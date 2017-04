Weder Vettel noch Hamilton: Raikkönen schnellster im Training

Sotschi - Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen hat etwas überraschend das erste freie Training zum Großen Preis von Russland dominiert.

Der Finne drehte am Freitag in der Olympiastadt Sotschi in 1:36,074 Minuten die schnellste Runde und verwies seinen Landsmann Valtteri Bottas im Mercedes um 45 Tausendstelsekunden auf den zweiten Rang.

Erst dahinter folgten die beiden WM-Favoriten: Mercedes-Star Lewis Hamilton (England) wurde mit mehr als sechs Zehntelsekunden Rückstand auf Räikkönen Dritter. Gesamtspitzenreiter Sebastian Vettel (Heppenheim) im Ferrari belegte den fünften Platz mit mehr als einer Sekunde Rückstand. Red-Bull-Pilot Max Verstappen (Niederlande) schloss noch knapp vor Vettel ab.

Vettel und Hamilton drehen sich

Der hatte sich in der Schlussphase der Session auf einer schnellen Runde gedreht und damit eine Verbesserung verpasst, ein ähnliches Missgeschick unterlief wenig später auch Hamilton.

Pascal Wehrlein (Worndorf) lag im unterlegenen Sauber als 18. von 20 Fahrern rund dreieinhalb Sekunden hinter der Spitze. Nico Hülkenberg (Emmerich) gab sein Renault-Cockpit für die erste Session in Sotschi an den Russen Sergej Sirotkin ab, der nach einem Defekt aber ohne Zeit blieb.

SID