Live-Ticker:  Slowaken schocken DEB-Team früh und erhöhen

Köln - Nach den drei schweren Auftaktspielen startet für Deutschland mit der Partie gegen die Slowakei endgültig der Kampf um das Viertelfinal-Ticket - der Live-Ticker.

Slowakei - Deutschland 2:0 (1:0, -:-, -:-)

Team Slowakei: 33 J. Hudacek, 50 Laco - 3 Janosik, 11 Ceresnak, 19 Miklik (A), 55 Bliznak, 87 Hascak - 26 Mikus (A), 28 Gernat, 6 Cingel, 18 Kudrna, 80 Hrnka - 8 Sersen, 65 Cajkovsky, 22 Dravecky (C), 79 L. Hudacek, 82 Skalicky - 12 Sedivy, 61 Trska, 21 Matousek, 42 Zigo, 59 Stastny. Team Deutschland: 1 Greiss, 33 aus den Birken - 24 D. Seidenberg (A), 91 Müller, 37 Reimer, 42 Ehliz, 95 Tiffels - 2 Reul, 10 Ehrhoff (C), 12 Macek, 36 Y. Seidenberg, 72 Kahun - 16 Abeltshauser, 48 Hördler, 22 Plachta, 43 Fauser, 89 Wolf - 3 Krueger, 17 Kink (A), 55 Schütz, 87 Gogulla. Tore: 1:0 Matousek (09:23), 2:0 Houdacek (21:58)

>>> Ticker aktualisieren <<<

24. Minute: Und das Tor zeigt erneut Wirkung, Deutschlands Schwung aus der Kabine ist weg. Kudrna prüft aus den Birken im DEB-Tor.

23. Minute: Das ist natürlich extrem bitter für die deutsche Nationalmannschaft, vor allem wegen des flotten Auftaktes. Das sah doch vielversprechend aus - und dann dieses krumme Ding ...

22. Minute: TOR FÜR DIE SLOWAKEI! Nein, das darf nicht wahr sein! Wie kann die Scheibe denn aus diesem Winkel ins Tor gehen? Danny aus den Birken legt sich den von Houdacek gespielten Puck mit dem Schlittschuh selbst ins Tor - 2:0!

22. Minute: Das sieht doch schon gut aus, was die DEB-Truppe da zu Beginn des Drittels zeigt! Druckvoll und mit viel Schwung stürmen die Deutschen auf das Tor, doch der Puck will noch nicht rein. Weiter so, kämpfen!

21. Minute: Der Puck ist wieder im Spiel, packen wir es an!

21:18 Uhr: Jetzt kommen die Schiedsrichter und die Spieler unter dem Jubel der Fans wieder ! Das Eis sieht auch deutlich besser aus, dann kann es ja jetzt doch weitergehen.

21:16 Uhr: Kein Witz, die Zamboni fährt noch immer über das Eis. Das haben wir auch noch nicht gesehen ... die Fans nehmen es mit Humor. Seltsam: Es gibt nur eine Eismaschine, im Liga-Alltag gibt es zumeist zwei Exemplare.

Tweet

21:06 Uhr: Der Wiederbeginn der Partie verzögert sich, denn das Eis scheint nicht gut genug aufbereitet zu sein! Die Furchen sind noch immer da, die Tore werden abmontiert und die Eismaschine, genannt Zamboni“, kommt noch einmal raus. Die Spieler gehen wieder vom Eis. Und das bei einer Weltmeisterschaft ...

Slowakei - Deutschland, Stand nach dem ersten Drittel: 1:0

20. Minute: Das erste Drittel ist beendet, die Slowakei führt verdientermaßen mit 1:0. „Schläger war hoch, aber wohl nicht zu hoch“, so Yannic Seidenberg bei Sport1. „Das müssen wir jetzt abhaken.“ Richtig, denn so wird das heute nichts mit den eingeplanten Punkten, die so wichtig wären.

