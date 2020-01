Vierschanzentournee im Liveticker: Wie starten die Top-Favoriten in Innsbruck?

Mit der Qualifikation in Innsbruck geht die Vierschanzentournee 2019/20 weiter. Das Springen gibt es heute im Liveticker bei chiemgau24.de.

Innsbruck - Die Vierschanzentournee 2019/20 geht in die heiße Phase. Die Wettbewerbe in Deutschland sind absolviert, jetzt geht es für die Athleten nach Österreich. Karl Geiger reist dabei mit guten Erinnerungen an. Die Qualifikation am Freitag startet um 14:00 Uhr, chiemgau24.de ist heute ab 11:45 Uhr zum Training im Liveticker mit dabei.

Liveticker hier aktualisieren

Training: Das 1. Training hier in Innsbruck gewinnt Peter Prevc, vor Stephan Leyhe und Daiki Ito aus Japan.

Training: Karl Geiger hat noch Luft nach oben. 121 Meter bedeuten den 15. Platz hier im Training. Seine Konkurrenten um den Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee, Ryoyu Kobayashi und Dawid Kubacki kommen schon besser mit der Schanze zurecht. Kobayashi ist mit 122 Metern Neunter, Kubacki mit 123 Metern Fünfter.

Training: Marius Lindvik, der Sieger aus Garmisch, tut sich noch etwas schwer. 119 Meter sind der neunte Platz momentan.

Training: Peter Prevc ist der Erste, der Leyhe hier schlagen kann. 125,5 Meter reichen dem Slowenen aus, die Bedingungen waren schlechter als bei Leyhe.

Training: 72 Athleten sind heute in Innsbruck am Start. Leyhe weiterhin vorne, das fängt ja gut an.

Training: Die ersten Deutschen sind unten und hinterlassen hier einen guten Eindruck. Stephan Leyhe führt mit 128 Metern, Constantin Schmid und Pius Paschke sind im Zwischenresultat auch in den Top Ten. Noch stehen aber einige Springer oben.

+ Vierschanzentournee: Die Kulisse hier in Innsbruck ist atemberaubend. Auch das Wetter spielt mit, es ist trocken und nahezu windstill. © Ruf / chiemgau24.de

Training: Das deutsche Team besteht bei den Springen in Österreich nur noch aus sechs Athleten. Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Constantin Schmid, Pius Paschke, Stephan Leyhe und Moritz Baer werden an den Start gehen.

Training: Zunächst kommt jetzt die nationale Gruppe aus Österreich. Sechs zusätzliche Athleten dürfen in Innsbruck und Bischofshofen für die Österreicher starten, in Oberstdorf und Garmisch hatten die deutschen zusätzliche Starter.

Training: Wie bei allen Springen der Vierschanzentournee stehen zunächst zwei Trainingsdurchgänge an. Um 14 Uhr beginnt dann die Qualifikation.

Vor der Qualifikation: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zur Vierschanzentournee bei chiemgau24.de. Der dritte Wettbewerb der Vierschanzentournee steht an, gleich beginnt das Training hier in Innsbruck.

Auf der Bergiselschanze in Innsbruck steht die dritte Station der Vierschanzentournee 2019/20 an. In Innsbruck richten sich alle Augen auf den Dreikampf um den Gesamtsieg. Hier gibt es alle Termine und Ergebnisse zur Vierschanzentournee 2019/20

Nach den Springen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen liegt der Vorjahressieger Ryoyu Kobayashi an der Spitze der Gesamtwertung, sein Vorsprung auf Karl Geiger aus Deutschland ist aber nur denkbar knapp. Kobayashi liegt 6,7 Punkte vor dem Oberstdorfer, der Showdown um den Sieg bei der Vierschanzentournee ist eröffnet.

Vierschanzentournee 2019/20: Die besten Bilder zum Skispringen-Highlight Zur Fotostrecke

Aber nicht nur Geiger und der 23-jährige Japaner kämpfen um den Goldenen Adler, den es für den Sieg bei der Vierschanzentournee als Trophäe gibt, auch der Pole Dawid Kubacki hat sich bei den Springen in Deutschland eine hervorragende Ausgangslage verschafft. Mit zwei dritten Plätzen liegt Kubacki nur 8,5 Punkte hinter Kobayashi und hat damit noch alle Optionen auf seinen ersten Tournee-Sieg. Hier gibt es die Gesamtwertung im Überblick

Anhand der Leistungen im Laufe der Weltcup-Saison 2019/20 sind aber Geiger und Kobayashi in der Favoritenrolle. Beide kamen bei jedem Springen der laufenden Saison unter die besten Acht, im Gesamtweltcup der Saison 2019/20 führt Kobayashi vor dem 26-jährigen Deutschen.

Vierschanzentournee: "Ich versuche das nicht zu realisieren"

Der hat den Ruhetag zwischen Garmisch und Innsbruck in aller Ruhe verbracht und macht sich keine Gedanken darüber, dass er der erste deutsche Sieger bei der Vierschanzentournee seit Sven Hannawald 2002 werden könnte. Hier gibt es alle Informationen zur Vierschanzentournee 2019/20

"Ich versuche das nicht zu realisieren", sagte der Oberstdorfer auf die Frage, ob er um seine Chance wisse, der erste Tourneesieger seit Hannawald werden zu können."Das ist die erste Chance, dass man sich ablenken lässt. Ich bleibe bei mir." Hier gibt es die Startliste für das Event in Innsbruck

Hier sehen Sie, wo Sie die Vierschanzentournee live im TV, Liveticker und Livestream verfolgen können

Damit ist Geiger nicht nur im Laufe der Vierschanzentournee gut gefahren, auch im Februar 2019 konnte der introvertierte Allgäuer mit seiner ruhigen Art Erfolge einfahren - und das auch noch in Innsbruck, wo es beim Springen am Samstag eine Vorentscheidung im Kampf um den Tournee-Sieg geben könnte.

Im Februar wurde Geiger auf der Bergiselschanze Vizeweltmeister hinter seinem Team- und Zimmerkollegen Markus Eisenbichler. Ryoyu Kobayashi verpasste das Podest und hatte 5,3 Punkte Rückstand auf Geiger. Kubacki kam mit der Schanze weniger gut zurecht, wurde Zwölfter und hatte fast 30 Punkte Rückstand auf Geiger.

Vierschanzentournee: Bundestrainer Horngacher streicht sechs deutsche Springer

Aber der Wettbewerb bei der WM ist einige Monate her, Kubacki ist stabil und wohl noch der einzige Springer, der Kobayashi und Geiger den Gesamtsieg streitig machen kann.

Das deutsche Team wird die Qualifikation am Freitag mit einem kleineren Aufgebot als noch bei den ersten beiden Events in Angriff nehmen. Die zusätzlichen Startplätze in der nationalen Gruppe erhalten in Innsbruck und beim letzten Springen in Bischofshofen die Österreicher. Das deutsche Team besteht nur noch aus sechs Athleten.

Neben Geiger werden Markus Eisenbichler, Constantin Schmid, Pius Paschke, Stephan Leyhe und Moritz Baer in Österreich an den Start gehen. Luca Roth, Martin Hamann, Felix Hoffmann, Kilian Märkl, Philipp Raimund und Adrian Sell müssen abreisen. Die Qualifikation am Freitag beginnt um 14 Uhr, chiemgau24.de ist vor Ort und ab 11:45 Uhr im Liveticker mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks



truf