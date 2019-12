Skispringen: Wie läuft die Generalprobe zur Vierschanzentournee?

Das letzte Skispringen vor der Vierschanzentournee steigt in Engelberg. In der Schweiz wollen die deutschen Springer weiter Selbstvertrauen für das Highlight der Saison tanken.

Engelberg - Es ist die Generalprobe für das große Highlight der Saison 2019/20 im Skispringen. In Engelberg stimmen sich die Skispringer traditionell auf die Vierschanzentournee ein. Am Sonntag steht das zweite Springen in der Schweiz an, chiemgau24.de ist ab 15:00 Uhr im Liveticker mit dabei.

Dabei setzen die deutschen Skispringer auf Karl Geiger aus Oberstdorf, der derzeit mit Abstand der stärkste Springer im deutschen Team ist. Das stellte er auch am Samstag beim Sieg des Polen Kamil Stoch unter Beweis.

Sprünge auf 133,5 und 135 Meter bewiesen Geigers enorme Konstanz auf höchstem Niveau. "Ich bin sehr zufrieden", sagte der zurückhaltende Top-Springer des Deutschen Skiverbandes (DSV). Im Kreis der heißesten Anwärter für die am 29. Dezember in Oberstdorf beginnende Vierschanzentournee wird Geiger nun in einem Atemzug mit Stoch und Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi genannt. Dieser verlor am Samstag sein Gelbes Trikot an den Österreicher Kraft, dem 134,5 und 137,5 Meter gegen Stoch (138 und 136 Meter) nicht zum Sieg reichten.

Skispringen: Paschke und Schmid stark, Eisenbichler unzufrieden

Während Pius Paschke (10.) und Youngster Constantin Schmid (11.) starke Ergebnisse einfuhren, befinden sich mehrere Routiniers weiter auf der Suche nach der Top-Form im Weltcup 2019/20. Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler kam nicht über Rang 23 hinaus, wirkte aber nach Flügen auf 127,5 und 126 Meter trotz des riesigen Abstands zur Spitze nicht unzufrieden.

"Ich will natürlich ganz nach vorne, aber das ist grad mein Niveau. Es war ein solider Wettkampf. Ein paar Pünktchen gemacht - und mei, einfach weitermachen", sagte Eisenbichler im ZDF. Die Anlage in Engelberg liegt dem Siegsdorfer traditionell nicht besonders gut. Auch bei Richard Freitag läuft der Winter bisher schleppend. In der Schweizer Idylle, die diesmal komplett grün statt weiß ist, kam er diesmal gar nicht in den zweiten Durchgang.

Skispringen: "Wir haben Reserven nach oben"

Den letzten großen Test vor der Tournee gibt es nun am Sonntag beim zweiten Engelberg-Einzel (ab 15.00 Uhr hier im Liveticker). "Wir haben Reserven nach oben. Wir müssen in Ruhe weiterarbeiten und morgen die Dinge besser machen", kündigte Horngacher an.

Mit Geiger, der neben seinem Tagesrang drei auch im Gesamtweltcup Dritter ist, hat er zumindest einen stabilen Spitzenspringer.

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

mz