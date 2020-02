Skispringen: DSV-Adler wollen Österreich unter Druck setzen

Skispringen: Stephan Leyhe (links) und Karl Geiger führen das deutsche Team in Lahti an.

Der Weltcup 2019/20 im Skispringen wird am Samstag mit dem Teamspringen in Lahti fortgesetzt. Das Springen gibt es heute im Liveticker bei chiemgau24.de.

Lahti - Das drittletzte Teamspringen im Weltcup 2019/20 im Skispringen steht an. Dabei will das deutsche Team im Nationencup Punkte auf Österreich aufholen. Das Springen gibt es heute ab 16:00 Uhr im Liveticker bei chiemgau24.de

Neben dem Gesamtweltcup bei den Herren steht im Weltcup 2019/20 auch noch die Entscheidung im Nationencup an. Dabei kämpfen Österreich und Deutschland um den prestigeträchtigen Titel.

In der Nationencup-Wertung führt die österreichische Mannschaft mit 279 Punkten vor den deutschen Adlern. Neben den drei verbleibenden Teamspringen im Weltcup-Kalender 2019/20 fließen auch die Einzelspringen in den Nationencup ein.

Skispringen: Deutsches Team muss attackieren

Die meisten Punkte gibt es aber in den Teamspringen abzugreifen, entsprechend angriffslustig wird das deutsche Team am Samstag in Lahti an den Start gehen.

Bundestrainer Stefan Horngacher hat nach dem Einzelspringen am Freitag für den Teamwettbewerb Karl Geiger, Constantin Schmid, Stephan Leyhe und Pius Paschke nominiert. Skispringen: Die Startliste zum Teamspringen

Skispringen: Österreicher glänzen in Lahti

Um den Rückstand von 279 Punkten auf Österreich zu verkürzen, müssen die Deutschen vor dem ÖSV-Team landen. Das überzeugte am Freitag mit dem Sieg von Stefan Kraft und drei weiteren Top-Ten-Plätzen. Skispringen: Der Zwischenstand im Nationencup

Das Springen beginnt um 16:00 Uhr, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

