Vettel-Hammer in der Formel 1: Neue sensationelle Wende - Nun ist auch die offizielle Bestätigung da

Sebastian Vettel wird Ferrari am Ende des Jahres verlassen. Nach dem Formel-1-Hammer folgt nun die nächste sensationelle Wende.

Die Formel 1* steht wegen des Coronavirus im Moment still - doch das Fahrerkarussell dreht sich

Jetzt vermeldete Ferrari eine handfeste Überraschung aus dem Fahrerlager

Der Vertrag des viermaligen Weltmeisters Sebastian Vettel* wird beim italienischen Rennstall nicht verlängert.

Mehr zu diesem Thema und viele weitere spannende Geschichten gibt es in unserer App. So funktioniert der App-Download



Update vom 14. Mai, 12.17 Uhr: Jetzt geht‘s aber fix mit den Statements! Nun steht nämlich auch offiziell fest, wer der Nachfolger von Sebastian Vettel im Ferrari-Cockpit wird. Wie die Scuderia auf Twitter mitteilte, fährt Carlos Sainz ab der Saison 2021 für den italienischen Traditions-Rennstall. Das Fahrer-Karussell, es nimmt gehörig Fahrt auf...

.@Carlossainz55 to race for Scuderia Ferrari Mission Winnow in 2021 and 2022https://t.co/XA3xLP0a77 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 14, 2020

Update vom 14. Mai, 11.49 Uhr: Die Spatzen pfiffen es ja bereits von den Dächern, und nun ist es auch offiziell: Daniel Ricciardo fährt ab der kommenden Saison für McLaren. Das bestätigte der Rennstall nun auf Twitter.

Die Option also fällt für Sebastian Vettel weg. Es bleibt also weiterhin spannend, was die Zukunft des Ex-Weltmeisters betrifft.

McLaren announces that @DanielRicciardo will race for the team alongside @LandoNorris in the Formula One World Championship from 2021.



Read more ⬇️ — McLaren (@McLarenF1) May 14, 2020

Einen Nachfolger für Vettel hat Ferrari inzwischen gefunden. Der Spanier Carlos Sainz jr. wechselt von McLaren zur Scuderia. Das gab der italienische Rennstall am Donnerstag offiziell bekannt.

Update vom 14. Mai, 09.44 Uhr: Kommando zurück! Sebastian Vettel wird ab der kommenden Saison doch nicht im Cockpit von McLaren sitzen. Sport1 soll erfahren haben, dass der Ex-Weltmeister am Mittwoch beim britischen Traditionsrennstall abgesagt hat. Stattdessen wird Renault-Pilot Daniel Ricciardo zu McLaren wechseln.

Der Australier hat laut motorsport-total.com seinem Rennstall bereits mitgeteilt, dass er seinen ebenfalls auslaufenden Vertrag zum Ende des Jahres nicht verlängern wird. Und die Tinte unter dem McLaren-Vertrag sei inzwischen auch schon getrocknet. Mit einer offiziellen Bestätigung soll im Laufe des Tages gerechnet werden. Damit wird Ricciardo neuer Teamkollege von Lando Norris.

Und Vettel? Eigentlich war man davon ausgegangen, dass der Heppenheimer zu McLaren geht, weil ihm ein gutes Verhältnis zu Teamchef Andreas Seidl nachgesagt wird. Nun aber sind beide Cockpits dort besetzt. Zuletzt hatte Mercedes erklärt, sich mit der Personalie Vettel zu beschäftigen.

Nach dem nahezu sicheren Wechsel von Sainz zu Ferrari scheint nun auch sicher zu sein: Ricciardo wechselt 2021 zu McLaren. Vettel gehen nun die Optionen aus. Aston Martin? #F1 — Philipp Ziolko (@8SAP) May 13, 2020

Formel 1: Vettel-Nachfolger bei Ferrari steht fest - Wechsel zu McLaren?

+ Sebastian Vettel verlässt Ferrari am Saisonende. © AFP / GIUSEPPE CACACE Update vom 13. Mai, 15.28 Uhr: Wie motorsport-total.com erfahren haben will, steht Carlos Sainz als Nachfolger von Sebastian Vettel fest. Das Portal schätzt die offizielle Ankündigung auf Donnerstag ein. Der Spanier wird wohl Teamkollege von Charles Leclerc.

Vettel-Hammer in der Formel 1: Nach Ferrari-Aus steht der Deutsche vor Unterschrift bei neuem Team

Update vom 13. Mai, 14.54 Uhr: Sebastian Vettel steht kurz vor der Unterschrift bei McLaren. Wie Sport1 wissen will, hat sich der Deutsche schon länger mit dem Rennstall auseinandergesetzt. Teamchef Andreas Seidl sucht einen Nachfolger für Carlos Sainz jr., der als heißester Nachfolger Vettels bei Ferrari gilt.

