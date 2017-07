So sehen die Beine nach 16 Tour-Etappen aus

Man erkennt jede Ader in den Beinen von Pawel Poljanski.

Die Tour de France ist anstrengend, die Tour de France bringt die Fahrer an die Grenzen ihres Leistungsvermögens. Pawel Poljanski hat gezeigt, wie sich das auf die Beine auswirkt.

Serre Chevalier - Die 104. Tour de France ist fordernd, zehrt an den Kräften und verlangt den Fahrern alles ab. Als Beweis postete der Pole Pawel Poljanski am Mittwoch ein Foto seiner von Adern durchzogenen Beine. Jeder Muskel zeichnet sich an den ausgemergelten Beinen des Radprofis aus dem Raublinger Bora-hansgrohe-Team ab.

After sixteen stages I think my legs look little tired #tourdefrance Ein Beitrag geteilt von Paweł Poljański (@p.poljanski) am 18. Jul 2017 um 10:04 Uhr

dpa