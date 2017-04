Großer Preis von Bahrain: Vettel mit Bestzeit - Hamilton verhalten

Sakhir - Sebastian Vettel ist im ersten Freien Training zum Großen Preis von Bahrain die Bestzeit gefahren.

Der viermalige Formel-1-Weltmeister und WM-Spitzenreiter wies in der Wüste von Sakhir in seinem Ferrari einen Vorsprung von 1,939 Sekunden auf seinen WM-Widersacher Lewis Hamilton auf.

Der dreimalige Champion ließ es als Zehnter äußerst verhalten angehen, da sowohl die Qualifikation an diesem Samstag und das Rennen am Sonntag später am Tag beginnen und andere Bedingungen vorherrschen werden als im Auftakttraining. Valtteri Bottas wurde im zweiten Silberpfeil 14. Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen schied früh aus. Wegen Überhitzung im Bereich des Turboladers blieb sein Ferrari rauchend stehen.

Zweiter wurde in der ersten anderthalbstündigen Session Daniel Ricciardo vor seinem Red-Bull-Kollegen Max Verstappen. Nico Hülkenberg wurde im Renault auf Platz zwölf geführt. Pascal Wehrlein kam im Sauber bei seiner Rückkehr auf die Rennstrecke nicht über den drittletzten Platz hinaus.