Update vom 13. Mai, 12.50 Uhr: Wer beerbt eigentlich Sebastian Vettel im Boliden von Ferrari? Einige Nachfolger* sind im Gespräch. Sogar Namen wie Lewis Hamilton oder Fernando Alonso werden genannt.

Update vom 13. Mai, 10.48 Uhr: Sebastian Vettel sollte den Blick in die Zeitung meiden, wenn er deutlicher Kritik aus dem Weg gehen will. Denn die internationale Presse lässt kein gutes Haar an dem Deutschen* (“Er geht als Gescheiterter“), aber auch nicht am Rennstall Ferrari.

Vettel-Hammer in der Formel 1: Verlässt er Ferrari deshalb? Schumacher-Statement lässt aufhorchen

Update vom 13. Mai, 8.12 Uhr: Der Vettel-Kracher lässt in der Formel 1 aufhorchen. Offenbar konnten sich Sebastian Vettel und Ferrari nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Nun wird die Zukunft des erfolgreichen Rennfahrers heiß diskutiert. Der frühere Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug kann sich eine Fortsetzung der Formel-1-Karriere von Vettel bei McLaren gut vorstellen.

„McLaren und Vettel wäre eine mega Story. Ich glaube sehr wohl, dass McLaren im nächsten Jahr mit Mercedesmotoren noch einen Schritt gehen kann“, sagte der 67-Jährige bei Sky. Der viermalige Weltmeister Vettel verlässt zum Ende dieses Jahres Ferrari nach dann sechs gemeinsamen Saisons. McLaren wollte sich am Dienstag nicht zu Spekulationen über eine mögliche Verpflichtung des 32-Jährigen äußern.

Haug hofft, dass Vettel seine Karriere in der Königsklasse des Motorsports nicht beenden wird. „Dann ginge dem deutschen Motorsport und auch dem internationalen Motorsport eine absolute Größe und ein Kerl verloren“, sagte er. „Das ginge mir zu weit um in diese Richtung zu spekulieren. Ich glaube nicht, dass er nach Ferrari keine andere Alternative hat.“

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat ein Engagement von Vettel nach dessen Ende bei Ferrari zumindest nicht ausgeschlossen. „Wenn ein Fahrer vom Kaliber eines Sebastian Vettel auf dem Markt ist, muss man sich als fähiger Teamchef eines Topteams mit diesem Thema auseinandersetzen“, sagte Haug der „Pforzheimer Zeitung“ (Mittwoch). „Dass dies dann zu einer künftigen Zusammenarbeit führt, heißt es indes noch lange nicht.“

Vettel-Knall in der Formel 1: War das der Grund, Ferrari zu verlassen?

Update vom 12. Mai, 19:10 Uhr: Der Vettel-Knall in der Formel 1 schlägt weiter hohe Wellen. Natürlich äußern sich nun sämtliche Experten und geben ihre Meinung zum Thema ab. So auch Ex-F1-Pilot Ralf Schumacher. Der Sky-Experte sprach im Interview mit Sky Sport News HD über Vettel und glaubt, dass das Verhältnis im Team „schon seit Monza zerrüttet war.“ „Zudem hat sich Ferrari mit der Vertragsverlängerung von Charles Leclerc bis 2024 klar positioniert.“

Leclerc habe seine Ellenbogen rausgefahren und die Zustimmung innerhalb des Teams sei immer größer geworden. „Sebastian ist dagegen ein harmoniebedürftiger Mensch. Er muss das Gefühl haben, dass die Leute zu 100 Prozent hinter ihm stehen. Das wird er nun nicht mehr gehabt haben.“

Vettel stehe nun am Scheideweg. Wenn er nochmal einen großen Vertrag unterschreiben wolle, sei nun der richtige Zeitpunkt. „Wenn er nochmal was anfängt, dann muss er es jetzt machen. Alleine schon vom Alter her. Deshalb, glaube ich, kann man die Entscheidung nachvollziehen - auch, wenn sie am Anfang schwer sein kann.“

Ferrari-Hammer in der Formel 1: Vettel geht - Wird ein Weltmeister sein Nachfolger?

