Skispringen im Liveticker: Platzt endlich der Knoten bei den DSV-Adlern?

Der Weltcup 2019/20 im Skispringen wird mit zwei Einzelspringen in Russland fortgesetzt. Hier gibt es das erste Skispringen heute im Liveticker.

Nizhny Tagil - Die Qualifikation im russischen Nizhny Tagil verheißt endlich bessere Ergebnisse für die deutschen Athleten im Weltcup 2019/20 im Skispringen. Am Samstag steht das erste von zwei Einzelspringen an, chiemgau24.de ist am Samstag im Liveticker ab 15:30 Uhr mit dabei.

15:39: Leyhe ist weiterhin vorne. Noch sind die besten Springer freilich oben, aber Leyhe wird damit den 2. Durchgang erreichen.

15:37: Michael Hayboeck aus Österreich kommt da nicht ran. Leyhe bleibt vorne.

15:36: Ja, es geht doch! Guter Sprung von Leyhe, technisch ist das sehr sauber. 124,5 Meter, Leyhe geht klar in Führung.

15:35: Kann Stephan Leyhe heute endlich an seine Form aus der letzten Saison anknüpfen? Bisher hatte Leyhe große Probleme, jetzt hat er die Chance auf Besserung. Er sitzt oben auf der Schanze.

15:32: Die erste Springer sind unten. So wirklich weit geht es hier noch nicht, was aber der Qualität der Sprünge geschuldet ist. Bald kommt schon der erste Deutsche.

Vor dem Springen: Der Wind ist bislang überschaubar hier. Das ist eine gute Voraussetzung für ein faires Springen.

Vor dem Springen: In wenigen Minuten geht es los.

Vor dem Springen: Wer sind die Favoriten hier heute in Russland? Die Norweger um den zweifachen Tagessieger Daniel-André Tande, die Österreicher und auch die Polen muss man auf dem Zettel haben. Aus deutscher Sicht ist Karl Geiger derzeit in der besten Verfassung.

Vor dem Springen: Sieben deutsche Springer sind heute in Nizhny Tagil am Start. Stephan Leyhe hat die Startnummer 7, Moritz Baer die 16, Constantin Schmid die 22, Markus Eisenbichler die 23, Pius Paschke die 28, Richard Freitag die 35 und Karl Geiger die 45.

Vor dem Springen: Der Probedurchgang ist durch, Daniel-André Tande hat vor seinem norwegischen Landsmann Robert Johansson gewonnen. Dahinter mit Stfean Kraft, Gregor Schlierenzauer und Philipp Aschenwald drei Österreicher.

Vor dem Springen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker bei chiemgau24.de. Um 15:30 Uhr steht das erste Einzelspringen von der Großschanze in Nizhny Tagil an. Hier im Liveticker gibt es alle Infos vorab.

Die deutschen Skispringer haben sich den Auftakt in den Weltcup 2019/20 im Skispringen sicher anders vorgestellt. Nach dem enttäuschenden Auftakt in Wisla lief auch das erste Springen in Ruka durchwachsen für das Team des neuen Bundestrainers Stefan Horngacher.

Skispringen: Warten auf die nächste Chance

Karl Geiger wurde als 7. bester Deutscher, Richard Freitag (16.), Pius Paschke (21.), Markus Eisenbichler (24.) und Constantin Schmid (26.) holten zwar Weltcuppunkte, hatten mit der Entscheidung aber nichts zu tun. Stephan Leyhe und Moritz Baer verpassten gar den 2. Durchgang.

Der große Dominator der bisherigen Saison ist Daniel-André Tande, der nach Siegen in Wisla und Ruka die Gesamtwertung anführt. Da das zweite Springen in Ruka wegen zu starken Windes abgesagt werden musste, haben die DSV-Adler eine Woche warten müssen, ehe sie die nächste Chance auf gute Ergebnisse erhalten.

Skispringen: Deutsche Skispringer mit starker Qualifikation

Am Samstag in Nizhny Tagil steht das erste von zwei Einzelspringen in Russland auf dem Programm, die Qualifikation verlief aus deutscher Sicht sehr erfreulich.

Karl Geiger wurde Vierter, dicht gefolgt von Pius Paschke auf dem fünften Platz. Constantin Schmid (10.), Stephan Leyhe (18.), Moritz Baer (20.), Markus Eisenbichler (22.) und auch Richard Freitag (26.) zeigten sich deutlich stärker als noch in Finnland, alle deutschen Skispringer sind für den Wettkampf am Samstag qualifiziert.

Die Norweger Johann Andre Forfang und Tande dominierten das Training auf der Großschanze in Nizhny Tagil, Daniel Huber aus Österreich wurde Dritter.

Der erste Wettkampf am Samstag beginnt um 15:30 Uhr, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

