Schreck bei US Open: Zeppelin stürzt neben Golfkurs ab

Schrecksekunde bei den US Open: Am ersten Tag des Golfturniers stürzte ein Zeppelin auf dem Gelände ab.

Erin - Ein Zeppelin ist am ersten Tag der US Open in Erin/Wisconsin in dem Gelände hinter dem 18. Loch abgestürzt. Augenzeugenberichten zufolge konnte sich der Pilot mit einem Fallschirm retten. Das Luftschiff habe keinen direkten Bezug zu dem Turnier gehabt, teilte der ausrichtende US-Golfverband in einem Statement mit. Weiter heißt es darin, der Pilot werde behandelt, die Art seiner Verletzungen sei nicht bekannt.

Aus dem Zeppelin wurden Luftaufnahmen des Golfkurses gemacht. Zuschauer berichteten, an Bord sei ein Feuer ausgebrochen, danach sei das Luftschiff abgestürzt.

sid