Update von 10.26 Uhr: Kurz nach der offiziellen Verkündung des Abschieds von Sebastian Vettel von Ferrari meldet sich dessen Noch-Teamkollege Charles Leclerc mit emotionalen Sätzen via Twitter zu Wort: „Für mich war es eine immense Ehre, dein Teamkollege zu sein. Wir hatten einige angespannte Momente auf der Strecke. Einige sehr gute und andere, die nicht so geendet sind wie wir das wollten. Aber zwischen uns herrschte immer Respekt, auch wenn das von außen nicht immer so wahrgenommen wurde.“ In einem zweiten Post schrieb der Monegasse: „Ich habe noch nie so viel gelernt wie von dir als Teamkollege. Vielen Dank für alles, Seb.“

It's been a huge honor for me to be your team mate. We've had some tense moments on tracks. Some very good ones and some others that didn't end as we both wanted, but there was always respect, even though it wasn't perceive this way from the outside.

1/2 pic.twitter.com/cN0E9t3huw — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) May 12, 2020

I've never learnt so much as I did with you as my teammate.

Thank you for everything Seb. pic.twitter.com/jRHEsvMYvg — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) May 12, 2020

Vettel-Aus bei Ferrari: Zwei Weltmeister kommen als Nachfolger in Frage

Update von 9.38 Uhr: Mit dem angekündigten Abschied von Sebastian Vettel verbunden sind natürlich direkt auch die Spekulationen um die Nachfolge des Heppenheimers bei Ferrari. Als heißer Kandidat gilt Carlos Sainz jr., Sohn von Rallye-Legende Carlos Sainz. Der Spanier steht nur noch bis Jahresende bei McLaren unter Vertrag und überzeugte im vergangenen Jahr mit dem dritten Rang beim Grand Prix von Brasilien sowie drei fünften Plätzen.

Ebenso gehandelt wird Renault-Fahrer Daniel Ricciardo, der 2014 schon als Teamkollege bei Red Bull Vettel klar in den Schatten stellte. Daneben halten sich hartnäckig Gerüchte um zwei absolute Superstars der Szene. Lewis Hamilton wird zugetraut sich nach sechs Jahren bei McLaren und acht bei Mercedes von der Motorpower aus Stuttgart emanzipieren und auch den traditionsreichsten Rennstall des Formel-1-Zirkus wieder zu altem Glanz verhelfen zu wollen. Zuguter Letzt scheint ein Comeback von Fernando Alonso nicht völlig ausgeschlossen. Der Spanier gilt als talentiertester Fahrer seit Michael Schumacher, blieb aber selbst in fünf Jahren bei Ferrari ohne WM-Titel. Dabei wurde er dreimal Vize-Champion hinter Vettel. Er wurde aber 2005 und 2006 Weltmeister in seinem Renault.

Formel-1-Hammer: Ferrari und Vettel bestätigen Trennung zum Jahresende

Update von 9.15 Uhr: Nun ist auch offiziell, was verschiedene Motorsport-Medien bereits berichtet haben. Sebastian Vettel und Ferrari gehen ab 2021 getrennte Wege. Nach sechs Jahren wird der Vertrag des viermaligen Formel-1-Weltmeisters bei der Scuderia nicht verlängert. Das teilten der Rennstall und der Heppenheimer in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Darin wird Vettel so zitiert: „Das Team und ich haben gemerkt, dass es nicht mehr den gemeinsamen Wunsch gab, über das Ende dieser Saison zusammenzubleiben.“ Teamchef Mattia Binotto betonte: „Diese Entscheidung haben wir und Sebastian gemeinsam getroffen und es fühlt sich für beide Seiten so am besten an.“ Es sei keine einfache Entscheidung gewesen, doch habe sich das Gefühl verstärkt, die Zeit sei gekommen, verschiedene Wege zu gehen.

Das komplette Vettel-Statement im Wortlaut: „Meine Beziehung zur Scuderia Ferrari endet Ende 2020. Um die bestmöglichen Ergebnisse in diesem Sport zu erzielen, ist es für alle Beteiligten wichtig, in perfekter Harmonie zu arbeiten. Das Team und ich haben gemerkt, dass es nicht mehr den gemeinsamen Wunsch gab, über das Ende dieser Saison zusammenzubleiben. Finanzielle Gründe haben bei dieser gemeinsamen Entscheidung keine Rolle gespielt. So denke ich nicht, wenn es darum geht, bestimmte Entscheidungen zu treffen, und das wird auch niemals so sein.

Was in den letzten Monaten passiert ist, hat viele von uns dazu gebracht, über unsere echten Prioritäten im Leben nachzudenken. Man muss seine Vorstellungskraft einsetzen und einen neuen Ansatz für eine Situation wählen, die sich geändert hat. Ich selbst werde mir die Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, was für meine Zukunft wirklich wichtig ist.