20. Minute: Was für eine Chance für Deutschland! Felix Schütz stürmt bedrängt auf Hudacek zu, doch der slowakische Goalie bleibt Sieger. Das wäre es gewesen!

20. Minute: Es beginnen die letzten 60 Sekunden im ersten Spielabschnitt.

17. Minute: Da zeigte der junge Frederik Tiffels einmal, was er am Puck kann - nämlich verdammt viel! Der Youngster bringt extrem viel Talent mit, lässt gleich mehrere Slowaken stehen - leider nur an der blauen Linie.

16. Minute: Es dauert sehr lange, bis die Sturm-Truppe ihre Powerplay-Aufstellung gefunden hat. So richtig Druck kam aber nicht auf, die Slowaken sind wieder komplett.

14. Minute: Plachta ohne Anspielstation, deswegen der Schuss - aber keine Gefahr für die Slowaken. Immerhin, jetzt gibt es eine Strafzeit für die Slowakei: Zwei Minuten für Ceresnak wegen Beinstellens.

12. Minute: Die Deutschen wirken geschockt nach einer ausgeglichenen Anfangsphase. Das müssen die Jungs jetzt aber schleunigst abschütteln, heute müssen Punkte her!

11. Minute: Pfostentreffer der Slowaken! Leute, was macht ihr denn? Hascak drischt die Scheibe ans Aluminium, aus den Birken war bereits geschlagen.

10. Minute: Das Tor wird von den Schiedsrichtern gegeben, die Slowaken führen mit 1:0 - zweifelhaft! Und Thomas Greiss, der deutsche Keeper, geht vom Eis. Aber warum? Jedenfalls steht jetzt Danny aus den Birken zwischen den Pfosten.

10. Minute: TOR FÜR DIE SLOWAKEI! Das durfte nicht passieren! Matousek nimmt den Puck volley nach einem Abpraller und die Scheibe trudelt ins Netz - aber ist der Treffer regulär, war der Schläger zu hoch? Es gibt Videobeweis.

9. Minute: Deutschland spielt sich erstmals in der slowakischen Zone fest, das sieht gut aus! Hördler verpasst es aber seinen Schuss ins Netz zu nageln.

8. Minute: Huh, das war gar nicht ungefährlich! Miklik zieht ab, Greiss ist da und der Puck fliegt hoch in die Luft, landet aber knapp hinter dem Tor.

7. Minute: Und jetzt hatte Tiffels nach Pass von Wolf die erste kleine Chance für die DEB-Truppe, aber die Scheibe geht am linken Pfosten vorbei.

6. Minute: Die erste echte Chance des Spiels hat die Slowakei, aber Golaie Greiss pariert den Versuch sicher.

5. Minute: Junge, ist das zäh! Die deutsche Mannschaft müht sich ins Angriffsdrittel, doch bisher behalten die Slowaken hier die Oberhand, bevor der Puck auf ihr geschossen werden kann.

4. Minute: Noch haben wir keine echten Torchancen auf beiden Seiten gesehen, aber Deutschland versucht das Heft in die Hand zu nehmen. Die Slowaken agieren hier bislang sehr defensiv.

2. Minute: Erste Torannäherung des DEB-Team durch Mathias Plachta, doch Goalie Hudacek verschiebt versehentlich das Tor. Das Spiel ist unterbrochen, es gibt Bully.

1. Minute: Das Spiel läuft!

Slowakei gegen Deutschland, das geschah vor dem Spiel

20:13 Uhr: „Beim Wolfi muss man nicht viel sagen“, meinte Bundestrainer Marco Sturm bei Sport1 vor dem Spiel über den ersten Einsatz von David Wolf. „Er ist heiß, er hat lange genug gewartet. Er soll vor allem im Powerplay mit seinem körperlichen Einsatz helfen.“ Worauf kommt es gegen die Slowaken an? „Wir brauchen heute einen guten Start, müssen unserer Schnelligkeit ausnützen. Wir brauchen auch Disziplin.“

20:10 Uhr: Wie wichtig ein Erfolg heute wäre,m zeigt der Blick auf die derzeitige Tabelle der Gruppe A. Gewinnt Deutschland heute gegen die Slowaken, springt das DEB-Team auf Rang vier - und der berechtigt für die Teilnahme am Viertelfinale.

