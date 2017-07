Wimbledon: Struff und Brands in ausgeschieden

Die deutschen Tennisprofis Jan-Lennard Struff und Daniel Brands sind beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon in der ersten Runde ausgeschieden.

London - Tennisprofi Jan-Lennard Struff ist zum neunten Mal nacheinander in der ersten Runde eines Grand-Slam-Turniers ausgeschieden. Der 27-Jährige aus Warstein unterlag in Wimbledon dem Vorjahresfinalisten Milos Raonic aus Kanada 6:7 (5:7), 2:6, 6:7 (4:7). Zum letzten Mal hatte Struff bei den US Open 2014 ein Major-Match gewonnen.

Ebenfalls nicht mehr dabei ist Qualifikant Daniel Brands (29). Der Weltranglisten-216. aus Deggendorf war gegen den an Position 15 gesetzten Franzosen Gael Monfils beim 3:6, 5:7, 4:6 über weite Teile des Matches chancenlos.

Bereits am Montag waren Tommy Haas (Los Angeles) und Philipp Kohlschreiber (Augsburg) ausgeschieden, in der zweiten Runde stehen dagegen Mischa Zverev (Hamburg/Nr. 27), Dustin Brown (Winsen/Aller), Florian Mayer (Bayreuth) und Peter Gojowczyk (München). Insgesamt hatten sich neun deutsche Spieler für das Hauptfeld im Herreneinzel qualifiziert.

Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 10) spielt als letzter Deutscher sein Erstrundenmatch am Dienstagnachmittag gegen den Russen Jewgeni Donskoi.

