Wellinger nach dritter Medaille bei Olympia: „Richtig unfassbar“

Olympiasieger Andreas Wellinger kann seine erfolgreichen Olympischen Winterspiele von Pyeongchang noch immer nicht begreifen.

Pyeongchang - „Es ist richtig unfassbar. So richtig realisiert habe ich es immer noch nicht“, sagte der 22-Jährige am Dienstag im Deutschen Haus. Nach Gold und Silber holte der Bayer im Team mit Richard Freitag, Karl Geiger und Stephan Leyhe noch einmal Silber und gewann damit als erster deutsche Skispringer drei Medaillen bei den gleichen Spielen. „Es ist schöner, als man es sich im Vorfeld wünschen kann“, stellte Wellinger fest. Schon 2014 hatte er mit Severin Freund, Andreas Wank und Marinus Kraus Team-Gold in Sotschi erobert.

Gemeinsam mit den Gold-Gewinnern aus Norwegen um Skiflug-Weltmeister Daniel Andre Tande feierten Wellinger und Co. in der Nacht die Erfolge von Pyeongchang. Mit dem Teamspringen am Montag endeten für die Skispringer die Wettkämpfe bei diesen Spielen.

Die Ippen-Digital-Zentralredaktion berichtet rund um die Uhr in ihrem Live-Ticker über Olympia 2018. Außerdem haben wir für Sie zusammengefasst, wann und wo alle Wettkämpfe live im TV laufen und welche Entscheidungen heute fallen. Den aktuellen Medaillenspiegel finden Sie hier.

dpa