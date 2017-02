DSV-Team verpasst Medaille - Frankreich Team-Weltmeister

St. Moritz - Die deutschen Ski-Rennläufer haben bei der WM in St. Moritz die nächste herbe Enttäuschung erlebt. Felix Neureuther und Co. sind im Mannschaftswettbewerb bereits in der ersten Runde an der Slowakei gescheitert.

Damit muss der DSV auf die verbleibenden vier Torläufe (Riesenslalom/Slalom) hoffen, um die angestrebten drei Medaillen noch zu holen. Neureuther verletzte sich in seinem Lauf wieder mal am Rücken.

"Ich bin emotional wirklich getroffen, damit hab eich nicht gerechnet", sagte DSV-Alpindirektor Wolfgang Maier: "Am liebsten würde ich heim fahren oder etwas kaputthauen. Ich kann gar nicht sagen, wie mich das ärgert."

Die Slowkei erwies sich auch danach als Favoritenschreck, besiegte im Viertelfinale Italien und im Halbfinale die Schweiz - und wurde erst im Finale von Frankreich gestoppt. Die Franzosen gewannen damit zum zweiten Mal nach 2011 Gold. Die Duelle um Bronze gewann Schweden gegen Gastgeber Schweiz (3:1).

Neureuther verlor völlig überraschend das entscheidende letzte der vier Duelle gegen Matej Falat, nur die Nummer 175 der Slalom-Weltrangliste, um 0,13 Sekunden. Damit war die 1:3-Niederlage für den Weltmeister von 2005 perfekt. Zuvor war Lena Dürr (Germering) Petra Vlhova unterlegen, Stefan Luitz (Bolsterlang) hatte Andreas Zampa bezwungen und Christina Geiger (Oberstdorf) gegen Veronika Velez-Zuzulova den Kürzeren gezogen.

"Bei mir war das Problem, dass ich über den Sprung drüber bin und es mir in den Rücken eingeschossen ist, dann konnte ich nicht mehr Gas geben", sagte Neureuther geknickt. Und, mit Blick auf seine Medaillenchancen in Riesenslalom und Slalom: "Ich muss jetzt schauen, dass ich meinen Rücken hinbekomme." Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg (Kreuth) und Stockholm-Sieger Linus Straßer (München) kamen nicht zum Einsatz.

Für eine Sensation sorgte der Belgier Dries van den Broecke, der dem großen Marcel Hirscher nach sieben Siegen die erste Pleite in einem K.o.-Lauf beim Team-Wettbewerb zufügte. Van den Broecke hat gerade einmal fünf Weltcup-Rennen bestritten - Hirscher gewann fünf Mal den Gesamtweltcup. Dessen Österreicher kamen dennoch weiter (3:1), scheiterten aber danach im Viertelfinale Schweden - erneut nach einer Niederlage von Hirscher.

