Vierschanzentournee im Liveticker: Showdown in Bischofshofen - Wer gewinnt die Tournee?

Vierschanzentournee: Dawid Kubacki aus Polen führt die Gesamtwertung an und könnte erstmals in seiner Karriere die Vierschanzentournee gewinnen.

Das letzte Springen der Vierschanzentournee 2019/20 findet in Bischofshofen statt. Dabei richten sich alle Augen auf den Kampf um den Gesamtsieg. Das Springen gibt es heute im Liveticker bei chiemgau24.de.

Bischofshofen - Es ist angerichtet: Das letzte Springen der Vierschanzentournee 2019/20 entscheidet über den Sieg in der Gesamtwertung. Vier Athleten können den prestigeträchtigen Titel noch gewinnen. Das Springen beginnt um 17:15 Uhr, chiemgau24.de ist vor Ort und stimmt Sie im Liveticker auf den Showdown ein.

17:02: Bevor gleich der 1. Durchgang beginnt, schauen wir auf die Ausgangslage. Dawid Kubacki aus Polen führt die Gesamtwertung mit 9,1 Punkten vor Marius Lindvik aus Norwegen an. Dritter der Gesamtwertung ist der Oberstdorfer Karl Geiger, der 13,3 Punkte hinter Kubacki und 0,4 Punkte vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi liegt. Das wird ein Herzschlagfinale heute in Bischofshofen.

17:00: 15 Minuten noch. Der Countdown läuft.

+ Vierschanzentournee: Karl Geiger ist hochkonzentriert. Noch hat der Oberstdorfer alle Chancen auf den Tourneesieg. © Ruf / chiemgau24.de

Vor dem Springen: In 20 Minuten wird es richtig ernst. Die Spannung steigt in Bischofshofen.

Vor dem Springen: Eine besondere Motivation kommt aus dem Trainingslager von Borussia Dortmund. Mats Hummels, Erling Haaland und Lukas Pisczek drücken ihren Landsleuten die Daumen

Vor dem Springen: Es geht für die Anwärter auf den Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee aber nicht nur darum, das Duell zu gewinnen. Jeder ersprungene Punkt geht in die Gesamtwertung ein, in der vier Athleten noch eng beisammen liegen. Hier gibt es die Gesamtwertung im Überblick

Die Duelle der Favoriten: Dawid Kubacki springt gegen Cene Prevc aus Slowenien, das ist keine leichte Aufgabe. MArius Lindvik tritt gegen seinen Landsmann Sondre Ringen an, das sollte kein Problem sein für den 19-jährigen Lindvik. Ryoyu Kobayashi duelliert mit Stefan Huber, das wird der Japaner für sich entscheiden.

Die Duelle mit deutscher Beteiligung:

Karl Geiger (Oberstdorf/16) - Simon Ammann (Schweiz/35)

Markus Eisenbichler (Siegsdorf/12) - Antti Aalto (39/Finnland)

Stephan Leyhe (Willingen/5) - Taku Takeuchi (46/Japan)

Constantin Schmid (Oberaudorf/4) - Stefan Hula (47/Polen)

Pius Paschke (Kiefersfelden/18) - Gregor Deschwanden (33/Schweiz)

Vor dem Springen: Werfen wir einen Blick auf die K.o.-Duelle mit deutscher Beteiligung und die Duelle der Favoriten.

Vor dem Springen: Die Tribünen sind sehr gut gefüllt jetzt, viele deutsche und polnische Fans sind in Bischofshofen.

+ Vierschanzentournee: Ryoyu Kobayashi nach seinem Sprung. Der Japaner könnte heute seinen Titel verteidigen, noch hat er aber Luft nach oben. © Ruf / chiemgau24.de

Vor dem Springen: Kobayashi und Lindvik liegen nur auf den Plätzen Neun und Zehn. Das darf den beiden im 1. Durchgang, der in knapp einer Stunde beginnt, nicht passieren.

Vor dem Springen: Kubacki gewinnt den Probedurchgang mit fast zehn Punkten Vorsprung auf den zweitplatzierten Hayboeck un dem starken Karl Geiger, der Dritter wird.

+ Vierschanzentournee: Dawid Kubacki wirkt sehr konzentriert. Der Pole kann heute den größten Erfolg seiner Karriere einfahren. © Ruf / cheimagu24.de

Vor dem Springen: Auch Kobayashi hat noch Probleme. Nur 133,5 Meter für den Japaner. Geiger und Kubacki haben im Probedurchgang abgeliefert, Lindvik und Kobayashi nicht.

Vor dem Springen: Marius Lindvik landet schon bei 133 Metern. So gewinnt der junge Norweger die Vierschanzentournee sicher nicht. Aber noch sind wir ja nur im Probedurchgang.

Vor dem Springen: Doch die Antwort des Führenden in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee kommt prompt. 140,5 Meter von Dawid Kubacki, das ist eine Ansage an die Konkurrenz.

