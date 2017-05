Live-Ticker: Deutschland trifft zum WM-Auftakt auf die USA

Köln - Los geht es mit der Eishockey-WM, Deutschland trifft im ersten Gruppenspiel auf das Team USA und will gleich die ersten Punkte. Der Live-Ticker.

USA - Deutschland -:- (Freitag, 20:15 Uhr)

Team USA: --- Team Deutschland: --- Tore: ---

>>> Ticker aktualisieren <<<

16:16 Uhr: Die Eishockey-WM läuft! Mit den Partien Schweden gegen Russland in Köln und Finnland gegen Weißrussland in Paris haben die ersten beiden Spiele der Titelkämpfe begonnen. Auf eine geile WM!

16:05 Uhr: Etwas Sorgen gibt es bei der DEB-Auswahl. Der Einsatz von Kapitän Christian Ehrhoff gegen die USA ist noch fraglich. Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm will kurzfristig entscheiden.

16:30 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom ersten Auftritt der deutschen Nationalmannschaft bei der Eishockey-WM in der Kölner Lanxess Arena gegen die USA! Das Warten hat ein Ende. Endlich wird der Puck eingeworfen, endlich wird gespielt und um Punkte gekämpft. Für das DEB-Team steht mit dem zweimaligen Weltmeister gleich ein schwerer Gegner auf dem Eis der Lanxess-Arena (Alle Infos zur Eishockey-WM 2017 gibt es hier bei merkur.de).

USA gegen Deutschland - Amerikaner mit jungen NHL-Stars

Johnny Gaudreau (Calgary Flames), Jack Eichel (Buffalo Sabres) und Dylan Larkin (Detroit Red Wings), drei der aufstrebenden NHL-Jungstars, schmücken den Kader von Team USA, gecoacht werden sie von Red-Wings-Cheftrainer Jeff Blashill. Eine Kombination aus enormer Geschwindigkeit, beeindruckender Technik und einer gesunden Portion Physis prägt das US-Spiel und macht den dreimaligen Weltmeister zu einem inzwischen konstanten Medaillenkandidaten. 18 NHL-Spieler und vier College-Akteure stehen im vorläufigen WM-Aufgebot, das im Laufe des Turniers noch Impulse aus der besten Liga der Welt erhalten könnte.

In bislang 41 WM-Duellen gegen die USA ging Deutschland bislang achtmal als Sieger vom Eis, kassierte aber 26 Niederlagen. Bei der WM 2016 jedoch konnte das Team von Marco Sturm den Amerikanern ein Bein stellen und sie mit 3:2 niederringen. Und auch das Duell bei der letzten Heim-WM, anno 2010 vor über 77.000 Zuschauern in Gelsenkirchen, ging mit 2:1 n.V. an Deutschland.

Zur Info: So sehen Sie das Auftaktspiel zwischen USA und Deutschland live, und so sehen Sie die Eishockey-WM 2017 generell live.

fw/SID