Die Scuderia Ferrari nimmt in der Formel 1 einen besonderen Platz ein und ich hoffe, dass sie den Erfolg hat, den sie verdient. Abschließend möchte ich der gesamten Ferrari-Familie und vor allem den Tifosi auf der ganzen Welt für die Unterstützung danken, die sie mir im Laufe der Jahre gegeben haben. Mein unmittelbares Ziel ist es, meine Zeit bei Ferrari so zu beenden, dass wir noch einige schöne Momente miteinander teilen und diese zu denen hinzufügen, die wir bisher genossen haben.“

Scuderia Ferrari Mission Winnow and Sebastian Vettel decide not to extend their contracthttps://t.co/LMvLsJZiP8 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 12, 2020

Formel 1 2020: Vettel verlässt Ferrari wohl nach sechs Jahren

Erstmeldung vom 12. Mai, 8.06 Uhr:

Das Aus des viermaligen Formel-1-Weltmeisters Sebastian Vettel bei der Scuderia Ferrari am Jahresende scheint beschlossen. Wie die Bild sowie die Fachmagazine Auto, Motor und Sport und motorsport-total.com in der Nacht zu Dienstag übereinstimmend berichteten, wird der Vertrag des 32-Jährigen aus Heppenheim mit den Italienern nicht verlängert. Demnach wird Vettel den Traditionsrennstall nach dann sechs Jahren mit noch unbekanntem Ziel verlassen. Beide Seiten konnten sich laut der Berichte nicht auf einen neuen Kontrakt einigen. Schon am Dienstag könnte der Schritt öffentlich gemacht werden. Eine Bestätigung gab es zunächst nicht.

Paukenschlag in der Formel 1: Enttäuschende Ergebnisse von Vettel bei Ferrari

Bislang jagte Vettel vergeblich seinem Traum hinterher, genau wie Vorbild Michael Schumacher mit Ferrari Weltmeister zu werden. In der Vorsaison belegte er den enttäuschenden fünften Platz in der WM und musste sich erneut den übermächtigen Mercedes geschlagen geben. Auch sein aufstrebender Stallrivale Charles Leclerc landete vor ihm. Der 22 Jahre alte Monegasse unterschrieb bereits vor Weihnachten 2019 ein bis Ende 2024 gültiges Arbeitspapier. Leclerc ist die große Hoffnung des Teams für die Zukunft, während Vettel angeblich zuletzt nur noch ein Vertrag für ein weiteres Jahr angeboten bekommen haben soll.

Ferrari-Hammer: Sebastian Vettel verlängert nicht - Hesse lehnt angeblich ab

Das scheint dem ehrgeizigen Hessen zu wenig gewesen zu sein, obwohl Ferrari-Teamchef Mattia Binotto zuletzt immer wieder betonte, Vettel doch gerne halten zu wollen. Allerdings wurde auch über Gehaltskürzung von Vettel spekuliert. Er selbst hatte zuletzt in einer Videokonferenz gesagt, dass es keine Frist für eine Verlängerung gebe. „Wie auch immer der Deal aussehen wird, das Team und ich werden uns damit wohl fühlen müssen“, hatte der Deutsche, der seit seiner Ankunft bei Ferrari zur Saison 2015 nicht an die Erfolge mit Red Bull anknüpfen konnte, dabei verlauten lassen.

Formel-1-Hammer: Vettel und Ferrari trennen sich - Coronavirus legt Formel-1 lahm

In diesem Jahr ging es für Vettel und Co. auf der Strecke noch gar nicht um Grand-Prix-Siege. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurden bislang alle geplanten Rennen entweder verschoben oder abgesagt*. Derzeit ist der Start der Formel-1-Saison für den 5. Juli in Österreich anvisiert, einen festen Rennkalender gibt es noch nicht. Die Rennserie hofft, bis zum Jahresende zwischen 15 und 18 Veranstaltungen austragen zu können. Zumindest die ersten sollen als Geisterrennen definitiv ohne Zuschauer durchgeführt werden.

„Seb ist eine authentische und aufrichtige Person. Er liebt seinen Job, er liebt ihn wirklich, und das ist einer der Gründe, warum auch wir bei Ferrari ihn so sehr schätzen“, hatte Binotto zuletzt auf der Formel-1-Homepage über Vettel gesagt. Doch sportlich konnte er eben nicht so überzeugen, wie man sich das bei seiner Ankunft 2015 erhofft hatte. 14 Siege holte er für die Scuderia insgesamt, wurde 2017 und 2018 jeweils Vize-Weltmeister und 2015 Dritter der WM-Gesamtwertung.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.