Vor dem Springen: Karl Geiger will heute volle Attacke gehen. Und das zeigt er hier im Probedurchgang in eindrucksvoller Manier. 140 Meter, die Menge tobt.

Vor dem Springen: Michael Hayboeck aus Österreich springt hier schon 139 Meter. Die Bedingungen sind top.

Vor dem Springen: Der Probedurchgang läuft, es geht schon ganz gut heute hier in Bischofshofen.

+ Vierschanzentournee: Auf dieser Schanze wird also die Vierschanzentournee entschieden. Die Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen ist bestens präpariert. © Ruf / chiemgau24.de

Vor dem Springen: Kommen wir zum zeitlichen Ablauf heute in Bischofshofen. Um 15:30 Uhr startet der Probedurchgang, um 17:15 Uhr der 1. Durchgang.

Vor dem Springen: Kommen wir zum zeitlichen Ablauf heute in Bischofshofen. Um 15:30 Uhr startet der Probedurchgang, um 17:15 Uhr der 1. Durchgang.

Vor dem Springen: Das letzte Springen der Vierschanzentournee 2019/20 steht an. Heute in Bischofshofen entscheidet sich, wer den Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee holt.

Vor dem Springen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zur Vierschanzentournee bei chiemgau24.de. Heute geht es um alles!

Gelingt Karl Geiger ein Skisprung-Wunder? Hält Dawid Kubacki dem Druck stand? Ist Marius Lindvik abgezockt genug? Und was hat Ryoyu Kobayashi noch im Köcher?

Das letzte Springen der Vierschanzentournee 2019/20 entscheidet die Gesamtwertung und bringt viele Fragen mit sich. Vier Springer haben noch Chancen, die Vierschanzentournee für sich zu entscheiden. Darunter ist mit Karl Geiger auch ein Deutscher, dem Oberstdorfer scheint zum Ende der Vierschanzentournee aber die Luft auszugehen. Nach seinem achten Platz in Innsbruck tat sich der 26-Jährige auch bei der Qualifikation in Bischofshofen schwer und belegte nur den 16. Rang. Hier gibt es alle Termine und Ergebnisse zur Vierschanzentournee 2019/20

Vierschanzentournee: Kubacki hat noch Luft nach oben

Geigers Mitanwärter um den Sieg bei der Vierschanzentournee Ryoyu Kobayashi machte es auf der Paul-Außerleitner-Schanze deutlich besser. Der Japaner wurde mit 134 Metern Sechster. Den Sieg holte der Österreicher Stefan Kraft vor Daiki Ito aus Japan und Kamil Stoch aus Polen.

Der Gesamtführende Dawid Kubacki aus Polen hatte mit dem 13. Platz noch Luft nach oben, der Zweite in der Gesamtwertung Marius Lindvik aus Norwegen wurde Neunter. Kobayashi präsentierte sich in allen Sprüngen deutlich stärker als seine Konkurrenten, das verspricht ein spannendes Finale am Dreikönigstag. Hier sehen Sie, wo Sie die Vierschanzentournee 2019/20 im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können

Vierschanzentournee: Kobayashi setzt Konkurrenz unter Druck

13,7 Punkte liegt Kobayashi hinter Kubacki zurück, mit zwei Durchgängen wie bei der Qualifikation, könnte der Japaner den Rückstand wettmachen und die Vierschanzentournee erneut gewinnen. Hier geht es zur Gesamtwertung der Vierschanzentournee.

Geiger hingen muss sich deutlich steigern, wenn er die Vierschanzentournee auf dem Podest beenden will. Die Teamkollegen des 26-jährigen Allgäuers machten es hingegen am Sonntag deutlich besser. Alle Deutschen qualifizierten sich für den Wettkampf.

Vierschanzentournee: Deutsches Team mit starker Leistung

Constantin Schmid wurde knapp hinter Stoch Vierter in der Qualifikation, Stephan Leyhe lag nur einen Platz dahinter. Markus Eisenbichler wurde Zwölfter, Pius Paschke 18, Moritz Baer ging wegen einer Grippeerkrankung nicht an den Start.

Vierschanzentournee: Die Duelle der Deutschen im Springen von Bischofshofen

Karl Geiger (Oberstdorf/16) - Simon Ammann (Schweiz/35)

Markus Eisenbichler (Siegsdorf/12) - Antti Aalto (39/Finnland)

Stephan Leyhe (Willingen/5) - Taku Takeuchi (46/Japan)

Constantin Schmid (Oberaudorf/4) - Stefan Hula (47/Polen)

Pius Paschke (Kiefersfelden/18) - Gregor Deschwanden (33/Schweiz)

Hier geht es zur kompletten Startliste

Am Montag findet das letzte und entscheidende Springen der Vierschanzentournee statt. Um 17:15 Uhr beginnt der Wettbewerb, chiemgau24.de ist vor Ort und wird Sie ab 15:00 Uhr im Liveticker auf das große Finale einstimmen.

