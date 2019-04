Bottas holt Pole Position in China vor Hamilton

Sebastian Vettel hat die Pole Position für das 1000. Rennen der Formel 1 klar verpasst. Den besten Startplatz in China erfuhr sich Valtteri Bottas.

Shanghai - Mercedes-Pilot Valtteri Bottas (Finnland) steht beim 1000. Formel-1-Rennen der Geschichte auf der Pole Position. Der WM-Spitzenreiter drehte im Qualifying zum Großen Preis von China am Samstag die schnellste Runde und verwies Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) im anderen Silberpfeil auf den zweiten Startplatz.

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel (Heppenheim) geht von Rang drei in das dritte Saisonrennen am Sonntag (8.10 Uhr MESZ/RTL und Sky), sein Teamkollege Charles Leclerc (Monaco) wurde in Shanghai Vierter. Für Bottas ist es die siebte Pole seiner Karriere und die erste der Saison.

sid/dpa