19:40 Uhr: Das Team Deutschland ist auf dem Eis und wärmt sich auf!

19:15 Uhr: In genau einer Stunde geht es los in Köln. Die Teams sind bereits in der Halle und die Vorfreude steigt an. Ab heute gilt es, die Punkte zu holen, um am Ende der Gruppenphase ins Viertelfinale einzuziehen. Ganz klar: Heute müssen Zähler her!

18:45 Uhr: Im ersten Spiel der Gruppe A an diesem Abend gewann übrigens die USA gegen Italien mit 3:0. Die Italiener stehen auch noch auf der Gegnerliste des DEB-Teams, die USA wurde ja schon mit 2:1 besiegt.

15:52 Uhr: Bundestrainer Marco Sturm hat Angreifer David Wolf von den Adler Mannheim nachträglich für die Heim-WM gemeldet. Sturm reagiert vor dem vierten Vorrundenspiel an diesem Mittwochabend gegen die Slowakei damit auf das verletzungsbedingte WM-Aus von Tobias Rieder und die Sperre von Patrick Hager. „Wolfi spielt heute“, sagte Sturm am Mittwochvormittag. Damit könnte der Bundestrainer nur noch einen Feldspieler aus der NHL nachnominieren. „Einen Platz lassen wir noch offen. Aber die Spiele jetzt sind zu wichtig, um zu spekulieren“, sagte Sturm nach einer kurzen Aufwärmeinheit.

+++ 15:30 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom vierten WM-Gruppenspiel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, es geht gegen die Slowakei! Mit dem Spiel gegen den Sensations-Weltmeister von 2002 beginnt nach den schweren Auftaktpartien gegen die USA (2:1), gegen Schweden (2:7) und gegen Russland (3:6) der Teil der Gruppenphase, der für das deutsche Team den Ausschlag darüber geben wird, ob das Ziel Viertelfinale erreicht werden kann. Ein Sieg gegen die Slowaken wird somit fast schon zur Pflicht (Spielplan, Gruppen, Tickets: Alle Infos zur Eishockey-WM 2017 gibt es hier bei merkur.de).

In der Heimat herrscht große Skepsis, es hagelte Absagen, auch keiner der NHL-Stars wird kommen: Die Slowakei musste ziemlich dezimiert in das WM-Turnier gehen. Elf Spieler, die in der laufenden Saison NHL-Einsätze absolviert haben, wären für die Osteuropäer zum Turnierstart theoretisch verfügbar gewesen. Aber weder die ins Alter gekommenen Stanley-Cup-Sieger Zdeno Chara (Boston Bruins) oder Marian Hossa (Chicago Blackhawks), noch jüngere Stars wie Tomas Tatar (Detroit Red Wings) oder Richard Panik (ebenfalls Chicago) gaben ihre Zusage.

Ciger glaubt dennoch an ein positives Turnier. "Wir wollen ein sehr gutes Team zusammenstellen", sagte der Coach. Slowakische Medien haben ihre Zweifel. Vorbei sind die Zeiten um die Jahrtausendwende, als 2002 eine legendäre Mannschaft um Miroslav Satan oder Peter Bondra sensationell Gold gewann.

Die deutsche WM-Bilanz gegen die Slowakei: Fünf Siege, vier Niederlagen. Im vergangenen Jahr schlug Deutschland die Slowaken bei der WM in Russland mit 5:1. Macht es noch einmal, Jungs!

In unserem TV-Guide erfahren Sie, wie Sie die Eishockey-WM 2017 live im TV und im Live-Stream sehen können. Hier können Sie außerdem nachlesen, wie Sie das Spiel Slowakei gegen Deutschland live im TV und im Stream verfolgen können.

fw mit SID