritenrolle im Skilanglauf der Frauen nicht gerecht, würde eine einzige deutsche Goldmedaile im Viererbob oder Eishockey ausreichen. Ansonsten bräuchte Deutschland schon zwei Goldmedaillen, um im Medaillenspiegel auf Platz 1 vorzurücken.

Bei dem derzeitigen Gleichstand liegt Norwegen klar vorne, weil es momentan - und uneinholbar für Deutschland - sechs Silbermedaillen mehr hat. Sowieso werden die norwegischen Sportler sowieso mit dem meisten Edelmetall heimfliegen.

Medaillenspiegel bei Olympia 2018 in Pyeongchang (Stand: 24. Februar)

Land Gold Silber Bronze Gesamt Norwegen 13 14 11 38 Deutschland 13 8 7 28 Kanada 11 8 10 29 Vereinigte Staaten von Amerika 9 8 6 23 Niederlande 8 6 6 20 Schweden 6 6 0 12 Südkorea 5 6 4 15 Schweiz 5 6 4 15 Frankreich 5 4 6 15 Österreich 5 3 6 14 Japan 4 5 4 13 Italien 3 2 5 10 Tschechien 2 2 3 7 Weißrussland 2 1 0 3 Olympische Athleten aus Russland 1 6 9 16 Volksrepublik China 1 6 2 9 Slowakei 1 2 0 3 Großbritannien 1 0 4 5 Finnland 1 0 4 5 Polen 1 0 1 2 Ungarn 1 0 0 1 Ukraine 1 0 0 1 Australien 0 2 1 3 Slowenien 0 1 1 2 Belgien 0 1 0 1 Spanien 0 0 2 2 Neuseeland 0 0 2 2 Lettland 0 0 1 1 Kasachstan 0 0 1 1 Liechtenstein 0 0 1 1

Nach 98 von 102 Wettbewerben Nach 98 von 102 Wettbewerben

Olympia 2018: Im ewigen Medaillenspiegel belegt Deutschland Platz 1

Im ewigen Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele liegt Deutschland auf dem ersten Patz. Mit 136 Gold-, 135 Silber- und 106 Bronzemedaillen steht man vor der Russischen Föderation und Norwegen.

Abgesehen vom schwachen Auftritt in Sotschi (2014), belegte Deutschland bei den vergangenen drei Olympischen Winterspielen in Vancouver (2010), Turin (2006) und Salt Lake City (2002) mit 10, 11 und 12 Goldmedaillen zwei Mal den zweiten und einmal den ersten Platz im Medaillenspiegel. Besser waren lediglich Norwegen (2002/13 Goldmedaillen) und Kanada (2010/14 Goldmedaillen).

mgo

Rubriklistenbild: © dpa