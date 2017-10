Ski-Star Vonn darf weiter auf Rennen gegen Männer hoffen

Die amerikanischen Skirennfahrerin Lindsey Vonn kann weiter auf einen Wettkampf gegen Männer hoffen.

Der Weltverband FIS entschied am Dienstagabend auf einer Exekutiv-Sitzung, den Antrag der erfolgreichsten Weltcup-Athletin der Geschichte beim nächsten Kongress im Mai in Griechenland zu erörtern. „Es gibt Unterstützung für den Vorschlag bei den Exekutiv-Mitgliedern, aber auch noch viele offene Punkte innerhalb der FIS“, sagte der Alpin-Direktor des US-Verbands, Patrick Riml am Mittwoch. Den formellen Antrag will er nun zusammen mit der FIS überarbeiten und im Mai einbringen.

Vonn ist mit insgesamt 77 Weltcup-Erfolgen Rekordhalterin bei den Frauen, zu Ingemar Stenmarks 86 Siegen fehlen nur noch neun. Schon vor Jahren reifte bei der bald 33 Jahre alten Ausnahmeathletin der Wunsch, gegen ihre männlichen Kollegen zu fahren, zumal sie in der Frauen-Konkurrenz phasenweise um Klassen besser war als alle anderen. Als Strecke für den Show-Wettkampf schwebt ihr Lake Louise vor, wo Vonn in ihrer Karriere bislang 14 Abfahrten und vier Super-G gewann.

dpa